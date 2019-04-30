【專家有話說】朝鮮內部難有新方案　韓國應向金正恩建言

自今年早前越南河內美朝峰會無果而終以來，美朝談判再次陷入僵局。 從現實情況來看，朝鮮內部很難有人能向金正恩提出大膽的無核化協商方案，因此韓國方面需要積極地向美朝提出可行方案。

原標題：

朝鮮無核化協商路線變化與韓國政府的課題：通過「朝鮮半島無核、和平特別工作組」提出美朝核協議草案

북한의 비핵화 협상 라인 교체와 한국 정부의 과제: ‘한반도 비핵․평화 T/F’를 통해 북․미 핵 합의안 초안 제시해야

作者：鄭成長（韓國世宗研究所研究企劃本部長）

譯者：孫素青、許嘉蕾

通過最近朝鮮勞動党及國務委員會委員長金正恩訪問俄羅斯可以確認，朝鮮的無核化協商陣營有所變化。

曾全權負責朝鮮無核化協商、軍隊出身的勞動黨中央委員會副委員長金英哲，自去年起參加了三次朝韓首腦會談、兩次美朝首腦會談和四次中朝首腦會談。但此次他不僅沒有陪同金正恩訪問海參崴，在4月24日歡送金正恩委員長的儀式中也未曾露面。

代替金英哲陪同金正恩訪俄，並出席與俄羅斯總統普京舉行的首腦會談的人物，是之前在金正恩的首腦外交中，沒有太大存在感的朝鮮外相李勇浩，以及外務省第一副相崔善姬。他們在河內美朝首腦會談破裂後開始展露頭角。李勇浩和崔善姬在海參崴與金正恩共同乘坐其專車，朝鮮幹部與金正恩同乘一輛車是十分罕見的。因此，可以看出金正恩目前對這些人十分信任。

金英哲地位下降，從4月10日朝鮮舉行勞動黨第七屆中央委員會第四次全體會議時變得明朗化。當時張金鐵等100名左右的核心精英團體被選為朝鮮勞動黨中央委員會委員，張金鐵被選舉為黨中央委員會部長，但當時並沒有公佈他是哪個部門的部長。4月24日，韓國國家情報院的國會情報委員會確認，74歲的金英哲擔任的統一戰線部部長職位被撤換，由50多歲的張金鐵擔任。張金鐵曾在朝鮮民族和解協商會（民和協）以及亞太和平委員會負責民間交流。

4月13日，朝鮮《勞動新聞》刊載的金正恩新一屆領導層「全家福」照片中，金正恩委員長在勞動党辦公室與新一屆國務委員會委員合影時的座位可以間接看出金英哲的地位下降。朝鮮外務相李勇浩以及外務省第一副外相崔善姬與金正恩一同坐在第一排，而金英哲則與朝鮮軍隊的幹部一同站在李勇浩的後一排。金委員長訪俄時，李勇浩以及崔善姬陪同前往，金英哲落選，這能夠很明白的看出金英哲地位下降。當然金英哲會繼續擔任朝鮮勞動黨中央委員會副委員長職位，在4月11日舉行的第十四屆最高人民會議第一次會議中，金英哲還被選為國務委員會委員，因此金英哲依然擁有一定的影響力。

曾經負責朝鮮無核化談判的金英哲，其地位之所以突然下降，主要是因為他要對河內美朝首腦會談破裂負有很大責任。第二次美朝首腦會談時，對於特朗普總統要求的「廢除甯邊核設施+α的無核化措施」提議，金正恩委員長絲毫沒有準備，朝鮮當時還過分要求美國解除制裁，最終導致會談破裂，對此首要負責任的應該是擔任金正恩「謀士」的金英哲。以金英哲為首的朝鮮強硬派，最想要的劇本就是朝鮮放棄部分核專案，美國解除對朝鮮的最核心制裁，在這種狀態下，朝鮮繼續維持核擁有國地位。但這絕不是美韓可以接受的劇本。

河內首腦會談中，金正恩委員長所展示的非現實協商戰略，卻表明金委員長的眼睛與耳朵被朝鮮強硬派遮住，才讓他所認為的合理性判斷遭遇失敗。因此，金正恩解除金英哲的統一戰線部部長職位，並將金英哲排除在首腦外交之外，減少對其的依賴程度，這對美朝無核化談判來說是十分積極的信號。即便金英哲參與日後的無核化談判，也很難像過去一樣總攬無核化談判。

即便朝鮮將無核化談判的陣容由軍隊出身的金英哲換成李勇浩、崔善姬等外務省人士，朝鮮無核化談判戰略在短期內出現較大變化的可能性很低。李勇浩、崔善姬都是對美強硬的人物，雖不至於像金英哲那樣要代表朝鮮軍隊的利益，但他們也很難向金委員長提出違背朝鮮軍隊利益的無核化談判方案。

一直主導美朝談判的金英哲（左一）未有與金正恩共同前往海參崴，同時自今年4月起不再擔任朝鮮統一部部長一職，被部分輿論認為是因辦事不力而被撤換（GettyImages）

為了改變朝鮮在無核化談判中的戰略，最重要的是能制定出讓金正恩委員長認識到，通過無核化能夠獲得安全保障，並能實現對外關係正常化這樣的方案。從現實情況來看，朝鮮內部無論是誰都很難向金正恩提出大膽的無核化協商方案，因此需要從外部向金正恩提出美朝雙方都能接受的「針對朝鮮的無核化措施與美國的相應措施的概括性時間表」。

但目前韓國政府還拿不出這種概括性時間表給金委員長。因此韓國政府有必要抓緊組建囊括青瓦台、外交部負責外交安保、朝鮮、美國專家、核科學家以及核技術人員在內的「朝鮮半島無核·和平特別工作組」。現在特朗普總統的任期還剩下不到2年，到了2020年美國就要進入正式大選，如果在2019年年內美朝韓之間不能就「無核化與相應措施」達成協議，到了2020年，無核化談判中斷、美朝以及朝韓關係重新惡化的可能性很大。

現在，美朝兩國都拿不出讓雙方接受的「無核化與相應措施」。因此，如果韓國政府能夠動員專家的力量，打造出協議草案，阻止美朝陷入長期的無核化談判或者美朝關係重新惡化，就能夠讓無核化取得實質性進展。

如果韓國政府通過特別工作組制定出具體的「無核化與相應措施」協議草案，應首先與美國保持緊密協商，由美韓兩國共同完成協議草案。之後韓國政府再派出對朝特使或者在板門店舉行朝韓首腦會晤，向金委員長直接轉達朝鮮也能夠接受的、美朝韓三國共同的協議案。

文在寅總統應向金委員長提出美朝核協議草案，需向金委員長指出，過分循序漸進的接觸只會讓無核化過程陷入長期化，美國的政權交替可能不會讓美朝建交並中斷兩國的談判。朝鮮要採取的各種無核化措施要同時進行，才能實現早期無核化以及美朝建交，希望文在寅總統能積極說服金委員長。

韓國政府固守朝鮮以往過於階段性的協議與階段性履行立場，也有必要為無核化過程的長期化做準備。為了不讓朝鮮無核化過程「半途而廢」，為了在今年年內拿出朝鮮與美國都能接受的協議，通過「朝鮮半島無核·和平特別工作組」，要準備好縝密的協商戰略。