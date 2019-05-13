【中美貿易戰】特朗普真的有本錢強硬到底？

繼特朗普上周五（10日）準時調高2,000億美元中國貨原有的10%額外關稅至25%後，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也將在美國時間周一（13日）公布對其餘中國貨品開徵同等關稅的安排細節。 雖然中國並未公布詳細的報復政策，《人民日報》周一就發表評論文章，聲言「中國在重大原則問題上決不讓步」，並指「貿易戰沒有贏家，中國不想打，但也不怕打」。 即使白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日（12日）表示，習近平與特朗普有「很大可能」會在6月底的京都G20峰會上碰頭，特朗普此番不斷再加關稅的勢頭，似乎預示着一場曠日持久、愈演愈演的關稅戰，並非沒有可能發生。

問題是：特朗普真的有本錢打這一場關稅戰嗎？

對華關稅 是美國的全民減薪

雖然特朗普多次表示「關稅本身就已經對美國有利」，庫德洛周日（12日）就承認新增的關稅將由美國企業支付，指出「雙方都要付出」，又直言「雙方都會受損」。

白宮經濟顧問庫德洛。周日就中美貿易問題放風，似乎已是他的例行公事。（路透社）

其實這一點，特朗普自己也心知肚明：他去年對華首兩次開徵、總共涉及500億美元進口商品的25%額外關稅，就主力避開了消費品，而集中在企業用商品之上，以圖減少對大部份美國民眾的影響，避免喪失支持。

後來的10%額外關稅，也避開了大部份的衣物等消費品，不過卻無可避免地波及電子產品、電源設備、傢俱等，其牽涉中國進口貨品總值近1,000億美元。

另外，根據最近（2014年）的全球系統性研究，美國從中國進口貨品中有大約25%是「中間商品」，用作美國廠商的最後生產工序。此等關稅提升，將增加美國本土產品的成本，最後再轉嫁到消費者身上。

在關稅效果逐漸浮現之下，美國的主要家用電器價格自2018年初以來，就上升了接近9%。

特朗普此刻上調原有關稅之外，更似要在短期內對所有中國貨開徵25%的額外關稅，在美國企業中短期內無法調整供應鏈的情況下，美國的消費者將要承受高昂物價，變相是美國人的「全民減薪」。

不少美國零售商都看中了中國產品價格低廉的優點，從而大量入口中國產品。不過受到中美貿易戰未解決的影響，加上總統特朗普要脅增加關稅，令美國進口商面對大幅加價的煩惱，當地消費者隨時首當其衝。（路透社）

對於以「減稅」為其最大實質政績的特朗普而言，如何減少關稅戰對美國消費品物價的影響，將是其一大挑戰。

強硬外交推高油價 難藏關稅戰影響

不過，特朗普政府的強硬外交政策，卻使他自己更難應付此一挑戰。

美國近期同時向伊朗、委內瑞拉兩個石油生產大國以制裁強力施壓，勢將對美國構成進一步的物價上漲壓力。

委內瑞拉的反對派「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaido）現已宣布會與美國「直接溝通」，探討「軍事合作」的可能，使委內瑞拉形勢更為不穩。

在伊朗方面，局勢更是緊張。美國本月初正式撤銷對伊石油制裁的多國豁免，又派「林肯號」航空母艦駐守區內；國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更突訪與伊朗關係密切的伊拉克，似有密謀計劃。

而美國在當地的友好國家，也分別傳出對伊朗不利的消息。阿拉伯聯合酋長國（UAE）周日指有4艘商船在伊朗曾威脅封鎖的波斯灣霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）對開受到「惡意破壞」，似有暗指伊朗之意；以色列同日更表示伊朗有可能先下手為強，攻擊以色列；沙特周一也聲言有兩艘運油輪遭到破壞。

