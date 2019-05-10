【專家有話說】朝鮮再次躁動　屢射「飛行物」背後的真正意圖

近日，朝鮮頻頻有所舉動，於一周內兩度發射不明「飛行物」。朝鮮此舉到底有何用意？對此，世宗研究所研究企劃本部長鄭成長向《香港01》投稿，為讀者分析朝鮮背後的意圖。 譯者：許嘉蕾 原標題：朝鮮再次發射導彈的意圖及韓國的應對方向

朝鮮於5月4日向東海方向發射大口徑遠程火箭炮和「戰術制導武器」，不過五天之後又再次朝東海方向發射兩枚飛行距離約420公里、270公里並被推測為是短程導彈的飛行物（以下簡稱「短程導彈」）。

朝鮮再次發射短程導彈的原因，有可能是在河內朝美首腦會談破裂後，韓美於3月和4月進行了「同盟19-1」及聯合空中訓練，朝鮮對此感到不滿。同時5月4日朝鮮發射短程導彈後，韓國認為這是對自己的挑釁，因此朝鮮做出反駁。

朝鮮此次試射或許有兩個目的，一是對外展示朝鮮所擁有的用薩德都無法阻擋的威脅性導彈能力，二是對內安撫因無核化談判破裂而感到不滿的朝鮮軍方。

同時，朝鮮希望藉此在今後朝韓、朝美對話中要去中斷被其視為威脅的韓美聯合軍事演習，並試圖在今後的對話中將安保問題（特別是對朝安全保障問題）作為談判焦點。

朝鮮周四（9日）再次發射不明「飛行物」，懷疑是兩枚短程導彈。圖為上周朝鮮媒體發布領導人金正恩親臨指導的照片。（路透社）

若朝鮮懷有這樣的意圖，那麼在今後的一段時間內，朝鮮很有可能繼續試射短程導彈。

在這樣的情況下韓國政府為防止朝鮮對形勢的誤判、防止國內及美國對此產生不必要的誤會，在朝鮮安保狀況好轉之前，最好推遲對朝人道主義援助。並且為儘快穩定朝鮮半島局勢、讓朝鮮重新回到無核化談判桌上，韓國最好在不久的將來制定出讓朝美雙方都能接受的無核化及相應措施的整體性日程表，而對朝人道主義援助對於營造與朝鮮進行無核化協商的友好氛圍具有明顯的局限性。

因此韓國政府不應繼續拖延，應在青瓦台或外交部領導下組織國內所有外交、安保、朝鮮、美國方面專家、核科學家、核技術人員參與「朝鮮半島無核、和平T/F （特別工作組）」，制定出令朝美都能接受的「無核化-相應措施」路線圖和日程表草案。