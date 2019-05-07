劉鶴行程推遲一日照常赴美　北京應對特朗普的正確態度

美國總統特朗普5月5日在社交媒體Twitter的表態言之鑿鑿、怒氣衝衝。 他說，「在過去的10個月裏，中國為500億美元的高技術產品償付25%的關稅給美國，另外2,000億美元的其他產品償付10%的關稅。這些關稅部分促成了我們的良好的經濟成果。從星期五（5月10日）開始，10%的關稅將提升為25%。」 「中國出口到美國的另外3,250億美元商品還沒有被徵稅，但將很快開徵，稅率為25%。償付給美國的關稅對產品成本沒有多少影響，大部分為中國承擔。跟中國的貿易交易正在進行，但進展太遲緩，他們試圖重新談判。不行！」

特朗普「周日突變」所發的Twitter推文。（Twitter）

2018年12月G20（二十國集團領導人峰會）習特會後，中美雙方宣佈停止升級關稅等貿易限制措施，並展開90天的貿易談判。

2019年4月1日90天談判到期之前中美雙方都積極延長了談判期。過去一段時間美國不斷有官員現身對貿易談判積極表態，宣稱中美即將達成協議，甚至還稱中國副總理劉鶴訪美後中美即將達成歷史性協定。現在特朗普卻宣稱對華加徵關稅。

這樣的反復著實令人大跌眼鏡。

2018年12月中國國家主席習近平與美國總統特朗普於阿根延G20峰會周邊的會晤，把已近乎停滯的中美貿易談判重新啟動。（路透社）

更令人意外的是，與特朗普咄咄逼人的表態不同，中方並未針鋒相對。

中國外交部新聞發言人5月6日稱中方團隊正在準備赴美磋商。

中國商務部網站5月7日刊登消息說，應美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）的邀請，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於5月9日至10日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。

特朗普突然變臉之後北京為何不接招？劉鶴為何沒有取消赴美，為何訪美推遲了一天？種種疑惑隨之而來。

作為溫和派的美國財長姆努欽，4月30日及5月1日一連兩日在北京出席貿易談判，他形容磋商有建設性。不過其本周一（6日）的表態卻有負面趨向，甚至指責北京「食言」。（路透社）

必須赴美摸底

中美第十輪經貿談判4月30日至5月1日剛剛在北京結束，美國代表團回到華府後已經向特朗普做了彙報。特朗普的表態或許是對談判內容不甚滿意。特朗普在《交易的藝術》（The Art of the Deal）一書中曾說，做生意有四個階段：一是提出驚人目標，二是大肆宣傳，三是決策反復搖擺，四是獲得直觀結果。一個遠高於預期的條件讓對方無從下手，反復無常的變化給對方施加壓力，給出次優條件讓對方急於接受了事，達到最初想要的目標。

突然宣佈加徵關稅是不是談判過程中的手段亦未可知。特朗普有撕毀協議的前科，種種口頭威脅十分常見。現在突然變臉符合特朗普的一貫作為。

不過，特朗普的表態並不是美國官方的最終決策，中方並未收到美國方面的終極答覆。劉鶴訪美是此前定下的官方日程。中方並不會因為特朗普的幾句網絡推文就取消訪問，甚至不再談判。特朗普說了甚麼或許並不會都是真的，他之前在Twitter上宣佈的很多事都沒有實現，只是說說而已。甚麼是特朗普的語言恫嚇，甚麼是美國官方動作。美國說了甚麼和美國做了甚麼以及決定做甚麼，這些是兩碼事。

圖為中國副總理劉鶴4月初訪美與特朗普在白宮會面的情況。（路透社）

劉鶴赴美就是要摸清美國對於談判有何不滿，摸清楚特朗普出言不遜的原因何在，這是必要的。如果是談判照常進行當然是好事。如果美國方面視特朗普的表態為官方表態，那麼中方代表團赴美也是同等告訴美國中國會如何辦。

波動之後的正常應對

此前劉鶴原計劃於5月8日前往美國進行貿易談判，5月5日特朗普宣佈重啟關稅後有媒體說北京可能取消劉鶴訪美。但是5月6日北京宣佈中方團隊正在準備赴美，北京第一時間的回應不是取消赴美而是正常準備訪美，這就可見北京的戰略定力。

5月7日中國官方證實劉鶴帶隊赴美。雖然和原計劃相比推遲一天，但這是北京應對特朗普口風變動的正常應對。北京需要對新情況進行判斷之後進行有備而來的訪問。

姆努欽與萊特希澤2月中訪京期間，曾與習近平進行會面。（路透社）

中美貿易戰是一場持久戰。中美之間的貿易糾紛通過幾個月的談判就能夠平息當然是好事，如果不能夠平息也正常。中美矛盾大爆發是中美結構性矛盾的結果。中美貿易談判即便現在達成共識，也有未來推翻甚至是新發生問題的可能。

北京的態度是該打就打該談就談。中方代表團訪美不是擔心談判破例，不是不顧美國警告非要訪美的示弱，而是正常的應對。

中美貿易談判談已經取得了突破性進展，甚至完成了大部分的談判，目前僅僅剩下的是細節的談判。特朗普的關稅威脅是否是不再談判的信號還是未知數。

北京方面當然希望中美之間的分歧可控，當然不希望中斷談判。在北京看來，即便是談不成也應該是有序談判中的有分歧無共識，而不是不再談判。

談判是管控矛盾的方法。有無結果是一回事，談不談是另外一回事。劉鶴繼續赴美進行第是一輪磋商，展現北京的談判誠意，這是給美國看的，同時也是給世界各方看的。中國希望成為中美矛盾和分歧的積極化解者，而不是製造者。