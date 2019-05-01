【委內瑞拉政變】四個月的荒謬僵持　破局還欠攤牌勇氣

早在1月自行宣誓為臨時總統的委內瑞拉國會議長、反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido），於當地時間周二（30日）清晨發布視訊，在數位身穿軍服的人士陪同下，呼籲社會黨總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的支持者和軍方倒戈，又聲言反抗運動已進入「最後階段」，要求全國人民起來推倒馬杜羅政權。 然而，及後的發展似乎未如瓜伊多所願：支持他的軍人在馬路上遭政府軍方阻止推進；首都加拉加斯雖有民眾上街，卻無萬人空巷的聲勢，更遭政府軍以裝甲隊驅趕；馬杜羅在國防部長等要員陪同下，聲言他繼續獲得軍方支持，並已將瓜伊多的政變壓止。 委內瑞拉四個月以來「一個國家、兩個總統」的荒謬局面，在瓜伊多奮身一博之下，會否有破局之機？

「兩個總統各自操作」的荒謬局面

委內瑞拉的現況極其荒謬：一個國家之內，有兩個自由行動的「總統」。一方是實際操控政府機關的馬杜羅，另一方則是在全球超過50國承認之下控制委內瑞拉在多國的外交人員、經濟資源、國有企業的馬杜羅。後者四個月來更在國內自由來往，不斷搞街頭運動。

馬杜羅在周二晚上在一眾高級軍官陪同下，向全國人民發表講話。（路透社）

馬杜羅雖然有拘捕瓜伊多的幕僚長、奪走其國會免責權等動作，卻未有實際阻止這個「臨時總統」的任何行動──大概是因為美國特朗普政府在1月以來就一直以「任何選項都有可能」的軍事介入暗示作威脅，使得馬杜羅也不敢貿然行動。

在拉鋸戰中，沒有硬拳頭的反對派總會落在下風。數個月來，本來滿懷希望的反對派民眾愈加失望，街頭上的民眾愈來愈少，瓜伊多在國內的勢力也陸續減弱。

相較之下，由於瓜伊多得到多國支持，他在國外的影響力卻愈來愈強。例如委內瑞拉國有石油公司屬下的美國煉油、輸油巨企Citgo的管理權就已交到瓜伊多手中。

同時，美國對委內瑞拉的制裁也愈收愈緊，導致馬杜羅一改多年來不容國外人道救援物資進入的堅持，讓紅十字會的物資在4月中首次送進委內瑞拉之中。

CITGO是美國第八大煉油公司，也是委內瑞拉最大的國外資產，目前其董事會已由瓜伊多支持者控制。（路透社）

在這場互有得失的荒謬僵持中，人們都在等待破局的時機，卻一直等不到。

瓜伊多打響頭炮 美國只「出口術」聲援

終於，瓜伊多決定在「五一勞動節」的大型群眾活動前夕，先打出第一炮，在未有真正獲得軍方多數支持下，發起民眾起義，希望造成聲勢，一舉擊倒馬杜羅政權。

他在其清晨視訊中，更有原該在政府軟禁中的反對派領袖盧比斯（Leopoldo Lopez）陪同，重燃了不少反對派民眾希望。

美國政壇眼見瓜伊多奮身一博，就大舉「出口術」聲援。特朗普在社交媒體上表示正觀察情況發展，又嚴詞以「全面禁運」警告古巴不要再支持馬杜羅政府──外界一直有傳古巴對馬杜羅提供軍事支援外，還有情報顧問去協助馬杜羅壓止部份有意倒戈的軍方力量。

白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton），繼早前在筆記本上寫上「派5,000人到哥倫比亞」（以支援瓜伊多），「疑似故意」讓媒體看到之後，這次更在白宮門前「點名」3位馬杜羅政府高官──包括國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）、最高法院法官莫雷諾（Maikel Moreno）和總統衛隊指揮官埃爾南德斯（Ivan Rafael Hernandez Dala）──指他們過去三個月一直有與反對派談判，呼籲他們「兌現承諾」，為委內瑞拉帶來「和平的政權交替」。

博爾頓在白宮門外「爆響口」多次提及曾與反對派談判的高官名字，似乎想迫他們下決心反抗馬杜羅。（路透社）

雖然國防部長帕德里諾隨即現身支持馬杜羅，不過社會黨內確有意見認為「換走馬杜羅」的確是一個選項。博爾頓此舉，無疑是想挑撥離間馬杜羅政府內部，讓他們互相猜忌，甚至希望以「馬杜羅日後將會跟你算帳」的威脅，迫使這些政府要員走上梁山。

同時，眼見支持瓜伊多的軍方勢力單薄，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更放風指馬杜羅早有計劃逃往古巴，只不過最後被俄羅斯勸服留下，似乎是想向委內瑞拉的反對派民眾製造出「馬杜羅快要被推翻」的假象，使他們在「五一勞動節」群起上街，配合瓜伊多的奮身一博。

在瓜伊多和馬杜羅都分別呼籲其支持者在「五一」走上街頭的情況下，這一年的勞動節大概會是雙方皆想攤牌一決勝負之時。

首都加拉加斯街頭上響應馬杜羅呼籲上街的政府支持者。（路透社）

國內外勢力不敢動作 瓜伊多攤牌難破局面

問題是，如今委內瑞拉的困局，並不能靠民眾上街比拼人數高低去解決。這場爭議中的國內外勢力，也須要跟瓜伊多一般奮力一博向對方攤牌，才能打破局面。

其中，美國敢否出兵介入，當然是決定性的因素。然而，美國會否出兵，也要看委內瑞拉的國內形勢，有沒有給予美方足夠理由出兵。例如「馬杜羅政府荷槍實彈的大舉壓制反對派示威民眾」將會是其一大理由。

不過，「捉拿瓜伊多」會否造成美國出兵，則是大家都不知道的事情。這就要看馬杜羅敢不敢去一博美國沒有決心出兵，而藉此「擺明的政變」為理據，一鼓作氣的將瓜伊多拘捕、起訴。

雖然外界普遍認為美國出兵的可能性不太──南美洲支持瓜伊多的國家都盡數反對軍事解決、美國在區內亦無足夠軍事力量，而且要負上將委內瑞拉陷入內戰、美軍泥足深陷的危機──不過特朗普若被馬杜羅火燒眼眉後，會否因2020年大選的面子考量，而決定進兵，則是未知之數。

政府部隊在首都加拉加斯以裝甲車驅趕支持瓜伊多的示威者。（路透社）

據路透社報道，與特朗普關係密切的私人軍事公司「黑水」創辦人普林斯（Erik Prince）就提議動用南美洲的僱傭兵去支援瓜伊多，並為此四出張羅資金和支持。

無論如何，如今瓜伊多已然攤牌，委內瑞拉會否有破局之機，就要看美國、馬杜羅政府等勢力如何回應。

然而，不論最後發展如何，最荒謬的結果也並非沒有可能發生：瓜伊多勢力不足推翻馬杜羅政府、馬杜羅政府又不敢拘捕瓜伊多而任由他逍遙法外、美國亦繼續按兵不動「出口術」。最後，經歷「五一」前後的一連串震盪後，「一個國家、兩個總統」的情況依舊，絲毫未改。這，似乎是大家都不想再見到的結局。