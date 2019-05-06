一個「魁隆彈指Twitter」蒸發數萬億　特朗普的亢奮從何而來？

特朗普在5月5日用一條Twitter再度對中國「變臉」，宣佈要在本週五（5月10日）對中國價值2000億美元的商品提高關稅稅率，從去年的加徵10%到25%。他甚至表示會「很快」把中美貿易之中未被加徵關稅的產品全部增稅。 加徵關稅的消息如同漫威電影《復仇者聯盟3》當中大反派魁隆（Thanos）佩戴寶石手套的彈指一般，令美國Dow Jones期貨指數大跌逾450點，A股在5月6日更全線下跌，逾千股跌停，僅有百餘股上漲。

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

中美貿易今年「休戰」以來，特朗普一直對貿易談判持樂觀態度。他甚至在近期表示過，會「很快」邀請習近平來到白宮，進行最終協議的簽署。而牽頭中美談判的兩大白宮幕僚，白宮貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）以及財長姆姆努欽（Steve Mnuchin）在4月30日剛剛來到北京進行談判，姆努欽還曾在期間表示「中美談判已經進入最後階段」。

特朗普的決定恐怕讓白宮幕僚也意想不到，無論是貿易代表辦公室還是白宮其他部門都對此遲遲未有發聲。為什麼在外界對貿易談判日趨樂觀的情況下，特朗普突然轉變風向，不顧對股市的巨大打擊，直接向中國極限施壓呢？

特朗普對美國經濟信心爆棚

特朗普向來「不按常理出牌」，這次對華「變臉」，外界也有諸多猜測。特朗普突然採取強硬態度，是否有白宮對華鷹派的影響？是否是2020年美國大選的選情考量？又或者是達成協議之前特朗普最後的抬價？

是什麼促使特朗普猝不及防地改變態度，難有定論。但是一個合理的推測是，特朗普再度拿出極限施壓的手段，說明了他對美國經濟十分堅定的信心。

5月3日，美國4月份最新經濟資料出爐，當月美國新增非農就業人口26.3萬，失業率降低至3.6%，這是美國自1969年以來的最低數值。此前，2019年美國第一季度的GDP增長3.2%，同樣高於經濟學家的預期。

中美貿易戰開始以來，美國國內對特朗普最大的批評，就是來自於貿易戰打擊經濟的擔憂。加徵關稅被認為會增加美國產業的原料成本，抬高多種商品價格，對消費者不利，也遭到多數企業的反對。去年10月美股暴跌，也被認為和中美貿易戰的衝擊有關。

而2019年第一季度的經濟資料幾乎讓特朗普徹底「翻身」。他在5月3日和4日連續發出多個Twitter誇耀經濟資料，白宮甚至發出了一則官方短視頻，首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在視頻中揮舞著手臂大喊：「哇！低失業率，就業崗位高增長，高工資，消費者信心巨大，生產力超強，還沒有通貨膨脹！我們的經濟實在太棒了！」

雖然庫德洛像球賽啦啦隊一樣的表演有些滑稽，但是這應當就是特朗普的心聲。

We're killing it on the economy! 🔥 pic.twitter.com/hme0eihP9c — The White House (@WhiteHouse) May 3, 2019

被忽略的結構性隱憂

的確，漂亮的經濟數字給了特朗普巨大的信心，這很可能讓他繼續在貿易談判之中採取施壓的措施。可是單單用GDP和失業率的幾個數字來判斷經濟體的抗壓能力，可能會忽略更深層次的問題。

值得注意的是，美國在一季度的經濟增長，重要拉動因素之一是出口。第一季度，美國貿易的出口額同比上升2.6%，淨出口對GDP增速的貢獻高達1.03%，而進口額僅增長0.9%。特朗普在Twitter中炫耀徵收關稅也是刺激美國經濟發展的一部分，短期看來的確如此，但是這背後存在隱憂。

與上年四季度相比，2019年一季度進口額大幅下降541億美元。進口額在貿易戰的影響下持續縮水，背後是國內消費的疲軟。4月，美國汽車銷售環比下滑6.1%，一季度商品方面支出下滑0.7%，核心個人消費支出（PCE）物價指數年化季環比初值為1.3%，創2017年三季度以來新低。要知道國內消費是佔據美國GDP約三分之二的經濟活動。

而強勁的就業指標背後，則是並不如預期的薪資上漲水準、全面下降的勞動參與率以及大型企業的招聘放緩。4月失業率下降的主要原因是退出就業人口的49萬人創一年半以來最高。自然資源與採礦業、資訊業的就業人數環比下跌，同時低薪資地區就業形勢整體偏弱，暗示美國消費在第二季度或承受更大壓力。

美東時間5月6日清晨，特朗普睡醒後又連發三個Twitter，先是照舊怒批民主黨，隨後再為自己前一日的關稅twitter撐場（GettyImages）

商人總統的誤判

總的來說，美國GDP資料之中，臨時性的增長專案較多，而就業資料的變化本就滯後，就業率上漲在經濟放緩的初期經常發生。特朗普作為一個商人總統，可能只看到了帳面的數字，而並沒有真正分析資料暴露出的美國經濟結構性問題。

貿易戰對出口的刺激終歸無法長久，長期看來對美國產業的發展和經濟結構的優化並沒説明，如果特朗普因為爆棚的信心選擇在貿易上全面開戰，那麼對中美乃至全球經濟的長期影響就更為惡劣。

5月6日，中國外交部已經確認，國務院副總理劉鶴仍將訪美進行下一輪談判，可見中國並沒因此被打亂談判步伐。中國在一年多的貿易戰之中，始終維持的底線，也很難因為特朗普突然加大籌碼而完全放棄。面對曾經出爾反爾的特朗普，北京必然已經對特朗普進一步加徵關稅準備了應對的措施。

特朗普對華施壓的算盤，恐怕並沒他想的如此簡單。中美貿易戰的升級，必然對中國有所打擊，但是也不會如他所說，只有「微不足道」的影響。