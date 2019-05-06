【委內瑞拉危機】對美軍介入表示歡迎？瓜伊多考慮的僅是破局

上周，委內瑞拉「雙總統」局面再起波瀾，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）聲稱獲得軍人支持，形容已經到了終結馬杜羅政府的「最後階段」。不過，瓜伊多接連兩日發動的抗議活動皆被委內瑞拉軍方控制，國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）強調軍方仍然效忠於憲法和合法政府，反對派需要對任何暴力行為和流血事件負責。 隨後，瓜伊多於上周六（5月4日）接受《華盛頓郵報》訪問時承認，高估了委國軍方對反對派的支持，並且表示歡迎美國提供「美軍介入」這一選項。

當瓜伊多於上周二（4月30日）發布視頻號召委國軍方和民眾行動起來，推翻馬杜羅後，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）第一時間在輿論上助力瓜伊多，他們仍然向委內瑞拉當局傳遞一個信號：「美國考慮所有選項」，繼續以「美國軍事介入」作為威脅。

而被問及如若博爾頓提供「美軍介入」的選項時會有什麼反應，瓜伊多表示他可能會說「親愛的朋友，博爾頓大使，感謝你提供的所有幫助。」「我們會作出評估，並且交予國會討論」。「如果必要，我們或許會通過這一方案」。

上周六（5月4日）瓜伊多接受《華盛頓郵報》訪問時承認，高估了委國軍方對反對派的支持，並且表示歡迎美國提供「美軍介入」這一選項。（路透社）

作為一個未獲得國家實權的政客，瓜伊多能夠自行宣誓為總統，離不開美國的支持。然而瓜伊多公開對「美國軍事介入」表達積極態度，或許是為了再次向馬杜羅政府顯示自己背後的「靠山」，或是為了督促美國給予自己更多的支持，不管出於何種目的，這一種表態完全是一步「險棋」。

請佛容易送佛難

從上周，瓜伊多聲稱進入推翻馬杜羅的「最後階段」，可以看出他已經對於「一個國家，兩個總統」的局面失去了耐心，欲率先打破僵局。如今，瓜伊多發現難以獲得委國軍方支持的情況下，爭取美國的軍事介入，對他來說反而是比較容易能夠獲得回應的方式。

不過，瓜伊多此言，顯然只是從如何破局的角度出發，卻未考慮美國軍事介入委內瑞拉後的後果。正如美國此前發動的阿富汗戰爭以及伊拉克戰爭，不僅造成局勢的愈發動蕩，而且皆為長達數年的戰爭。

更何況，這裏是拉美。作為美國的後院，拉丁美洲百年來受到美國的影響，而委內瑞拉經過數十年的革命，方成為拉美獨立性較強的國家。可以想象，瓜伊多倘若接受美國的軍事介入，勢必引發衝突，大概率令委內瑞拉陷入多年內耗，將與他向委國民眾號召的追求民主相去甚遠。

作為美國的後院，拉丁美洲百年來受到美國的控制，而委內瑞拉經過數十年的革命，作為一個獨立性較強的國家，避免受到了美國的干涉。（路透社）

待時而沽的民意

其實，瓜伊多大不需要如此急迫地「請佛」。美國的富足與強盛對拉美國家向來就有著強大的吸引力，委內瑞拉也是一樣。瓜伊多自己就是對美國文化有著巨大嚮往的委內瑞拉年輕人，而似他這樣的委內瑞拉人並不少見。

況且，自從委內瑞拉的政壇多番出現舞弊的現象，惡性通貨膨脹難以制止，民不聊生的情況愈加嚴重，對於自己的狀況，委國國民有著最深切的感知。這亦是瓜伊多能夠在委國獲得支持者的原因。

可是，在歷經幾個月的輿論拉扯之後，委內瑞拉並未能形成瓜伊多所期待看見的「反馬杜羅浪潮」。或許瓜伊多不僅是「高估了委國軍方對反對派的支持」，也高估了委內瑞拉民眾顛覆政府的意願。

或許，真正左右委內瑞拉國情的並非馬杜羅，亦非瓜伊多，更非美俄，而是委內瑞拉社會中「反美」和「親美」的民意。更準確地說，是「願意推翻政府」和「不願推翻政府」的抉擇。

儘管不少人不滿馬杜羅，但是提到美國軍事介入，即使是「反馬杜羅」陣營亦難以全盤接受。歸根結柢，人們最想要的是自己的政府能夠糾正過去的錯誤，以和平的方式解決國內問題，絕非引發戰爭。

因此，當委內瑞拉「雙總統」局勢依舊僵持之時，瓜伊多卻採取諸如歡迎「美國軍事介入」的態度，將會令他越來越偏離委國民眾的需求以及情緒。從這樣的情況看，時間或許並非在瓜伊多的一邊。