習近平縮減演講稿　強調一帶一路也「反腐」

4月26日，中國最高領導人習近平在第二屆「一帶一路」高峰論壇上發表了演講。西方媒體和亞洲其他國家媒體的關注焦點都放在的「中國增信釋疑」的層面，普遍注意到習近平提到的「綠色」和「廉潔」理念對「一帶一路」項目發展的重要性。

和2017年首屆「一帶一路」峰會演講相比，習近平此次演講比較簡短，包含的具體方案有所減少，更側重消除外界對「一帶一路」的批評和質疑，比如承諾不會讓人民幣貶值、強化更開放的市場以及一帶一路的共贏等等。無論是貸款、匯率，還是設置高標準或保持項目的可持續發展，習近平重在消除外界對「一帶一路」的憂慮。

其中，在提到「一帶一路」高質量發展、維護多邊主義與多邊合作的語境下，習近平提到了「一帶一路」項目推進過程中「綠色（green）、開放（open）和廉潔（clean）三個理念的重要性。

和2017年首屆「一帶一路」峰會演講相比，習近平此次演講比較簡短，包含的具體方案有所減少，更側重消除外界對「一帶一路」的批評和質疑。（路透社）

習近平的原話是：「我們要堅持開放、綠色、廉潔理念，不搞封閉排他的小圈子，把綠色作為底色，推動綠色基礎設施建設、綠色投資、綠色金融，保護好我們賴以生存的共同家園，堅持一切合作都在陽光下運作，共同以零容忍態度打擊腐敗。」習近平還提出《廉潔絲綢之路北京倡議》，希望同各方共建風清氣正的絲綢之路。

美國彭博社和《華爾街日報》4月26日都認為，習近平發出開放、綠色和廉潔等理念信號，就是為了平息外界對「一帶一路」的批評。習近平強調「反腐」也符合中共之前所強調的信息。只不過，習近平演講的重點不再是推出或強調新的基建項目，而是承諾加大「一帶一路」項目反腐，確保可持續貸款。

英國路透社25日稱，習近平這是在強調一帶一路的「高質量」發展。美聯社4月26日說，習近平沒有提及「債務」兩個字，但所講話卻是針對這種「債務」問題的擔憂。馬來西亞和泰國對相關項目進行重新評估和談判，足以說明一帶一路項目推行所面臨的難度。習近平承諾，中國將努力提升一帶一路基建項目的高金融標準服務，堅持開放、綠色、廉潔理念，共同以零容忍態度打擊腐敗。

另外，習近平努力強調「不搞封閉排他的小圈子」和「共同發展與繁榮」，就是為了回應關於「一帶一路」對沿線國家的經濟效益低的問題。

對於習近平在第二屆「一帶一路」高峰論壇上發表的演講，西方媒體和亞洲其他國家媒體的關注焦點都放在的「中國增信釋疑」的層面。（路透社）

新加坡《海峽時報》的角度也是「中國不搞封閉排外的小圈子」，認為習近平這句話就是為了緩解外界對「一帶一路」越來越多的擔憂和顧慮。針對貸款方面的顧慮，習近平提到，中國將確保所有項目的商業和金融可持續性發展，使得它們都達到預期的目標。

澳大利亞媒體《布里斯班時報》也看重習近平所強調的綠色與廉潔發展。其中綠色發展就是指一帶一路項目符合相關環境標準及要求。該時報提到，美國副總統彭斯（Mike Pence）指控中國推行「債務陷阱外交」，而習近平的演講明顯對這種抱怨做出回應。美國的盟友澳大利亞也敦促中國確保「一帶一路」項目符合國際標準。

英國《金融時報》4月26日說，隨着西方圍繞「一帶一路」的分裂愈加明顯，中國領導人習近平承諾對一帶一路採取更為開放的處理手法。雖然歐盟大國之間對該項目還有所保留，但根據此次峰會公報草案，將有7個歐盟國家在此次峰會後表達對一帶一路的支持。

香港英文媒體《南華早報》注意到，習近平沒有提到中美貿易戰，但指出了貿易戰中所牽涉的爭議議題。雖然沒有提到美國或歐洲，但習近平的目標聽眾似乎就是歐美。歐美一直對一帶一路戰略意圖表達擔憂。

日本媒體的看法和其他亞洲英文媒體的看法稍有不同。日本共同社4月26日認為，中國領導人強調的是「平衡的貿易發展」，而不是追求「貿易順差」，這明顯是將矛頭對準了美國。

所有西方媒體在報道或解讀習近平有關「一帶一路」開放、綠色和廉潔的理念時，都會提到西方對該項目的質疑。其中，廉潔或反腐的重要性，直接關係到「一帶一路」項目的質量和效率問題。另外，中國也在準備「一帶一路」項目清單，以加強監管。有分析認為，只要保持這三個理念，並配以完善的監管體系，「一帶一路」不但能夠一直走下去，而且還會走得很好。