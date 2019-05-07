5月10日見真章　美國檢方何以提秘密動議撤換華為律師？

今年1月至今的華為案件中，美國政府以盜竊商業機密、妨礙司法、躲避對伊朗的經濟制裁構成銀行欺詐等罪名對該公司、其若干子公司、及首席財務官孟晚舟進行全面指控。 而就當案件照常推進，加拿大方面孟晚舟引渡與否亦將於5月8日開庭，美國方面近幾日又有新動作。 根據美國紐約布魯克林聯邦法院的公開受理信息，美國檢方於5月2日向美國紐約布魯克林聯邦法庭提出一項秘密動議，要求取消華為主要辯護律師科爾（James Cole）的代理資格，但並未提出具體的理由。檢方將於5月10日提交公開版本的動議。 對此，華為表示「美國政府并沒有提出事實證據，證明取消其代理資格以及剝奪華為憲法權利的合理性。華為將堅決反對政府的這一動議。」

美國檢方之所以提出撤換華為律師的動議，很可能和該律師此前在司法部就職有關。

科爾在2017年成為華為公司的律師之前，曾在2011年到2015年間擔任過美國司法部的副部長，而且他擔任美國司法部「二號人物」的這個時期，恰恰是美國政府就華為公司是否違反了美國對伊朗制裁規定而展開調查的時期。

根據美國司法部官方的倫理規范，曾在司法部任職的官員，在離開白宮之後，的確需要遵守不同程度的規定，在與自己曾經調查的領域相關的申訴和法律案件中，分別有「終身禁止」、「兩年內禁止」以及「一年內禁止」代表他方的條款。

科爾為華盛頓特區盛德國際律師事務所（Sidley Austin）的合伙人。他在2017年成為華為的律師，曾於今年3月14日在美國紐約布魯克林代表華為及其美國子公司提出無罪辯護。

從2017年到現在，科爾作為華為的律師，也是深諳美國司法部規定的昔日高官，不太可能在明知有違反信息脫敏的情況下就職兩年之久。

現在美國檢方提出的動議，很可能是依據司法部的上述規定，進行程序拖延。這是美國檢方常用的拖延手段之一。案件拖延時間越長，辯護的成本就越高，并且檢方能獲取更多的時間搜集對辯方不利的信息。

實際上，美國在華為高管孟晚舟被捕一案中，已經幾次拖延其引渡聽證會的時間，檢方在處理華為問題上的策略，由此看來是以拖延戰術為主。拖延越久，華為的負面消息也就被討論地越久。

結合美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等高官不斷煽動華為在信息安全上給其他國家帶來的威脅，呼吁盟友禁止其參加5G建設的情況，可知白宮無論在政治上、司法上都在動用工具，試圖最大限度對華為造成聲譽上的損失，遏制其發展。