一架美國海軍直升機飛近霍爾木茲海峽，遠方可見一艘運油輪。（路透社）

伊朗革命衛隊則發放強硬措辭，指美國的航母不是威脅，而是攻擊目標。

除了伊朗本身的石油出口問題外，該區是國際海運石油要道，佔全球比例超過三成，如果形勢再趨緊張，油價料將急升。

此等國際形勢的發展，勢將推高幾乎「人皆一車」的美國物價水平，以及企業的成本，使特朗普更難隱藏中美關稅戰的經濟影響。

下一波聯邦財政危機 月內殺至

除了對美國普通選民的打擊之外，美國聯邦政府財政的下一場危機已經悄然而至。這就是在9月30日之前必須解決的下一輪聯邦預算爭議。

猶記得年初延續五周的聯邦政府局部停擺，使美國損失至少110億美元。新一輪預算爭議影響將更為嚴重。如果預算在限期前未獲國會通過，聯邦政府在10月將馬上強制性扣減1,000億美元開支，除了社會保障金及醫療開支以外的所有開支都會受到影響。

年初美國政府停擺期間，全球最繁忙的哈茨菲爾德傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），部分旅客需要等待超過一小時方可完成安檢程序。（路透社）

更嚴重的是，美國聯邦政府高達22萬億美元的國債上限早在3月時用盡，目前財政部只以限制政府對公營部門退休基金的開支等「非經常手段」去維持營運，然而在會計手法上節省回來的空檔將在9月底用盡，到時如果預算未獲通過，聯邦政府甚至有債務違約風險，引發經濟衰退及全球金融危機。

而且，國債上限到頂的影響已陸續浮現：本年第二季的短期國債發行已逐漸減少；財政部在本月初也宣布本年7月至12月，財政部或被迫停止發債。

特朗普目前就新一輪興建邊境圍牆經費、救災開支等不同問題，與民主黨處於膠着狀態。而且，雖然財政危機迫近，華盛頓政壇卻將所有精力集中在政治鬥爭之上——在特朗普以「行政特權」全面阻止任何人與國會合作的情況下，民主黨眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）便指責特朗普是在迫民主黨啟動未得民眾多數支持的彈劾案，以求取政治利益。

照此形勢看來，這一輪國會財政爭戰料將成為另一場硬仗。因此，特朗普除非放任經濟下行不顧，否則必定要在未來數月內緩解中美關稅戰，以應付國內政治的下一場戰役。

第九輪中美貿易談判4月4日在華盛頓結束之際，特朗普（右）會見劉鶴（左）；當時中美貿易談判勢頭，與今日相比恍如隔世。（AFP）

中國之外的貿易衝突

除了美國經濟、外交、國內政治形勢等不利因素之外，特朗普在對外貿易爭端之上，更不只要對付中國一國。他去年底與加拿大及墨西哥達成的《美墨加協議》（USMCA）如今似乎已死在國會手中，另外歐盟與日本也不願在對美貿易談判上輕易讓步，而特朗普理論上更要在本月內決定是否要向歐日雙方開徵25%的汽車關稅。

美國因其市場之大，關稅威脅的確頗具威力。然而，要向全球開打貿易戰，卻是自取滅亡。歐洲央行上月底就曾發表報告，以經濟模型模擬美國向全球加徵10%關稅，而全球各國都採取對應報復關稅的情況：美國首年的國內生產總值將減少2.2%左右，反而中國將受益於各國對美關稅，而有0.6%的額外增長。

如果特朗普要繼續向中國以外的國家進行貿易施壓，以求取更佳的貿易條件，他似乎不得不先讓中美關稅戰先行獲得緩解。

特朗普為自己打造「做Deal專家」形象的《交易的藝術》（Amazon.com）

「不發放些好處 人家最後總會搞明白」

翻開特朗普32年前「請槍」出版的「大作」《交易的藝術》（The Art of the Deal），不少人認為特朗普目前對華加徵關稅的強硬做法，只是書中「最多化選項」（maximize the options）、「善用籌碼」（use your leverage）的談判技巧而已。

不過，特朗普國內、國外戰線太多太廣，時局的發展也許會迫他用上另一招：「發放好處」（deliver the goods）——早日結束中美貿易爭端，為美國經濟（特別是他農業州支持者的狀況）打下一支強心針。

特朗普自己就在其「大作」中寫道：「你可以搞很多宣傳、吸引媒體報道、嘩眾取寵，不過如果你不給人發放些好處，人家最後總會搞明白。」

在中國堅守其原則性立場的情況下，特朗普似乎也只能盡早結束中美關稅戰，為自己拿取「勝利」，向人民發放好處，以準備迎接國內外的種種挑戰——當然，還有2020年的總統連任戰。