【越南阮核心】隱遁一個月後復出　阮富仲揭示越共「領導骨幹」

當地時間5月15日到16日間，從河內到胡志明市的政治觀察家們迎來了興奮的24個小時。從4月14日起暫時「下落不明」的越南國家主席、越共中央總書記阮富仲在隱遁一個月後重新露面，還在兩天之內召開了兩場重要會議。

相比阮富仲風平浪靜地重返河內政治中心，這位幾乎「定於一尊」的越南領導人對越南政治生態的改造可能更值得關注：他在5月14日召開的第一場「中央主要領導人會議」就足以說明問題。

在這場會議中，除阮富仲外，僅有越南政府總理阮春福、國會主席阮氏金銀、越共中央書記處常務書記陳國旺、越共中央辦公廳主任阮文年四人參會。在會議期間，這四人在向阮富仲介紹了「越共中央辦公廳、國會辦公廳、國家主席辦公廳和政府辦公廳」四大重要機構的近期動向，並由首次參會的阮文年作報告。

目前，越通社、《人民報》、《人民軍隊報》等越南黨政軍主流媒體已紛紛開始用「主要領導人」或「領導骨幹」（以上均為越語Lanh dao chu chot的不同翻譯）一語來專門稱呼這四人。還將其專門置於「越共中央政治局委員、中央書記處以及國會、政府領導人」的序列之前。

至此，在2021年「十三大」前政情暫時晦暗不明的越共就突然展示了明晰的領導決策序列。這一序列的形成，也同樣標誌了此前外界印象中越南政治「四架馬車」、「四根支柱」等傳統概念的過時。

總書記中風暫無礙大局

阮富仲自4月14日南巡後身體狀況一直不佳，河內方面遮掩了兩周後，終於在4月26日承認了這一點。

越南外交部仍強調阮富仲本人是因為「工作量太大」以及「炎熱天氣」才出現健康問題，稱「阮富仲同志將早日恢復健康並回到正常工作」。這場記者會也順勢加劇了外界對阮富仲「中風」的疑慮。

阮富仲以5月14日的一場會議證明了自己健康狀況如常。（新華社）

但阮富仲的健康問題終究沒給越南政壇帶來太多波動。在他退居幕後的一個月裏，河內的大小事務在總理阮春福、國會主席阮氏金銀等人定奪下一切如常。由此可見，阮富仲的健康問題恐怕沒有真正影響到河內的政治秩序。越南當前的政治架構也不會因阮富仲的健康問題出現嚴重波動。當阮富仲本人在5月15日、16日的電視節目中表現靈活如常時。此前「中風」的疑惑也可以因此打消了。

畢竟，有沒有這場「中風」的風波，阮富仲作為河內核心的地位都已經確定。此前，河內曾在4月12日發行了一本阮富仲文集。這本題為《預防和制止腐敗的決心》的小冊子包含了31篇講話、文稿與採訪，用以展示阮富仲在越南反腐期間的「治國理政」手段及相關思考。這種與中國出版《習近平談治國理政》相似的手段也折射了阮富仲身為核心的穩固地位。

面對越南「2020年盡早基本建成現代化工業國」的最新計畫，阮富仲及其身後的越共各界人士也不會在「中風」這種細節與傳聞上浪費時間。河內還在阮富仲靜養期間展示了自己在「領導骨幹」機制下的秩序井然。

當這批「領導骨幹」們在阮富仲面前強調「對五月份以及今後核心工作達成高度共識」時，這種阮富仲「定於一尊」後確立的序列也清晰的回答了外界此前急於破解的另一個問題，即越南未來的領導體系及核心將如何構成。

領導骨幹的責任

對很多粗通越南政治的人來說，河內的政治序列似乎仍可按慣性猜測。在此前越南總書記、國家主席、總理、國會主席「四架馬車」分權的政治架構過時後，外界很快就在2016年前後確立了另一種「四根支柱」的範式。在越南前任國家主席陳大光2018年逝世後，繼任主席的阮富仲也沒有馬上改變這種越共十二大後確立的政治環境。越南各大主流媒體甚至還有意避諱「阮核心」的相關字句。

阮富仲左右四名“領導骨幹”將成為越南未來領導體系的重要一環（新華社）

但到了2019年，情況可能就不一樣。推行「反腐」、「黨紀」，以「火爐」著稱的阮富仲已經在2018年的大規模反腐之後重新建立了河內的信心。越共高喊著「堅定信心、加強信仰」、「培養工農子弟幹部」、「為反腐不怕損失人才」等口號，加強中央與地方黨政聯繫。

另一面，越共還在2018年派出8個工作巡視組徹查了20個省市地方的「嚴重貪污犯罪案件和經濟犯罪案件」，以「沒有禁區」、「沒有例外」的原則，以峴港案、越南油氣集團案、公安部網路賭博案為突破口，徹查地方議會、油氣集團、銀行、公安部、通信傳媒部等機構，進而從上到下的干預經濟、安全、民生等領域的貪腐、浪費及黑惡勢力等問題。

雖然越南的反腐、打黑進程並不順利，部分案件逐漸呈現窩案態勢後，難有更多進展。2018年時，越南原通信傳媒部部長張明俊被查後，越軍電信公司董事長接任代理部長一事便讓外界頗感疑惑。但越南各界對於這種大規模反腐仍是認可的。越共的威信和權威因此得到了提振，身為清流領袖的阮富仲「定於一尊」就可以接受。

目前，河內已確立了自己「經濟、文化、社會、國防安全、對外、黨建和反貪反腐」的行動焦點。而反腐反貪仍是阮富仲親自過問的行動中心。

在阮富仲本人已責成越共中央辦公廳「主動與各職能機構緊密配合」，進而為「領導骨幹」提供參謀和安排工作，以確保各項活動得以高效運轉時，這種「確保領導管理工作獲得最大效果與效力」的行為方式也將成為越南2021年越共「十三大」前後繼續採取的方針。