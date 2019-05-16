習近平倡議一波三折　北京召開亞洲文明對話會用意幾何？

看待亞洲文明對話會，不應該盯著會議本身何時召開，而要看會議的召開是為了什麼，用全局的眼光看待中國方案。

亞洲文明對話大會5月15日在北京開幕，國家主席習近平發表了題為《深化文明交流互鑒 共建亞洲命運共同體》的主旨演講。

他說，「今日之中國，不僅是中國之中國，而且是亞洲之中國、世界之中國。未來之中國，必將以更加開放的姿態擁抱世界、以更有活力的文明成就貢獻世界。希望大家共同創造亞洲文明和世界文明的美好未來」。

根據中國官方的說法，此次大會是習近平早在2014年亞信峰會時首次提出的。當時習近平說「中方倡議通過召開亞洲文明對話大會等方式，推動不同文明、不同宗教交流互鑒、取長補短、共同進步。」

2015年11月，國務院總理李克強在吉隆玻出席東亞峰會。當時《人民日報》報導，李克強發言時宣佈「中方支持開展亞洲文明對話，明年將舉辦亞洲文明對話大會。」 不過，高級別的亞洲文明對話大會並沒有如期舉辦。中國在2016年3月由中宣部和外交部共同出面，在博鰲亞洲論壇舉辦一場級別很低的「亞洲文明對話會」。

2017年1月，習近平前往聯合國日內瓦總部訪問之前，中國官方媒體稱「2017年，中國將舉辦亞洲文明對話大會」。但是大規模的文明對話會並沒有舉辦。

據此，有部分媒體稱此次中國首次在北京舉辦盛大的亞洲文明對話會，實際上是該倡議幾經推遲的結果。

亞洲文明大會為什麼一拖再拖，該如何看待此次大會？無論其他聲音是否中肯，這些問題都是無法回避的。

習近平在亞洲文明大會現場（路透社）

一拖再拖vs水到渠成

在觀察人士看來，召開亞洲文明大會並非是中國的一個單獨倡議，這是中國所有全球方案的一環。亞洲文明大會和人類命運共同體這些提法是一脈相承的。

習近平在2014年5月21日的亞信峰會上提出召開亞洲文明大會，同時他還提出了包含人類命運共同體思想的亞洲新安全觀。

2015年習近平在博鰲亞洲論壇再次提出召開亞洲文明對話會的同時還說，「只要我們大家認準目標、鍥而不捨，就一定能夠攜手邁向命運共同體、開創亞洲新未來！」

此次亞洲文明對話會召開前夕，習近平在5月1日出版的中共黨刊《求是》雜誌發表題為《文明交流互鑒是推動人類文明進步和世界和平發展的重要動力》的文章說，只要秉持包容精神，就不存在什麼「文明衝突」，就可以實現文明和諧。當今世界，人類生活在不同文化、種族、膚色、宗教和不同社會制度所組成的世界裏，各國人民形成了你中有我、我中有你的命運共同體。

中國為此次大會舉行的媒體吹風會表示，召開亞洲文明對話會是為了給亞洲命運共同體和人類命運共同體提供精神支撐。



也就是說，亞洲文明對話會實際上是為命運共同體倡議服務的。

人類命運共同體一說較早見於2012年中共十八大報告。隨後2014年2015年中國官方將人類命運共同體作為正式的外交用語在多個場合使用。彼時人類命運共同體到底是什麼，世界並不清楚，甚至中國國內對此的瞭解程度也並不高。如果召開亞洲文明對話會的倡議提出後就隨即召開大會，顯然沒有基礎。

「一帶一路」倡議是構建「人類命運共同體」的顯著實踐之一，2017年中國召開首屆「一帶一路」國際高層論壇大獲成功。2017年2月，「構建人類命運共同體」被首次寫入聯合國決議。2017年10月，「構建人類命運共同體」寫入中國共產黨黨章。2018年3月，「構建人類命運共同體」寫入中華人民共和國憲法序言。

經過幾年的發展，人類命運共同體、亞洲命運共同體、中國-東盟命運共同體、中越具有戰略意義的命運共同體、中緬命運共同體等提法層出不窮。從大的全球人類概念，到地區雙邊概念，再到中國老撾簽訂首份如何構建命運共同體的具體方案檔，可以說，人類命運共同體的接受程度顯著提高。

亞洲文明對話會必然是伴隨著命運共同體理念被接受的程度才適時召開的。現在召開亞洲文明大會與其說是推遲的結果，不如說是事情發展到今天水到渠成的結果。

中國官方為亞洲文明大會舉辦文化活動（視覺中國）

亞洲文明大會首先服務亞洲命運共同體

也許有人會提出，為什麼中國倡議召開亞洲文明對話會而不是世界文明對話會，亞洲文明對話會對於亞洲命運共同體的構建有幫助作用，對於人類命運共同體的構建有何幫助？

人類命運共同體是中國的全球方案。此方案提出後，人們對於如何構建人類命運共同體，以及是否能夠構建共同體抱有疑慮。共同體的概念能夠被東亞等國家接受，是有一定的原因的，中國和東亞國家同屬東方文明，理解人類命運共同體並不難。但能否被其他地區的國家接受，先是檢驗中國人類命運共同體提法能否成功的關鍵。

其他國家對於能否構建命運共同體首先想到的是文明衝突，接受命運共同體的障礙是如何說服他們相信不會衝突，其次才是接受共同體。

要讓不同於東方文明的其他亞洲文明國家接受命運共同體，就是要消除他們心中對文明衝突疑慮。中國現階段希望人類命運共同體能夠在中國周邊東亞國家中落地，進而在亞洲落地，採用的是逐步推進的方法。構建亞洲命運共同體面臨諸多挑戰，亞洲文明對話會是從另一個層面來解釋中國立場的手段。文明對話會意在從文化文明層次闡釋為什麼能夠命運與共。

因此看待亞洲文明對話會不應該盯著會議本身，而要看會議的召開是為了什麼，要用全局的眼光看待中國方案。