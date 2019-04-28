日美貿易談判不可能5月前達成　安倍如何承受特朗普的壓力

日本首相安倍晉三訪問美國，上周五（26日）與總統特朗普會面。會後翌日兩人再在華盛頓郊外打高爾夫球，第4次上演高爾夫外交。打高爾夫是安倍與特朗普的共同興趣，兩人同打高爾夫向外界展示着美日的友好同盟關係。

安倍與特朗普此次會面重點討論貿易議題，但未有得到太實際的進展。（路透社）

特朗普將在5月訪日，成為新天皇即位後第一個訪問日本的國賓。相隔一個月後6月大阪舉行二十國集團（G20）峰會期間，特朗普會再訪問日本，意味三個月內安倍與特朗普會相見3次，外交場合上少見。

最快也要日本7月參院選舉後才達成協議

然而，兩人在這次的會面上，未有帶出很強烈的訊息。貿易議題是這次會談的主軸：在安倍訪日前，經濟大臣茂木敏充率團先與美方會談，但未有得出多少結果，茂木稱美日談判僅在「初步階段」。

特朗普在會談後表示，有信心可在5月訪日前，雙方能夠達成貿易協議───但這並不可能。儘管日本已從美國通商代表部獲悉特朗普想加速談判的步伐，但實際日方並不太能配合。日媒引述官方消息稱，日美協議預期最快也要在7月參議院選舉之後才能達成。

安倍與夫人昭惠聯同特朗普夫婦合照，4月26日正好是梅拉尼婭的生日，安倍特意送上祝賀。（美聯社）

日本媒體大多抱負面態度

在這次會談中貿易議題主要集中在農產品與汽車關稅，日方同意讓駐美日本車廠投放更多資源，招聘更多員工，生產更多車輛；而農業部分則繼續是談判當中，未有具體進展。

農業部分是日美貿易談判上最大的障礙，日本擔心過早讓步，會讓其他項目陷於被動。

在會談後，多個日本媒體對會談的結果抱負面態度。《朝日新聞》分析特朗普為選舉造勢急需取得貿易協議，同時批評日美在會談中只集中貿易議題，而其他日美共同面對的問題，包括美國售賣F35A予日本後出現致命墜機意外、駐日美軍基地及軍費相關等均未有提及。

安倍圖文並茂介紹日本對美貢獻

《日本經濟新聞》報道兩人會談的其中一幕，安倍拿出了預先準備的、一張列有圖表的A3大小卡紙，向特朗普介紹日本正向美國的各項巨額投資。其中在密歇根州、西維珍尼亞州、田納西州、印第安納州這些共和黨或搖擺州份中的投資特意用紅字強調起來，表明日方將提供新的投資計劃。

分析指安倍想藉圖文並茂，向特朗普清楚說明日本對美國貿易並非負債。因為特朗普對日本依然錯誤理解，以為日方正向美國進口汽車徵收關稅。

安倍至今極力希望拉攏特朗普，讓日方在貿易談判上取得有利優勢，同時避免美方同向日本端出與對付中國同樣的「先開戰再求談判」的方法。日方理解特朗普的焦急，但仍擔心最終會讓美方牽着走。