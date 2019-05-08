錯將北極比南海　美國錯用排擠當神牌

當地時間5月7日前後，在全球分析觀察人士仍津津樂道於中美貿易糾紛的最新進展，以及中美之間的軍事、政治矛盾時。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在北極理事會（Arctic Council）的一番最新言論又引發了高度關注。當美方口稱「中國可能將把北冰洋變成南中國海」時，這一發言不禁令包括北京在內的各方都錯愕起來。

據悉，蓬佩奧是在「北極理事會」第十一屆部長級會議的開幕發言時發表這一言論的。他在強調北極沿岸國家，即加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、俄羅斯、瑞典和美國「都應該受益於北極地區的資源」後，隨即話鋒一轉，批評中國從2012年到2017年間在北極地區近900億美元的投資。

蓬佩奧特別強調中國「在其他領域咄咄逼人的行為」，稱中國並非「近北極國家」，進而要求在場各國「要採取行動」來應對中方行動。為此，美方鼓動全體理事國和觀察員國反對中國。但在大會結束前，美國卻又堅決反對大會原先制定的共同宣言草案。這種既排除中國，又製造爭端的做法可能也是美國正在採取的特定行為模式。

當下，在5G研發、歐洲經濟、非洲經濟乃至宇宙開發等領域，美國可能已經發現中國的追趕乃至領先態勢。為此，美國也一直在努力鞏固其領導地位，不忘宣傳「中國威脅」。美國白宮等機構還基於「與一個真正不同的文明作戰」的理念開始準備對華策略。

在北極理事會部長級會議召開前夕，美國國務卿蓬佩奧指責參與北極事務的中國「非北極國家」。（Reuters）

在北冰洋聽到南海的聲音

美國國務卿蓬佩奧在2019年度芬蘭北極理事會大會上的言行頗為激烈。他除指責俄羅斯陳兵北極之舉「咄咄逼人」外，還批評其「盟友」加拿大對其北極群島領土內「西北航道」的主權要求不合法。在外界的一片驚詫聲中，蓬佩奧在「北極中國威脅論」上的新見解也讓與會人士大開眼界。

蓬佩奧指出，北極地區富含魚類、礦產、能源等資源，因此中國就會在這一「全球力量角逐的競技場」採取「侵略性的行為模式」，進而「把北冰洋水域化為下一個南中國海」。

考慮到中國僅僅是北極理事會的觀察員國，中國目前在北極地區的投資也大多局限於航運等領域，蓬佩奧試圖把中國歸為「非北極國家」，否認中國在其《中國的北極政策》白皮書中自稱的「近北極國家」身份，進而禁止中國參與北極開發的言行就極為突出。加之美軍從2018年8月到2019年5月又加大了對北冰洋的軍事存在，美國航母戰鬥群甚至時隔二十七年重返該地。華盛頓在雙重標準前提下對中國的排擠與敵對行為也加劇了形勢的緊張

但總的來說，這場風波並沒有引發相關局勢的較大規模波動。北京對此態度平緩。美國在本次大會上一面排擠中國，一面又製造矛盾的行為模式也在逐漸吸引分析人士的注意力。資料顯示，蓬佩奧在2019年2月11日對中東歐國家的巡訪中也展示了類似手段。

白宮方面雖宣稱蓬佩奧此行本意在於2月13日在波蘭召開的「中東問題國際會議」。但他的外交軌跡已經暴露美方此舉旨在遊說包括匈牙利、斯洛伐克和波蘭以及捷克的「維謝格拉德集團」（Visegrad Group，又稱V4），希望這四國作為「擁有重要美國體系的國家」與中國保持距離，尤其是不應使用中國華為公司的電信設備。

蓬佩奧的威脅並沒有在中國長期經營的匈牙利、斯洛伐克等國掀起波瀾。匈牙利外長甚至在與蓬佩奧的聯合記者會上當面批評美國「老把時間花在干涉他國內政上」。這場風波也沒有引發中國的注意。

當地時間2019年5月7日，芬蘭羅瓦涅米，北極理事會部長級會議舉行。因為美國拒絕在共同文本中提及「氣候變化」，20多年來第一次，在芬蘭舉行的北極理事會部長級會議7日沒有發表聯合聲明。（資料圖片）

中國真的能被排除在外嗎

目前，蓬佩奧可能已經成為代表白宮批評中國「引發危機」的專業戶。他不僅代表美國周遊世界，專門批評中國「一帶一路」帶來「債務陷阱」，強調「中國帶來的並非總是有利的東西」。還在「一帶一路」沿路鼓勵其他國家對中國說「不」。

就在4月12日，蓬佩奧還專門前往智利，向其總統皮涅拉（Sebastian Pinera）等人強調中國正在南美製造危機。他還特別向智利政要稱「中國無條件提供委內瑞拉大約600億美元的援助」，導致「委內瑞拉內政危機難以在短時間內解決」。

但蓬佩奧與白宮安全顧問博爾頓（John Bolton）在委內瑞拉問題上扮演的不光彩角色顯然不能說服皮涅拉為首的智利政界、財經界人士。皮涅拉隨後就以在4月27日前往北京參加第二屆「一帶一路」高峰論壇為標誌，宣告了美方此舉效果有限。

不過，美國並沒有放棄任何能排擠中國的舞臺。就在5月3日，32個西方國家的網路安全官員特別在捷克召開了一次「5G安全會議」。大會旨在「提出新的5G安全標準」，並設法把全球最有力的5G設備供應商華為公司排除出這一標準之外。加之英國、西班牙、德國等主要西方發達國家已確立了在華為設備基礎上的5G系統，這就讓美國力主推出的「要考慮供應商所來自國家的治理模式」等非技術因素並不能改變市場格局。

分析認為，美國的這種心態源於華盛頓對領導地位的渴求。美國副總統彭斯（Mike Pence）在5月6日出席「2019年美國國際衛星通訊技術展」時的發言也剖明瞭這一心跡。彭斯強調，美國「不能保證世界各國持有與美國一樣的法治與和平的共同價值和理念」，因此，這就使美國維持在各個相關領域，如太空等的領導地位變得重要起來。與此同時，具備相應實力的中國「威脅」也就浮出水面。

當特朗普和彭斯們因此認定，華盛頓「希望中國與美國一道成為世界事務中利益攸關方的時代已結束」時，美國針對北京的排擠以及製造事端的行為也再一次具備了合理性。加之華盛頓還喊出口號，稱中美關係是「一種完全不同的文明和不同意識形態之間的鬥爭」。美國針對中國卻難以改變現實的一面就越來越明顯了。