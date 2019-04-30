讓我們談談「愛子天皇」　日本皇室女性繼承權

皇太子德仁即將繼位，成為日本新天皇。但德仁沒有兒子，今天皇室明仁天皇的直系子孫中只有秋篠宮文仁親王的小兒子悠仁而已。在皇位傳男不傳女下，悠仁成為下任天皇的最大候選人。 悠仁的出生讓皇室鬆了口氣，但這亦意味若沒有悠仁，日本皇室將面臨後繼無人的最大危機。

皇太子德仁與愛子。愛子是德仁的獨女，因天皇只傳男不傳女，皇室繼承權落在文仁的兒子悠仁身上。（路透社）

根據《皇室典範》的皇位繼承權規定，以天皇的長子為優先，其次是皇太子的長子、天皇的二子、及天皇兄弟的子孫。但今天的日本皇室中，除了悠仁外沒有一位男性年紀是50歲以下的。包括德仁、高圓宮及寬仁親王，全部子孫均為女兒。

日本皇室繼承權系圖 順位 天皇與其直系 親王（歲數） 內親王／女王（歲數） 1 天皇長子 德仁親王（59） - 2 天皇長孫 - 愛子內親王（17） 3 天皇長子之其他子孫 - 4 天皇次子及其子孫 文仁親王（53） 悠仁親王（12） 真子內親王（27） 佳子內親王（24） 5 其他皇子孫 － － 6 天皇兄弟及其子孫 正仁親王（83） 7 天皇叔伯及其子孫 － 彬子女王（37） 瑤子女王（35） 承子女王（33） 8 其他皇統皇族 － －

日本沒有「女性不能當天皇」的傳統

因此在悠仁出生以前，皇室一度陷入後繼無人的恐慌，更一度醞釀着「女性天皇」的提案。直至2006年，文仁夫人紀子以40歲高齡誕下悠仁，才讓皇室鬆一口氣。女性天皇的討論亦不了了之。

不過，這純然只是巧合，日本正面臨少子化問題，皇室亦不例外。作為萬世一系的天皇家，「維持皇統的傳續」是必需的優先事項。而實際日本天皇史上就有多位女性，「天皇僅由男性繼任」的規定實際只是明治年代公布的《皇室典範》才出現，這意味日本沒有「女性不能當天皇」的傳統。

悠仁親王今天已12歲，2019年剛升讀中學。（路透社）

高達七成民眾接受女天皇

實際日本社會對女性天皇的接受程度相當高，日本《朝日新聞》在4月18日發表一項調查，指同意天皇可由女性繼承的受訪者高達76%；而同意應讓女性皇室人員子孫繼承的「女系天皇」同高達74%（即類似英國皇室繼承方法）。同意皇室女性結婚後留在皇室，創設女性宮家的支持度亦有50%，女性在皇室的地位有望提升。

藉新天皇的繼位，日本社會對天皇繼位的制度討論亦變得熾熱起來。有政府消息人員指出包括安倍政府，亦有考慮在修憲的過程中把天皇制度納入討論範圍。官房長官菅義偉亦在一次參議院會議上，表示會在新天皇繼位後開始討論。

分析指，若女性能繼承皇位或承認女系天皇，除可鼓舞日本女性外，亦能為日本在國際社會帶來好印象。

如一切成事，女性若能繼承皇位，按照《皇室典範》的皇位繼承權規定，德仁長女愛子將會是第一繼承人，愛子天皇或可成為現實。