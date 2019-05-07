【侃世界】人生上位全靠嘴：四處開炮的蓬佩奧

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近段時間異常地活躍和躁動。

蓬佩奧5月6日表示，俄羅斯近期在北極地區表現得咄咄逼人，中國在那裏的行動也必須密切關注，因為極地地區因全球變暖和礦產獲取的分歧越來越大。

值得注意的是，就在前一天（5月5日），蓬佩奧還接受了美國廣播公司（ABC）的採訪，提到了朝核問題和委內瑞拉局勢。蓬佩奧表示：「根據美方掌握資訊，朝鮮最近一次試射的導彈不對美日韓造成威脅。河內會談後美朝有過互動，雙方仍有機會實現無核化目標。」不過，他也強調：「美國將繼續對朝鮮實施制裁。」

至於委內瑞拉局勢，蓬佩奧說：「儘管反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）發動的政變未能成功，但瓜伊多的支持依然強勁。委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）肯定會被推翻，這只是時間問題。」他還指出：「我們正在為瓜伊多做各種各樣的選擇，包括外交選擇，政治選擇，最後是武力選擇。美國不會沒有任何準備。」

不僅在委內瑞拉和朝核問題上發言不斷，蓬佩奧還對美俄元首通話、中美貿易談判、伊朗、華為等問題上頻繁地發表意見。

5月3日，特朗普與普京進行了通話。蓬佩奧立即出面聲援特朗普，「我們一直在努力保護美國的選舉制度， 特朗普總統在選舉干預方面做得比任何前任總統都要多。」

同一日，蓬佩奧還宣佈，美國將強化對伊朗核活動的限制，以完全杜絕伊朗擁有核武器的可能。任何幫助伊朗核電站擴建或是將濃縮鈾運出伊朗的行為，都將可能面臨美國制裁。

此前4月29日，蓬佩對外宣稱，「美國對於伊朗石油實行的制裁將不會影響正在進行的美中貿易談判。我有信心貿易會談將順利進行。」蓬佩奧甚至還警告各國在第五代通訊技術（5G）建設上排除中國通訊巨頭華為「做生意」。

可以看到，蓬佩奧近期對與美國相關的國際事務都一一進行了表態，儼然讓自己成為了桑德斯（Sarah Sanders）之外，白宮另一位「新聞發言人」。

作為美國國務卿，蓬佩奧負責美國各大外交事務是其職責所在，但他近期過高的出鏡率和躁動言論卻並不尋常，尤其是在各項國際事務處於動盪週期的大背景之下（朝核談判陷入僵局，中美談判未有定數，委內瑞拉局勢不穩）。

從他近期的表態的內容看，蓬佩奧近段時間的發言主要以「放狠話」和「拍馬屁」為主，其發表言論的大方向都隨著特朗普的表態和Twitter內容而動。

例如在委內瑞拉、伊朗和華為問題上，蓬佩奧多次對馬杜羅政府放出「狠話」力挺瓜伊多，警告各國不許與伊朗在石油貿易上有所往來，在國際上宣揚「華為威脅論」，以及讚揚特朗普政府等。除此之外，蓬佩奧並未公佈任何具體或有意義的政府計劃。

由此推測，蓬佩奧的「活躍」很可能是為了實現他個人的政治價值，蓬佩奧在擔任國務卿之前是美國情報局（CIA）的局長，特朗普執政一年之後，他才得以升任為國務卿。

要知道，美國國務卿是美國國務院的首長，又是美國內閣成員，主管美國外交事務，代表美國總統執行對外政策，其地位要比其他內閣部長都高，是內閣中的超級VIP。美國此前擔任國務卿的政要該國政壇中都有較高的聲望，比如希拉里（Hillary Clinton）、克里（John Kerry）以及基辛格（Henry Kissinger）。

國務卿蓬佩奧及副總統彭斯（右），這兩位特朗普政府的最高官員皆給人以頻頻恭維特朗普之印象（GettyImages）

擔任如此要職，蓬佩奧當然要把握機會積極在各大國際事務上發表言論，即能顯示出了自己在特朗普政府內的重要性，更想以此為自己今後的政治道路積攢聲望。有聲音猜測，蓬佩奧近日頻繁接受採訪並返回堪薩斯州，不排除他是為了在明年或2022年競選參議員或州長做準備，更有可能是為2024年的總統競選打下基礎。

當然，蓬佩奧更重要以此舉動博取特朗普的歡心。美國前一任國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）任職不到一年就被特朗普通過Twitter炒了，主要原因就是蒂勒森在許多事件上與特朗普並不合拍，讓特朗普大為惱怒。所謂人為財死，鳥為食亡，政客當然要為自己的仕途考量，吸取前任教訓的，蓬佩奧的舉動也是為了自己前程的著想。

另外，作為美國國務卿，蓬佩奧在此時進行表態，不排除美國借此展現姿態的同時，更能利用國際輿論造勢，給予各個相關國家壓力、擾亂人心。讓與美國在與其他國家談判或「較量」時處於上風，為實現「美國再次偉大」做好鋪墊。