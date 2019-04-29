博爾頓再唱反調？ 這些人就是今日之美國

就在「金普會」落幕不久，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周日（4月28日）接受《霍士新聞》訪問時表示，華府對於朝鮮問題的多邊談判無多大興趣，這並不是說美國把其它國家排除在外，而是我們傾向於與朝鮮單獨談判。 不過，上周五（26日），特朗普在白宮接受記者採訪時則稱，在半島問題上已取得許多進展，並且表示欣賞中俄兩國在朝鮮問題上所作出的努力。 顯然，博爾頓與特朗普的說法有所出入，亦再一次顯示了當前華府的外交政策缺乏統一的戰略目光。

雖然2月底於河內舉行的美朝峰會談判破裂，但是特朗普與金正恩皆表示雙方維持良好的關係。不過，當特朗普稱美國在朝鮮問題上取得進展時，華府早已出現了不同的聲音。4月17日，博爾頓稱朝鮮未展現「真實」的棄核跡象，而朝鮮副外相崔善姬則斥責其言論是「胡言亂語」，「視野模糊」，認為博爾頓並未真正理解朝鮮和美國領袖的意圖。

無獨有偶，伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）上周三（24日）亦指責博爾頓，稱特朗普想要的是伊朗能夠「跪低」談判，而博爾頓以及美國的其它中東盟友想要的卻是顛覆伊朗的政權。

伊朗外長扎里夫指責博爾頓以及美國的其它中東盟友想要的是顛覆伊朗的政權。（路透社）

博爾頓，華府的一個典型

博爾頓一直都是一個帶有爭議性的人物。早在小布殊政府時期，博爾頓作為當中強硬的鷹派人士，是美國發動伊拉克戰爭的背後支持者，亦在當時就主張美國攻打伊朗、敘利亞和朝鮮等國的政策。

如今，闊別十幾年後重回華府，博爾頓依然維持自己強硬保守主義的作風。雖然特朗普採取了「與朝鮮接觸」的方法，但是博爾頓並未改變對朝鮮的強硬態度。

對於朝鮮提出分步棄核以換取對朝制裁緩解的要求，博爾頓稱「如果回顧過去的歷史，顯然答案是否定的」，「此前已經嘗試過分步棄核的方法，但是朝鮮得到經濟上的救助之後，並未實現無核化的承諾」。

而不僅是朝鮮，對於委內瑞拉，以及伊朗問題，博爾頓亦表現出非常強硬的態度，更在委內瑞拉問題上，稱美國不介意使用「門羅主義」，令外界大感驚訝。

關於委內瑞拉危機，此前博爾頓被拍攝到其手持的黃色記事簿，赫然寫道「派5000士兵到哥倫比亞」，令人印象深刻。（路透社）

可以說，特朗普政府近幾年單方面退出《伊朗核協議》、干預委內瑞拉內政，顯然是受到了以博爾頓為代表的保守派人士的影響。在他們眼中，美國是世界的中心，惟有美國利益高於一切。儘管當前世界多極化已經成為了趨勢，但是諸如博爾頓等美國保守派政客仍然認為，美國必須主導世界，亦因為，他們堅持主張美國強硬的外交政策。

華府的另一派，為己利的政客

與此同時，華府內部除了博爾頓這批奉行單邊主義理念的政客之外，亦有另外一批著眼於自身利益的政客。

如白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在進入特朗普政府後，力推提高進口鋼鋁產品關稅的政策。不過，納瓦羅此舉未必是為了美國的鋼鐵產業著想。去年，納瓦羅被爆與美國鋼鐵產業利益集團有緊密聯繫，而美國聯邦調查局亦對納瓦羅與鋼鐵企業之間的資金運作進行調查，亦因此令人質疑納瓦羅為了追求一己私利而不惜擾亂了全球的鋼鐵市場秩序。

而對於美國財長姆努欽，這位華爾街出身的政客，亦常常被美國國內的輿論質疑其「以公謀私」，不少美國民眾擔心其財政政策維護的是金融行業者的利益。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）被指與美國鋼鐵利益集團有密切聯繫。（路透社）

這就是今天的美國

再回頭看美國近年來的外交政策，一方面，美國在國際社會上推行單邊主義，另一方面，亦表現出其追求短期利益的特點。與此同時，美國在與其他國家打交道的時候，所考慮的僅僅是美國自身的利益得失。

而今天的美國之所以出現這樣的情況，正是當前這批以單邊主義為金科玉律的保守派人士，或是從自身利益出發的政客左右着美國的執政方向。