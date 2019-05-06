【新聞背後】美國行政權力橫行　特朗普一個人說了算？

特朗普一句增加中國貨關稅Twitter推文，掀起全球股壇愁雲慘霧，好不威風。在此等國際經貿博奕背後，特朗普在美國國內也在運用其行政權力，大展拳腳，將美國既有的三權分立，推向「總統一個人說了算」的政治現實。 繼本年2月才上任的司法部長巴爾（William Barr）上周四（2日）缺席眾議院司法委員會聆訊後，委員會的民主黨籍主席納德勒（Jerrold Nadler）要求巴爾與眾議院商討向國會送呈「通俄門」調查報告部分未公開文件，並設下「美國東岸時間周一（6日）上午9時」為死線，否則將會控巴爾以「藐視國會」。 在特朗普早聲稱會反對「所有國會傳票」的背景下，民主黨控制的眾議院繼本年初政府停擺之戰後，勢將與行政大權在握的特朗普，揭開下一幕戰幔。

紐約州眾議員納德勒，早年在特朗普的地產發展項目上，與他素有不和，如今作為眾議院司法委員會主席的他，對特朗普更是絕不手軟。（路透社）

兩日內急改口風 阻國會傳召通俄檢察官

在巴爾面對「藐視國會」指控之際，周日（5日），民主黨亦公開表示計劃邀請「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）在本月15日到眾議院司法委員會聽證。

在上周五（3日）才表示米勒是否參與國會聽證「由司法部長決定」的特朗普，周日聞訊馬上大改口風，在Twitter上公開反對米勒作證，指責民主黨輸打贏要，接連發表8條相關推文，遠超再加關稅的兩條。

....to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月5日

由於米勒上周被揭曾在3月底去信司法部長巴爾，批評後者對其長達448頁通俄門調查報告的總結，指之缺乏「脈絡」，造成公眾對「報告關鍵面向的誤解」，米勒的國會聽證甚有機會給予民主黨火藥，即使不能損傷特朗普，也有機會使本在司法界享負盛名的巴爾聲譽盡喪。

巴爾為免受眾議院的律師團隊質問，因此上周才缺席聽證。同時，民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）就公開指責巴爾曾對國會說謊，在收到米勒批評信後，仍向國會表示「不知道米勒是否支持他的總結」，已犯上刑罪。

此等烽火之間，性格神秘的米勒也不知會對國會爆出甚麼新料，在特朗普的計算中，似乎還是不讓他參加聽證為妙。

以謹慎保密著稱的米勒，在其調查報告出爐後，多有不利特朗普的消息傳到媒體耳中，如果他親身上陣國會聽證，會否有更多內幕爆出？（路透社）

手握「行政特權」 無視國會傳票

除了「通俄門」調查的後續發展外，特朗普也處處反對眾議院對他的調查。上周，他就在紐約聯邦法院控訴德意志銀行及第一資本金融公司（Capital One），要求他們停止遵從眾議院對特朗普金融記錄的傳票。

而眾議院依法向國家稅務局（IRS）取得特朗普過去6年報稅表的要求，也被稅局隸屬的財政部部長姆努欽（Steven Mnuchin）攔了下來，使眾議院的民主黨人不知是否要向稅局發傳票，還是直接上法院控告姆努欽才好。

另外，根據「通俄門」調查，曾不惜辭職抗拒特朗普「炒掉米勒」命令的前白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn）也有被傳召到國會聽證。特朗普現正考慮引用「行政特權」（executive privilege）阻止麥克加恩遵從國會傳令。

「通俄門」調查報告指前白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn）主動違反特朗普「炒掉米勒」的指令。如今他就成了眾議院對特朗普「妨礙司法公正」調查的核心。（路透社）

兩度否決國會決議 行政手段暗渡陳倉

其實，特朗普本年以來已經兩次否決國會兩院的決定──一次是國會否決其興建美墨邊境圍牆「緊急狀態令」的決議；另一次則是國會要求美國中止介入也門（Yemen）戰火的決議。

