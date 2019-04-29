【西班牙大選】中間左翼回潮：政治兩極化如何重回中線？

西班牙提前大選戰周日（28）結束，現任首相桑切斯（Pedro Sanchez）所屬的中間偏左西班牙工人社會黨（PSOE）以近29%得票獲得國會123席，成為最大黨，更比上屆多出37席，造就歐洲近來少見的傳統中間黨派回潮局面。 同時，自法西斯式獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）於1975年倒台後，西班牙國會也首次迎來極右政黨：自加泰隆尼亞（Catalonia）兩年前獨立公投後急速冒起的「聲音黨」（Vox），以24席成為國會第五大黨。 西班牙在2008年金融海嘯後的政治變遷，與西方民主國家的兩極分裂、各走極端同出一轍，今天的中間派終得小勝，帶來的是怎麼樣的啟示？

聯合政府 憲政時代首例

西班牙國會總共有350席，西班牙工人社會黨（下簡稱「社會黨」）雖然成為最大黨，不過仍要與極左「我們可以」黨（Podemos），以及加泰隆尼亞及巴斯克地區的分離勢力政黨合作，才能取得國會多數，變相要組成聯合政府，打破西班牙自1978年後憲政時代的兩黨分治傳統。

現年47歲的桑切斯勝選後開懷大笑。西班牙本屆大選投票率近75.8%，比上屆高出近9%。（路透社）

可幸的是，由於社會黨的傳統中間偏右競敵人民黨（PP），在新起偏右公民黨（Ciudadanos）和聲音黨搶票，以及自身的貪腐醜聞之下，大失國會68席，只剩66席，因此根據任何政治上可能的聯合政府組合，社會黨也將領導下一屆政府──除非西班牙重蹈2015年組不成聯合政府，而要再次進行大選的覆轍。

兩極分化 傳統政黨愈走下坡

其實，西班牙經歷金融海嘯衝擊之後的政治發展，與西方民主國家的兩極分趨向極具相似。在緊縮政策之下的西班牙，GDP大跌、福利減少、失業率高企，催生出人民對傳統政治黨派的集體不信任，各走極端謀求出路。

左翼一邊，有在2014年成立的民粹政黨「我們可以」黨的興起，在2016年大選得票機乎超過傳統社會黨；右翼一邊，更是群雄並起──有高舉新政治文化的公民黨；在加泰隆尼亞，則有各主張獨立政治勢力的冒進；而反對加泰獨立的西班牙右翼勢力，也造就了2013年成立的聲音黨崛起，由去年搶奪社會黨在南部安達盧西亞（Andalucia）的傳統管治權，到如今一躍成為國會第五大黨。

首次打進國會的聲音黨也是今屆選舉的贏家。聲音黨在加泰獨立公投後主張中央集權，取代現有地方分權的憲制。（路透社）

政治兩極化如滑波一般，中間政黨為爭回支持，就只好流向極端。此可見於時任人民黨首相拉霍伊（Mariano Rajoy）在2017年派出軍警阻止加泰隆尼亞的獨立公投，期後他除了短暫實施直接管治之外，更以叛亂、挪用公款等罪名起訴一眾加泰政界領袖。

同時，社會黨領袖桑切斯，之所以能在2016年短暫失勢後，翌年再重奪黨內領導地位，主要也是因為他表面上的「左轉」，例如他就曾高調反對加拿大與歐盟的自貿協議，策動同黨議員在西班牙國會中棄權，雖然影響不了協議的通過，卻獲得不少左翼意識形態民眾的支持。

極力趨近聲音黨極右主張的人民黨領袖卡薩多（Pablo Casado），今次大敗之後，更被同是右翼的公民黨叫陣，挑戰前者的主流右翼領導地位。（路透社）

意識形態靠左行 實際政治走中線

然而，桑切斯在2018年中僅以社會黨的84席，策動不信任票推翻人民黨拉霍伊的政府後，卻沒有很多實質上的左轉走向──例如他就保留了人民黨的緊縮財政政策，更安排歐盟建制中力推緊縮的西班牙裔官員管理西班牙財政；而且他本年大增最低工資的預算案，也是在加泰政黨擺明不會支持、提前大選無可避免的背景下，送交國會的。

