不再豁免　特朗普用「最強制裁」為普京做嫁衣

周二（4月30日）中美新一輪貿易談判在北京舉行，5月8日中方談判牽頭人、中國國務院副總理劉鶴即將再次訪美。與此同時，美國已經向歐盟、日本、印度都發起了與貿易相關的威脅。 除此之外，美國宣布自5月2日起將取消對伊朗石油制裁的豁免，此前被豁免的中國、印度和土耳其等國家，都將被納入美國的制裁範圍。這引發了全球對供應短缺的擔憂，導致原油價格攀升至6個月以來的最高價位。 在中美貿易戰、伊朗石油制裁都懸而未決之時，其他國家除了感到焦慮和擔憂之外，也在「躍躍欲試」地抓住這個時機，而這個檔口的確給了他們可以利用的機會。

普京「出手相助」？



4月27日，北京的「一帶一路」高峰論壇剛剛落幕，其中最受矚目的參與者是俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）。



普京在會議期間表示了對美國制裁伊朗的擔憂，稱「我無法想像全球能源市場會對此作何反應」。他表示會繼續維持在石油組織OPEC中籤署的維持產量的協議，這一協議有效期將到今年7月。



但同時，普京也告訴俄羅斯的能源合作夥伴，不必擔心石油的供應問題。他說「俄羅斯現在每天的產量是150萬桶，我們可以輸出的更多。我們在這方面有巨大的潛力。俄羅斯已經做好準備，不僅僅滿足中國的需求，還會滿足我們全球各地夥伴的需求」。頗有向中國世界「出手相助」的意味。

4月27日，俄羅斯總統普京在北京「一帶一路」高峰論壇上對俄羅斯的能源合作夥伴表示，不必擔心石油的供應問題。（路透社）

若美國真的開始制裁，已經高攀的油價將再次上漲。對於石油出口占商品出口60%、占國家GDP30%的俄羅斯來講，這絕不是個壞消息。據預測，如果俄羅斯每日生產110萬桶原油，當原油價格每提升1美元，俄羅斯的全年經濟將增加40億美元。

中俄之間的原油管道二線在2018年已經開通。作為伊朗石油最大的進口國，中國必然在美國的制裁下加強和俄羅斯的能源合作，這對中國來講是需求被滿足，對俄羅斯來說則是開拓了能源市場。一舉兩得，何樂不為呢？

過高的油價反而對美國不是好消息。工業成本上升最終可能打擊特朗普（Donald Trump）引以為傲的股票市場。從長遠來看，對伊朗的制裁迫使中國在通過石油貨幣或融資等手段來幫助伊朗石油繼續出口，伊朗央行還直接把人民幣列為外匯貨幣。

伊朗和俄羅斯之間的石油交易也開始由盧布完成，在美國取消豁免之後，俄羅斯很有可能繼續從伊朗進口石油，並且由俄羅斯再轉運至其他國家。中俄繞過美元進行大宗石油交易，不僅對美元的中心地位不利，最終對美國的石油出口也沒有助益。

中美貿易戰誰是贏家



美國總統特朗普說「貿易戰很好贏」，美國人會「贏到厭倦」，回過頭來看，中美兩國各有損失，從中獲利最多的反而是另一些國家。



不少西媒發現，中美貿易戰的最大贏家或許是越南。資料顯示，2019年第一季度，越南實際GDP同比增長6.79%，這是在過去10年之中，越南在第一季度第二高的增長率，第一高的則是2018年的第一季度。去年，越南對美出口同比增長26%。

因為中美貿易戰，越南的鋼鐵行業、紡織業更為繁榮。（路透社）

越南的鋼鐵行業、服裝業和紡織業都因為中美貿易戰的影響而更為繁榮，因為不少企業將工廠從中國遷址越南。日本瑞穗研究所（Mizuho Research Institute）分析師表示，即使全球經濟放緩，預計從中國遷往越南的企業仍將繼續。



另外，台灣也在利用貿易戰的機會，將長期投資於大陸的台商資本吸引回到台灣。據彭博社報道，截至4月26日，從網絡設備製造商到浴室配件生產商，已有40家台灣公司承諾返鄉投資67億美元，為當地創造21,200個就業崗位。這可能會推動台灣投資量創下新高，甚至超過前領導人陳水扁時期的154億美元的記錄。



去年受貿易戰影響，中國向美國進口大豆同比下降49%，同時向巴西進口增長了30%，同時俄羅斯、烏克蘭和印度也對中國大豆出口大幅增長，這些國家顯然看到了中美貿易戰給自己帶來的商機。近來俄羅斯也在和中國討論加大在農業產品上的合作。

特朗普所想像的製造業重回美國，就業崗位從中國「回歸」並沒發生，這些資本和就業機會迅速開始轉向了更多比美國人工成本和建廠成本更低的國家。

為什麼單邊制裁不好用了？



特朗普上任之後，啟動的單邊制裁不止貿易戰和伊核協議，但是效果都不如意。



比如美國對中國科技公司華為的起訴和禁用，並沒讓歐洲的盟友停止和華為在5G技術和市場上的合作，反而在美國的威脅下，情報共享的「五眼聯盟」有分崩離析之勢。



又如美國以人權問題為由，對委內瑞拉進行的制裁，不僅沒能幫助委內瑞拉反對派瓜伊多（Juan Guaidó）推翻現政府，而且還讓俄羅斯更為名正言順地給予委國軍事上的幫助。

美國以人權為由干涉委內瑞拉內政，反而讓俄羅斯更為名正言順地給予委國軍事上的幫助。（路透社）

歸根結底，美國似乎不能再像單極世界霸主一樣，用單邊制裁來獲得利益最大化了。曾經靠對日、歐貿易戰保持經濟霸主地位，靠美元的主導作用來影響中東局勢的美國，現在難以重溫舊夢。單邊制裁下的「美國優先」，也只是特朗普的美好願望而已。



這不僅是因為美國綜合實力的相對下滑，也是全球化進程下必然的變化。事實就是，全球化的進程下，世界經濟前所未有的融合，全球供應鏈成本降低，各方獲取商品的來源和出口市場都在擴大，制裁令美國獲益的可能自然減小。經濟體之間的關係緊密，讓美國難以找到共同實現多邊制裁的「夥伴」，美歐在貿易戰上無法達成一致就是一個例子。



科技壁壘、資金的壟斷、地緣政治上的霸權在世界多極化的過程中都將逐漸瓦解，屆時美國的制裁就更加無用，到頭來只是給他人「做嫁衣」。