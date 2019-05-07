【中美貿易戰】毫無徵兆的Twitter：誰觸碰了特朗普的危機神經？

就在國務院副總理劉鶴準備按計劃於5月8日訪美，參加第11輪中美貿易談判之際，美國總統特朗普5月5日發佈Twitter，宣佈美國將從5月10日起將2000億美元的中國商品的關稅從10%提高到25%，並威脅對剩下3000多億的中國商品也加徵關稅。 這是2018年中美元首習特會以來，特朗普首次在中美貿易談判的關鍵時刻重啟關稅威脅。 是什麼促使特朗普冒著中美談判崩潰的風險，重啟這種加徵關稅的威脅？難道特朗普真的不擔心貿易談判破裂帶給自己的傷害嗎？

首先看時間點。特朗普加徵關稅的威脅發生於北京第10輪貿易談判之後、劉鶴率團回訪之際。其次看直接原因。根據美國媒體的報導，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和姆努欽（Steven Mnuchin）對北京的談判不夠滿意，認為中國在一些關鍵承諾上試圖更改，包括結構矛盾和執行機制的問題，也包括中國之前在雲計劃領域的開放承諾。

還有美國媒體引述消息人士的話說，是因為中國反對美國的單邊制裁，並要求美國在貿易協定達成之際便取消關稅，迫使美國也不得不在新一輪談判前展現強硬姿態。也就是說，這依然是特朗普之前慣用的談判施壓策略，屬於他吹噓的「談判藝術」的一種表現。所以，這沒有什麼特別之處。

根本原因還是特朗普的內部需要。特朗普現在對中國展現強硬，主要還是一種對內政治姿態，是他面對強大對手挑戰而做出的一種應激反應。

其一，在發佈對中國加徵關稅的Twitter前後，特朗普都在糾結於通俄門調查的拖泥帶水，怒斥通俄門「偷走」了自己的兩年總統任期。加上特別檢察官穆勒（Robert Mueller）計劃在月中前往國會出席聽證會，特朗普自然怒火中燒。他不希望一場「已經蓋棺定論的事」被民主黨再三政治炒作。

可以說，雖然通俄門調查已經結束，並證實特朗普未通俄，特朗普依然面臨一個不友好的國內政治氛圍。在這種情況下，特朗普很容易對外轉移內部壓力。

其二，繼民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）在霍士（FOX）電視台舉行的市政會議上大出風頭後，美國前副總統拜登（Joe Biden）也博取了不少選民的眼球。

對於桑德斯的表現，特朗普及其團隊感到尷尬，因為事後的民調顯示，FOX自己舉行的民調顯示，桑德斯在2020年大選的得票率高達47%，高於特朗普的40%。看來，特朗普的保守陣營中，桑德斯的社會主義政策也並未激起多大反感。照此，特朗普半年來批評「社會主義」難道是徒勞一場？

之後是5月1日，特朗普1天內連發、轉載共計70多條Twitter消息，批評美國國際消防員協會（IAFF）宣佈支持拜登的言論。特朗普借此時機大肆宣傳自己的「經濟成績」，同時將矛頭對準了拜登和民主黨人，包括前總統奧巴馬（Barack Obama）、前對手希拉里（Hillary Clinton）以及CNN等左派媒體。

特朗普依然面臨一個不友好的國內政治氛圍。在這種情況下，對外強硬是他少有的可以「揚眉吐氣」的渠道（GettyImages）

再者，可能也是時間點的巧合，拜登這位經常「口誤」的資深政客，竟然在自己的政治集會上公開宣稱「中國不是美國的競爭對手」。這在當前的華盛頓政治氛圍中，完全是政治不正確的表述，左右兩派都進行了反駁。有的美國媒體甚至將拜登的親華言論形容為「習近平的初選」，以此博取眼球。特朗普團隊也不甘示弱，強調中國就是一大威脅。特朗普甚至嘲諷拜登智力不足以應對中國領導人習近平。

其三，美國主流輿論完全不主張中美在現在達成貿易協定。比如，《華盛頓郵報》5月5日發佈社論認為，如果貿易協定中不包含中國做出結構性改革的硬性承諾，特朗普就不應該和中國達成協議。如果特朗普在現在順水推舟地達成協議，免不了被國內批為不完美協議，或美國讓步太多、中國讓步不夠。

可以說，桑德斯和拜登競選連番對特朗普的打擊，讓特朗普真正體會到了連任的威脅。在這個時候，特朗普必然要展現強硬的形象。就在特朗普威脅對中國加徵關稅後，在內政上處處批評特朗普的美國民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發推，稱讚特朗普並稱「總統，強硬下去，不要放棄。只有示強，才能贏中國」。

總之，在當前充滿對華戾氣的政治氣候下，特朗普在國內感到的不安，有時會表現為對外的狂躁。尤其在談判的關鍵時機，特朗普難免重啟慣用的施壓伎倆。同理，為了尋求內部政績，特朗普也會隨時調整姿態，該談還是談，以求達成協議。

中國似乎也理解特朗普的這種政治操作。中國外交部發言人耿爽北京時間5月6日提到，關於美方威脅對中國的產品加徵關稅，類似的情況以前多次出現過。中方的立場和態度一直非常明確，美方對此也十分清楚。他最後補充說，中方團隊正在準備赴美磋商。