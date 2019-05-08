【記者獲釋】欲與西方世界共舞：昂山素姬與緬甸軍方的台下默契

時隔511天，兩位緬甸記者瓦倫（Wa Lone）和覺梭吳（Kyaw Soe Oo）終於再次嗅到自由的氣息。他們離開仰光的永盛監獄，接受在場支持者的觀呼和祝賀。與《路透社》同事重聚，瓦倫不禁高喊要馬上重回編採室工作。兩人即使面對強權施壓，投身新聞業的激情仍無絲毫減退。

瓦倫和覺梭吳在2017年12月因調查羅興亞人遭殺害事件，而被軍警設局被捕。仰光地方法院在2018年9月根據政府機密法，判處兩人7年監禁。遭囚禁逾500天後，他們日前獲總統溫敏（Win Myint）特赦獲釋。備受各界關注的案件算是圓滿結束。

路透記者風波的一連串事件脈絡，其實可以反映出，緬甸在實現民主現代國家的理想宏願中，仍有不少現實條件制肘，成為轉型途上的荊棘。

身陷牢獄五百多天，瓦倫和覺梭吳日前獲特赦出獄。（路透社）

利劍脅背下的垂簾聽政

路透社報道，二人獲釋是緬甸政府與報社、聯合國和其他政府代表協商下的成果。自2015年，昂山素姬領導的全國民主聯盟（National League for Democracy）獲勝並成功掌權，她以新設國務資政的角色在背後「垂簾聽政」，掌握政府決策。

民主選舉實現之後，緬甸軍方的政治權力卻未有因此而受控。現時憲法賦予軍方的權力，仍足以制肘昂山素姬及其文人政府。即便軍方抱持一貫保守、民族主義的立場，昂山素姬不得不賣軍方的帳。

緬甸國內接近九成人口信奉佛教。而宗教少數的人權狀況則一直受到國外媒體批評。（路透社）

一向希望帶領緬甸走上現代民主道路的昂山素姬，在路透記者風波中不惜公然對抗西方世界，自我拋棄「民主鬥士」的招牌，拒絕介入記者遭設局誘捕的案件，明顯是受制於軍方置在其背後的利劍。

聯合國在去年九月發表的羅興亞問題調查報告中表明，軍方勢力是緬甸發展為現代民主國家的「最大障礙」。它不但詳列軍方侵犯國內人權的證據，亦建議緬甸政府需要解除軍方的過大權力，讓文人政府真正當家，這樣才有望實現民主轉型。

軍人坐鎮 修憲關難過

可是，說易行難，軍方與文人政府之間的無形妥協，本是緬甸現代政治的獨特性。

緬甸國會中，軍方不用經過民主選舉，自動佔據四分之一議席。在修憲必需三分之二議席同意的前提下，昂山政府根本無從透過修憲限制軍方權力。現時的緬甸憲法，賦予軍方可以接管政府的無上權力。

換句話說，昂山素姬若想保住政權，避免出現類似泰國的軍方奪權政變，便需要與軍方妥協。涉及宗教族群利益衝突的羅興亞問題，昂山素姬自不能對軍方鎮壓的行為說三道四，不惜抵住輿論指責，保住軍方面子。路透記者案，瓦倫與覺梭吳矢志調查羅興亞人遭殺害事件，觸碰到保守軍方力量的痛處。昂山的反應，自然也是出於同一脈理。

緬甸的民主選舉制度尚未完善，軍方力量仍然是緬甸民主轉型的最大制肘。（Getty Images）

折衷的安撫手段

可是，自昂山素姬執政以來，帶領緬甸銳意改革，在政治及經濟上都希望能加入國際體系，取得各國的認同，昂山素姬始終需要向世界，尤其是過往對其敬愛有加的西方社會，給出一個合理的交代。如何既不得失軍方之餘，又能夠挽回急劇下降的國際聲望？以總統特赦令將兩名記者帶離囹圄，相信是最適當的折衷辦法。

緬甸過往經常在傳統新年頒出特赦令，意在祝願人民的和平與快樂。今年4月17日的「新年大赦」，總統溫敏釋放超過9000名囚犯，但不包括仍在等候最終上訴結果的瓦倫和覺梭吳。到了4月23日，緬甸最高法院維持對二人的原有判罰，不意外地立即遭到各界輿論的嚴厲批評。但直至本周二（7日），兩名記者得以特赦令方式，重獲自由。

由此可見，昂山政府早已制定劇本大綱，既表明兩人當真「有罪」，同時也能紓解長期輿論壓力，間接表示緬甸仍樂意改善國內的人權狀況。對軍方而言，特赦的舉動沒有直接否定他們針對羅興亞人的行動，公然與西方對決亦非明智之舉。軍方與文人政府默契上達成共識，上述結局似乎最顧及各方情面。

昂山素姬領導的文人政府若繼續被軍方力量扼緊咽喉，相信只會有更多的「路透記者」案件出現，不利現代化轉型進程。（路透社）

路透記者事件暫時告一段落，然而昂山素姬面對的政治難題不會隨之迎刃而解。軍方勢力依舊頑固，羅興亞問題仍是未解窘局。緬甸要深入世界經濟體系，提高國際地位，國內的人權狀況和民主進程必須持續改善。昂山素姬的政治智慧，相信是緬甸未來國運繫之所在。