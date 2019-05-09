【中美貿易戰】全世界股市都跌　為何只有美國跌得比較少？

特朗普社交網站上的一股話震撼全球股市，至目前為止，歐美亞洲幾乎沒有任何一個地方的股市例外。所以這已不是跌與否的問題，而是跌多少的問題───美國股市似乎是這次新一輪跌勢中，受傷較輕的一個。

日本自周二令和年開市後，3天連續向下。（Getty Images）

受中美貿易戰陰霾影響，美股自周一（6日）向下，標準普爾500指數這三天以來跌了約2.2%，相比起日本、香港以至中國上海來說，跌幅相對輕微，美股不過是跌回4月初的水平。之所以会如此，最重要的原因便是資本無處可去。

回流後無處可去的資本

美國企業都是跨國公司，過去按照美國規定，每年利潤回流都要收35%的稅，因此各公司在瑞士、巴拿馬、維京群島等海外避稅天堂有著大量未回流的利潤留存。而特朗普搞了一次「大赦」，即一次性收20%的稅，剩下的稅全部都減免。這也就直接導致超過1萬億美元的利潤回流。

但資金回流後總不能任其閒置，但美國並沒有過多可供企業投資之處：特朗普所倡議的實體經濟投資，除了需要資本，還需其它條件，例如工程師和勞動力，而這些美國都沒有。那麼這么多錢回到美國後該怎么辦？這時，回購股票就成了最合適的選擇。

美國高管有很多企業發的期權，不能馬上兌現。不過一旦股票上漲，期權就可以兌現。於是乎，近來華爾街交易大多都是企業回購自己的股票，那麼多回流的資金流入股市，股市自然就起來了。美國散股也跟風入股，美國股市的繁榮亦可以理解。

投資者相信特朗普「終歸照顧股市」

其次，會造成這原因的也與特朗普同樣有關。特朗普自上任以來，政策多集中在經濟領域。儘管特朗普自2018年燃點貿易戰火頭，但當他看見市場疲弱的時候，就會採取措施挽救。

一個典型例子是12月，當全球金融市場疲弱出現危機之際，特朗普與國家主席習近平會面，達成暫緩貿易戰，重啟貿易談判的共識，消息刺激股市回穩。而在未來多月以來，美國一直放出談判利好消息，特別在2月22日副總理劉鶴與特朗普會面，刺激股市急升15%。

這都讓投資者相信，特朗普終究會為股市着想。特別當大家知道2020年特朗普將競逐大選連任，不可能不理會經濟情況，相信中美最終會達成協議的信念就愈加強，以至市場普遍能消化不利消息。

特朗普聲稱關稅為庫房帶來收入，刺激經濟，但實際是影響營商環境，讓國民負擔增加。（美聯社）

需注意特朗普的錯誤信念

不過要注意的是特朗普的策略或信念本身，存在一定錯誤。有分析指特朗普在中美貿易談判尾聲才宣布加稅，一個重要原因是美國經濟現在普遍向上，失業率下降（最少數字上是這樣）。

特朗普把此歸功於自己的成就，指針對全球的關稅為國庫增加大量收入，刺激經濟。但事實已有大量學者，研究已批評關稅支出最終是由美國人自己承擔。若特朗普以此為榮，推進更多激烈政策，美國很可能會進一步栽進全球更大的貿易戰上，負面影響恐在未來某個時段一次過爆發。

屆時恐怕惡夢就會出現。