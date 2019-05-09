特朗普自曝被誤導　委內瑞拉「內奸」被拘　馬杜羅已勝券在握？

長期關注美國政治的人，對白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）一定不會感到陌生，這位國家安全顧問一直是特朗普最親近的幕僚之一。然而這幾天兩人間卻傳出了大新聞。據《華盛頓郵報》引述白宮官員報導，特朗普抱怨其受到了博爾頓的誤導，令他以為推翻馬杜羅「很容易」，並稱博爾頓想讓他「陷入戰爭」。

被幕僚誤導 特朗普嬲嬲豬？

上周，當委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）號召委國民眾參加反抗活動時，特朗普發布Twitter稱「美國與委內瑞拉人民和他們的自由站在一起」。

不過，這場瓜伊多號稱為推翻馬杜羅政府「最後階段」的行動並沒有成功，而根據《華盛頓郵報》報導，特朗普指責博爾頓以及其他白宮官員「低估了馬杜羅」，認為不應該給他錯誤的引導，讓他相信上周的反抗活動可以推翻馬杜羅。

與此同時，白宮工作人員透露，特朗普並不願意升級美國介入委內瑞拉的手段，畢竟委內瑞拉對美國並沒有直接的軍事威脅，如果美軍介入委國，反而會引發與俄羅斯的戰爭。

此前，即便瓜伊多的軍事政變未遂，博爾頓和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）仍然聲稱「美國考慮一切選項」，繼續以「美軍介入」威脅馬杜羅政府。而瓜伊多更是在面對美國媒體採訪時公開表態，如果美國以軍事力量協助，他將感到「歡迎」。

根據《華盛頓郵報》報導，特朗普指責博爾頓以及其他白宮官員「低估了馬杜羅」。（路透社）

首有反對派被捕 馬杜羅開啟整頓

就在周三（8日），當國會副議長桑布拉諾（Edgar Zambrano）離開民主行動黨總部時，委內瑞拉國家情報局（SEBIN）將其「連人帶車」拘捕。隨後，瓜伊多發布Twitter對外公告這一情況，形容馬杜羅政權綁架了「第一副總統」。而制憲議會（Constituent Assembly）議長卡貝洛（Diosdado Cabello）則表示，已經將政變的主謀之一抓捕歸案，指他們需為政變在法律上付出代價。此外，馬杜羅亦簽署一項法令，對上周參與政變的軍官採取懲罰性措施。

實際上，馬杜羅政府著手清理「內奸」， 反映了馬杜羅判定自己勝券在握，因此採取越來越強硬的態度和措施，而特朗普和博爾頓的表態，則從側面證明馬杜羅的判斷是正確的。

如果說委內瑞拉「一個國家，兩個總統」這場僵局是一場拔河比賽，那麼一開始雙方的僵持不下，到如今似乎馬杜羅已經漸漸開始佔據上風。