美國對「文明衝突」的誤解

在5月15日的亞洲文明對話大會上，習近平稱「各種文明本沒有衝突」。與美國近期多次表示的「與中國存在文明衝突」形成鮮明對比。

亞洲文明對話大會北京時間5月15日召開，國家主席習近平在開幕式上發表主旨演講，其中提到「各種文明本沒有衝突，只是要有欣賞所有文明之美的眼睛」，言下之意是「文明衝突」是人為製造出來的。

亞洲文明對話大會從提出到落地用了5年的時間。（新華社）

習近平的表態被認為是回擊美國。4月底，美國國務院政策規劃主任斯金納（Kiron Skinner）稱：「美國正準備與中國的文明衝突。」「中國是美國面臨的第一個『非白人』強大競爭對手。」

美國直接將與中國之間的問題上升到「文明衝突」的層面，而非意識形態的對抗，凸顯了問題的嚴重性。但中美是否真的存在這樣的衝突，美國似乎有些誤解。

按照美國的說法，美中存在文明衝突是必然的。但回溯到「文明衝突」這個詞本身來看，它是美國學者亨廷頓（Samuel Huntington）在1990年代提出的一個觀點，認為未來世界國際衝突的根源，將主要是文化因素，而非意識形態或經濟，全球政治的主要衝突將在不同文明的國家和集團之間進行。

斯金納之所以會有美中存在文明衝突一說，是參考了亨廷頓的部分觀點。需要注意的是，亨廷頓特意強調他「並非是在鼓吹文明間的衝突，只是對可能出現的前景做描述性推測」。按照他的觀點，文明的衝突只是衝突的一種主要形式，而非絕對、唯一的形式。

亨廷頓提出的只是一種可能性，這是一名學者提出的一種觀點。而斯金納作為美國官方的代表，直接將美中之間的衝突看成是一種註定會發生的事情，這就曲解了亨廷頓的說法。

再者，美國將原本只是一種理論型的看法（甚至本身就很有爭議的看法）提升為美國官方的姿態，很可能是給美中較量找一個支撐，背後依舊是美國對中國的對抗與敵意。

中美博弈已經滲透到政治、經濟、文化等各個層面。（視覺中國）

另外，美國認為美中存在衝突並認為自己面臨的是「非白人」的強大競爭對手。這是基於美國自身歷史給出的判斷。美國建國至今的200多年，正好是資本主義文明崛起到擴張再到繁榮的一個階段，美國所見到的基本都是西方文明在全球的傳播，同樣它也是西方文明的產物。

英法德等歐洲國家經過一戰、二戰後元氣大傷，美國則異軍突起成為全球大國，能與之抗衡的是蘇聯。蘇聯解體之後，外界一度有觀點認為西方模式是最佳、最後的政治形態，但不同於西方政治經濟制度的中國崛起，衝擊了西方既有的認知。美國的驚訝和不適應亦就自然產生。

「非我族類其心必異」，這句話是美國看待中國時的一種看法，而美國對自身絕對力量的維護、對新興大國的警惕，又加深了它對以中國為代表的新興國家的懷疑，認為它們是對手、競爭者，認為國強必霸、兩個大國必然走向「修昔底德陷阱」。

當美國抱著這種思維看待中國，此類誤解也就此產生。

再者，美國是一個年輕的國家，如果將全球文明劃分為西方文明和東方文明的話，美國對歐陸希臘羅馬文明都已經有頗大距離感，對東方文明就更為疏遠。對中華、波斯、印度等輝煌文明的認知，至多僅停留於書本當中，對其對今日世界之意義缺乏深刻的感知。這本身也是美國沒有歷史沉澱所導致。

美國自己沒有，便認為這些文明是異類，認為這些存在是挑戰、威脅。與其說這是一種偏見，更不如說這是一種源於對歷史和文明的無知，而產生的誤解。