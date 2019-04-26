【朝俄峰會】中俄朝的默契

周四（4月25日），朝鮮最高領導人金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在俄羅斯海參崴（Vladivostok）遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）會晤。這是金正恩擔任朝鮮最高領導人以來，首次出訪俄羅斯，同時亦是朝俄時隔8年後再度舉行領導人峰會。峰會結束後，雙方皆表示此次會談富有成果。

朝俄兩國領導人於周四下午舉行約2個小時的「一對一」會談，比原計劃延長了約1小時。隨後，雙方舉行擴大會談，朝鮮方面由外務相李勇浩、副外相崔善姬加入，俄羅斯方面則加入了副總理特魯特涅夫以及外長拉夫羅夫等人，擴大會議持續約1小時30分。

而普京在接受記者採訪時表示，「當然，我明天將在北京與中國領導人討論此次會晤的內容」，「而我們亦將公開坦率地與美國討論今天的會晤」，普金強調「這裏沒有秘密、沒有陰謀」，「俄羅斯的立場一向是開放的」；「金正恩要求俄羅斯向美國表達朝鮮的立場」。

朝俄峰會結束後，兩國領導人皆表示此次會談富有成果。（路透社）

此番言論一出，立即引起了外界的關注。近幾年來，半島問題一直是國際時政熱點，朝韓中美四國密切參與其中。而反觀俄羅斯在半島問題上則「退居二線」，大有與日本一起「出局」的感觀。不過實際上俄羅斯一直都是半島問題上不可忽視的角色。自朝鮮於2017年11月暫停核試驗和導彈試驗以來，所採取與美國交涉的方案，一直貫穿著中俄朝三國的戰略共識。

與日本不同，俄羅斯的「退居二線」並非無奈，而是與中國之間的戰略配合。2017年7月，中俄雙方就朝鮮半島問題發表聯合聲明，雙方確定了以中國提出的「雙軌並行」思路作為解決半島問題的方法：即朝鮮停止核導活動，美韓停止大規模軍演的「雙暫停」，再加上俄羅斯提出分步棄核的方法，由此規劃了解決半島問題的路線圖，而這一路線圖亦是近兩年以來中俄朝在半島問題上的指導性方針。

2017年7月，中俄雙方就朝鮮半島問題發表聯合聲明，雙方確定了以中國提出的「雙軌並行」思路作為解決半島問題的方法。（路透社）

也正因如此，普京此次才會對金正恩表示，「您今天對俄羅斯的訪問有助於雙邊關係的發展，有助於我們更清楚地明白，我們可以通過哪些途徑合力解決半島問題，從而保持目前已經有的積極進程」。

事實上，俄羅斯與中國在眾多國際事務上皆具有高度共識，習近平與普京二人也有著國家領導人中罕見的默契。26日，習近平與普京在北京會晤時表示，中俄兩國是「互信程度最高、協調與合作水平最高、戰略價值最高的一對大國關係」。

對兩國而言，他們在眾多可以在敘利亞等問題上由俄羅斯扮演主角，中國則通過經濟重建、促進政治協商予以輔助，並在聯合國安理會決議中與俄羅斯站隊。而在半島問題上，中俄兩國的目標都是朝鮮半島的無核化，維護半島局勢的和平以及穩定。因此考慮到中國對該地區更大的影響力，俄羅斯也可以由中國扮演主角，在與美國的博弈中推進兩國事關朝鮮半島的議程。