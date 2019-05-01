特朗普與民主黨罕有共識？「基建計劃」難逃兩黨角力

美國時間周二（4月30日），美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）以及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）舉行90分鐘的閉門會議。會後，舒默表示民主黨與特朗普已就2萬億美元的基建計劃達成初步共識。 聯想起去年12月特朗普與佩洛西在白宮激辯的場景，以及今年1月聯邦政府停擺期間，特朗普直接向民主黨人拋出一句「沒什麼好談」後，轉身離去的舉動；今日，特朗普與民主黨罕有達成共識，亦與此前雙方的不歡而散形成一個對比。在民主共和兩黨爭鋒相對的局面下，「基建」似乎成為了可以彌合兩黨的橋樑，不過亦有可能是加深兩黨嫌隙的潛在因素。

關乎民生的基建問題

相比於特朗普具有爭議性的「邊境牆」計劃，基礎設施建設是關乎美國民眾的生活需要。雖然美國的基建覆蓋率在世界上領先多國，但是大部分基礎設施由於年久未修，漸漸老化，不僅會對美國人的生活質量造成影響，亦會對美國造成一定的經濟損失。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）以及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示與特朗普已就2萬億美元的基建計劃達成初步共識。（路透社）

因此，「基建」並不是直接與政治爭端相關的問題，而是與民生息息相關的議題。在這樣的議題上，兩黨達成共識，皆可以塑造自身為了美國民眾的利益，而放下兩黨成見的形象。正如佩洛西在會晤後面對記者時所說的，「我們的首要責職，是滿足美國人的需要」，舒默亦強調「眾議院與參議院能夠在各自的監督體系上運作，兩者並不是互相排斥，我們很高興總統沒有採取這樣的視點」。

不過，兩黨在推行基建項目上達成共識僅僅是第一步，雙方在未來三周內將就資金來源以及具體方案進行討論。而如何落實具體的基建項目，這一問題則有很大可能成為兩黨的爭執點，甚至會成為兩黨政治鬥爭的另一戰場。

兩黨角力難避免

與前幾次會晤不同，此次特朗普與佩洛西和舒默見面，並未邀請媒體加入，因此外界無法觀察雙方會晤的具體細節。令人注意的是，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）只是概括性地描述此次會晤「富有成果」，強調兩黨合作的必要性，完全未提及民主黨所說的2萬億美元的具體金額。

實際上，關於基礎設施建設的資金來源，雙方早已有不同的見解。民主黨要求基建需要由政府資源主導，而根據特朗普政府於2018年初提出的基建提案，基建的資金主要依靠於地方政府和私營機構，在當時已經引起了民主黨以及多個地方政府的批評。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）完全未提及民主黨所說的2萬億美元的具體金額。（路透社）

而特朗普在2016年競選時期提出「建設美國史上規模最大的基建」的口號，為他吸引了不少選民的支持，惟他上任後的兩年裏卻未能提出詳細的基建規劃，一直引起外界的質疑。

因此，雖然舒默稱相信兩黨可以在基建上提出具有建設性的觀點，但是就目前而言，不僅特朗普政府未有一個具體的基建規劃，基建背後涉及的環境政策、以及稅收政策等是兩黨長期以來的政治爭執，亦成為近年來影響美國基建政策實施的因素。

如今，隨着2020年大選的愈發接近，民主黨與共和黨的總統之爭早已燃起了硝煙，特別是「通俄門」調查報告出爐後，民主黨內部一直存在著是否彈劾特朗普的爭議，可見兩黨爭執的程度。且不論特朗普政府的基建計劃存在諸多不足，如若特朗普得以在當下實施其基建項目，對於民主黨來說反而是送給特朗普的一份大禮。因此，在未來3周的談判中，相信雙方的談判將存在諸多難點，而美國的基建步伐或又會因為黨派之爭而受到拖延。