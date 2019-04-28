【一帶一路論壇】日歐動搖　習近平以成績單向美國發出召喚

北京時間4月25日至27日，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行。27日論壇發佈成果清單共6大類283項，包括中方推出的舉措或發起的合作倡議、在高峰論壇期間或前夕簽署的多雙邊合作檔、在高峰論壇框架下建立的多邊合作平台、投資類專案及專案清單、融資類專案、中外地方政府和企業開展的合作專案。 從六年前出現「一帶一路」構想，到兩年前首屆峰會1,600多人參加，再到本次峰會5,000多人參加，「一帶一路」的規模正在不斷擴大，合作成果更是超乎所有人想像。

如果說五年前人們對「一帶一路」還沒有任何印象，兩年前國際社會對於「一帶一路」還抱有債務陷阱、地緣政治工具的疑惑，那麼今天「一帶一路」儼然已經發生了根本性的質變。

義大利率先同中國簽署「一帶一路」合作備忘錄後，盧森堡、瑞士相繼加入。據路透社消息，受德國總理默克爾（Angela Merkel）委託參加第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的德國聯邦經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）表示，歐盟內幾個大國想通過集體形式，簽署「一帶一路」合作備忘錄，而不是以雙邊形式（歐盟各國和中國分別簽署）與中方展開合作。

對於習近平在第二屆「一帶一路」高峰論壇上發表的演講，西方媒體和亞洲其他國家媒體的關注焦點都放在的「中國增信釋疑」的層面。（路透社）

2017年5月第一屆峰會時，以自民党幹事長身份前往北京的二階俊博此次以日本首相安倍晉三特使的身份出席會議，並帶有安倍晉三的親署信。二階說，「日方積極評價中國通過這一構想為世界和地區作出重要貢獻。我此次是作為安倍首相特使來華出席高峰論壇，願同中方就此加強合作。」

2017年5月第一屆峰會時，還在猶豫的新加坡總理李顯龍、泰國總理巴育（Prayut Chan-ocha）等紛紛前往中國，東盟十國領導人首次齊聚北京。

不只是原有的中亞、中東歐和非洲國家積極參與，「一帶一路」在中國周邊、在歐洲以及G7國家中的影響正在發生根本性的轉變。正如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）所說，「習近平主席提出的『一帶一路』倡議為拓展國際合作搭建了重要平台，樹立了成功範例，得到國際社會越來越廣泛的支持。有這麼多國家領導人和代表出席本屆論壇就證明了這一點」。

歷史的車輪滾滾向前，這已經遠非美國警告各國不要參加就可以阻擋的大趨勢。那麼，「一帶一路」逆勢中轉變過來，北京是如何做到的？

一帶一路論壇：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）4月26日在第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕禮上發表演講。這是他連續第二次出席一帶一路論壇。（路透社）

得其道者成

習近平在26日的演講中說「萬物得其本者生，百事得其道者成。」共建「一帶一路」，順應經濟全球化的歷史潮流，順應全球治理體系變革的時代要求，順應各國人民過上更好日子的強烈願望。

在北京的話語體系中，「一帶一路」的成功主要在「得道」。

習近平2017年1月曾在歐洲演講說，「世界怎麼了、我們怎麼辦？這是整個世界都在思考的問題，也是我一直在思考的問題」。「中國方案是：構建人類命運共同體，實現共贏共用」。「我提出『一帶一路』倡議，就是要實現共贏共用發展」。

具體來講，「一帶一路」能夠被普遍接受的原因是它和以往的國際投資方式迥然不同，和以往的國際發展理念迥然不同。「一帶一路」致力於解決的是全球性的發展問題，而不是單個國家或者地區的發展問題。

第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇4月25日至27日在北京舉行，共有37個國家的元首、政府首腦以及聯合國秘書長、國際貨幣基金組織總裁聚首北京。今次較出席第一屆論壇的國家領導人名單為多。（路透社）

當然，北京對於「一帶一路」面臨的問題和挑戰也有一定的心理準備。針對債務陷阱、腐敗問題等質疑，此次的「一帶一路」峰會發起《廉潔絲綢之路北京倡議》，發佈《「一帶一路」債務可持續性分析框架》，出現問題、解決問題，北京面對質疑的淡定姿態是「一帶一路」得以穩步前推的重要方面。

美國任性妄為加速一帶一路被接受

不過，「一帶一路」面臨的挑戰遠非推行過程中的實操問題。中國外長王毅說，「債務陷阱」等各種帽子扣不到「一帶一路」頭上，也不會得到任何當事國的認同。自己做不到，也不讓別人做，自己做不好，也不希望別人做得好。這種心態和做法既損人又不利己。

王毅講話的背後是政治問題。美國的公開阻攔是世界主要經濟體在「一帶一路」問題上遲遲不敢做出終極表態的最大障礙。

而塞翁失馬焉知非福，保守主義、單邊主義橫行實際上為北京推動「一帶一路」提供了更加廣闊的空間。美國的任性妄為加速了各主要經濟體對一帶一路的接受。發展是各國共同關注的焦點，沒有哪個國家願意在實際的經濟利益面前做出政治性的站隊和表態。

有外國傳媒預計，習近平和特朗普將會於5月底舉行峰會，並簽署貿易協議。中美關係降溫之際，美國有沒有可能會對一帶一路改觀？ （資料圖片）

「一帶一路」是共用共建的倡議，日本和歐盟何時加入，目前來看只差臨門一腳。

而北京並不希望「一帶一路」成為中美立場公開對立的新平台。「一帶一路」已然大不同，這是北京對美國阻礙的回擊，同時也是對美國發出的召喚。

這個世界不需要美國霸權，但這個世界仍然需要美國。中國崛起，不是要取代美國，而是要同美國和平共處。不管美國是否加入，北京都已經用成果清單再次發出了邀請。

中亞、中東歐國家的發展讓日本歐盟動搖了拒不加入的念頭。待日後日本和歐盟嘗到發展的甜頭，美國是否仍然拒絕未可知。未來，能夠容納下美國的「一帶一路」必將迎來一個全新的里程碑。