而且，特朗普在阻止中美洲移民的問題上，也開始透過鬼祟的行政手段解決──例如路透社早前就報道，負責難民身份申請的美國公民及移民局（USCIS）已修改其內部培訓指引，或將透過前線人員的程序改動，使難民申請更難通過。

如此種種發展，可見成功挾民意以令共和黨的特朗普，在去年中期選舉、年初停擺建牆戰相繼失敗之後，竟然愈有「一個人說了算」的趨勢，任民主黨控制的眾議院如何動作，也動不得他分毫。

美墨邊境美方設置的臨時辦公設施。（路透社）

在國會分治的情況下，民主黨不能單靠己力迫令特朗普服從，實屬正常。不過，行政機關對於國會調查的權力如此輕蔑，卻是非比尋常。

「藐視國會」罪雖在 實難行

當然，國會兩院任何一院都可以透過簡單多數對任何人士控以「藐視國會」。而「藐視國會」自1857年開始就已經是聯邦刑罪，罪成者可判囚最高一年。

在遙遠的過去，國會還可以透過國會的警衛官（Sergeant-at-arms）去主動逮捕藐視國會者。參議院在1927年就曾運用有關權力，而最高法院在1929年也曾判定國會有要求「為立法機能迫令作證」的權力。不過，國會主動出擊的權力在1935年就沒有被運用過，如今就算要「重操故業」，也不知如何着手。

現年68歲、臨危受命的前任加新任司法部長巴爾，日內或會遇上「藐視國會」指控的挑戰。（路透社）

在今日較為「斯文」的國會，執行「藐視國會」刑責的權力，實際上已經交到司法部手中。不過，如果司法部要控以「藐視國會」刑責的對象是司法部長自己，實在難以成事──我們很難想像巴爾會簽署授權司法部對自己提出刑事起訴的文件。

當然，以往也有不少行政部門官員拒絕出席國會聽證，不過最後皆以非刑事手段和平解決。

國會權力只是「紙老虎」？

另外，國會也可以繞過司法部，以國會的律師從民事方式，要求法院迫令有關人士服從國會傳票，否則將會負上「藐視法庭」之罪。

奧巴馬時代的司法部長也曾在2012年被控「藐視國會」。當時奧巴馬曾引「行政特權」阻止國會傳令；最後民事訴訟拖延至2016年才由法院判定奧巴馬的特權無效，不過那時候爭議已經事過境遷。

眼見特朗普不顧傳統禮節的專權走向，民主黨眾議院議長佩洛西（左）就警告特朗普如果在明年大選只遇小敗，或會不願服輸。（路透社）

這種國會傳召權與行政特權的高下較量，目前尚未有最高法院判例。此時此刻，也並非沒有可能製造出一宗可以打上最高法院的新案件。然而，經特朗普親手揀選、委任兩位大法官過後，最高法院已是保守派的天下，此等訴訟無異於送給特朗普一場勝仗。

由此等分析可見，國會調查、傳召的權力，對行政機關而言，說到底只是「紙老虎」而已。特朗普固然可以敗選，但美國總統（如果他或她願意的話）確有「一個人說了算」的權力。

在國內大權在握，特朗普似乎要靠在外「搞事」才能滿足他的「曝光欲」。（路透社）

特朗普此刻借行政權力橫行，不顧對立法（甚至是司法）權力傳統上禮儀性的尊重，所暴露出的是美國分權制度的缺陷──一個「一群人聚在一起的地方」（「國會（Congress）」一詞原義），或是「一堆人在討論的行為」（「議會（Parliament）」一詞原義），實在沒有力量去監察手握實權的行政機關。

以往的監察，只是人們尊重傳統禮節之下的假象而已。拆破了這個假象的特朗普，也開始毫無節制的要享受「一個人說了算」的權力感。只不過，這一招也許在國內用得上，在國際層面還是要看現實政治的實力較量。