他的左轉，只體現在純粹的意識形態議題上：他開放國會討論「廢除核電廠」、「修改勞工法」等原被右翼人民黨禁止的議題，又任用11位女性為其總數17人內閣的成員，同時他又推動將獨裁者佛朗哥的遺體從烈士谷陵園（Valle de los Caídos）撤走，並作火化。

在國際議題上，他除了聲稱自己是「激進親歐派」外，更高調接受了一些意大利右翼民粹政府不願接受，而在地中海漂浮良久的難民船隻。

一位佛朗哥政權支持者站在烈士谷陵園之前。（路透社）

鑒於極右聲音黨的崛起，桑切斯也將這次提前大選營造成「左右對決」，在選前更特別在社交媒體上警告：「當初也沒有人想過，特朗普會成為美國總統、博爾索納羅（Jair Bolsonaro）會在巴西當選，或者英國脫歐會來臨。」言下之意，就是將社會黨的右翼對手當成佛朗哥政權的繼承者。

桑切斯這一次將社會黨這個傳統政黨從金融海嘯以來的失敗軌跡，重新拯救回來，更造成有類似法國總統馬克龍2017年當選之時中間路線新政黨「前進」（En Marche）的勢頭，其實極有值得西方國家政治人物學習之處。

上月加泰分離主義支持者在西班牙首都馬德里示威的情況。（路透社）

桑切斯的一堂課：政治與政策分開？

他與馬克龍不同之處，是他以在任首相身份參選，而且領導一個舊政黨，並沒有「反建制票」的紅利；而且，馬克龍走的是高舉未來改革希望的政治路線，而桑切斯卻是形左實中的走向──說得更明白一點，擁有經濟博士學位的桑切斯在政治上毫不懼怕打意識形態戰，在政策上卻是務實計算得很，不會單靠意識形態主導。

如果要按美國政治作比較的話，桑切斯的政治也許是2016年民主黨總統初選時的桑德斯（Bernie Sanders）與希拉里的混合體，而盡取兩人的長處。

這一條出路，其實甚為適用於受困兩極化的西方民主國家。一方面，像馬克龍般單靠未來希望的中間路線，在政策成效未能速見的情況下，政治支持根基甚為薄弱──雖然法國黃背心運動（gilets janues）己然稍息，不過馬克龍的民望仍只得其上任之初的不足一半──而桑切斯不怕打意識形態戰，卻能以簡單的政治主張凝聚支持，而不必依靠民眾的希望情緒，或詳細的政策理據。

雖然黃背心運動去年原由馬克龍為推動環保而增加燃料稅引起，不過在4月19日的環保示威中，他就被打成「污染者的總統」，可見他已成法國民眾憤恨的眾矢之的。（路透社）

另一方面，在獲得民眾意識形態式的支持後，在實務上卻可留給他較大自由推展的空間，將國家管治與意識形態分化盡量分隔開去。如果其政策成功，最後得以改善經濟民生的基本結構，到時政治兩極化的難題也將迎刃而解。

當然，桑切斯要如何獲取加泰獨立黨派或其他小黨支持，以組成聯合政府，又不過份姑息加泰獨立運動，而喪失西班牙其他地區選民的支持，其實極考功夫。而且，雖然西班牙經濟表現已算不錯，近年來增長都跑贏歐元區平均線，然而其失業率仍在14、15%之間，青年失業更是此數兩倍之上，桑切斯的新政府未來挑戰仍大。

然而，這次大選結果，無疑是西班牙人對他接近一年首相任內施政的肯定。而桑切斯重振社會黨此前頹勢的經驗，更值得西方民主國家為政治兩極化圍困的政客借鑒。