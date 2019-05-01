【德仁繼位】令和時代開始　戰後一代的德仁如何帶來和平？

德仁在周三（1日）正式繼位，成為日本新天皇，令和時代正式開始。天皇是日本的國家元首，但實際只是國民的象徵，領導人仍是政府首長、擔任首相的安倍晉三。德仁與安倍一樣，同是戰後出身的一代。明仁的退位與德仁就位，見證日本一個世代的完全結束。

在即位禮上繼承神器與國璽後，德仁成為了日本的新任天皇。（路透社）

明仁上皇在退位前曾多次說道，他在31年在任期間，一直努力尋找作為「象徵」的意義及應做的一切。這個所謂「象徵」，除了有字面意義的象徵式天皇，也有國民代表象徵的意思。天皇沒有實權，但卻是日本國民的象徵。德仁繼位後，也說過同樣的話。

德仁與安倍的和平主義

德仁在即位後第一次講話，表示要為國民與世界祈求太平，相信他將跟隨父親明仁的腳步，成為日本的和平主義者。

明仁拒絕參拜靖國神社，抗議甲級戰犯與戰爭死難者合祭，遭靖國最高神職人員「宮司」批評天皇要「毀掉靖國」，引起風波。

安倍則希望藉着新一代，切割與過去的歷史包袱。他在2015年戰後70年的談話中，儘管為日本戰時的侵略致歉，但同時說道「日本不能讓與戰爭無關係的後代，永遠背負繼續道歉的宿命」。安倍所希望的，是在他這一批戰爭後出生的新一代中，終結這歷史糾纏，讓日本恢復正常國家「不用無時無刻都道歉」的尊嚴。

安倍作為國民代表，祝賀德仁即位。他說道將帶領人民創造「日本新世代」。（路透社）

德仁將如何代表日本的戰後一代

世上現存君主制的國家中，君主一般擔任兩種角色：第一種是作為國民道德典範，並在國家出現動盪時站出來收拾情況，帶領國家返回秩序；第二種是表現絕對中立，僅成為國家的一種團結的象徵。

日本天皇屬於後者，明仁在位時每當日本發生天災，他都會第一時間前往災場慰問傷者，鼓勵着人民，並與人民站在一起。

德仁與明仁一樣，曾表示過必須銘記歷史。但他與父親不同，德仁未曾真正經歷戰爭，他與安倍同是戰後出生的一代。安倍在說道要切割歷史包袱的同時，同樣說着要維護世界和平，拒絕重蹈覆轍。但明顯安倍的所謂「積極和平」，與大眾認知的和平不一樣。

新天皇德仁將如何面對被指有意重返昔日光芒，讓日本把其過去歷史含糊掉的安倍政府與右翼勢力，會成為今後日本未來發展的焦點。天皇雖非行政首腦，但他作為國家元首，全世界同樣會注視着他。今後他將有無數次的機會，向世界展示日本新世代的道路，走向何方。