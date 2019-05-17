美國伊朗劍拔弩張　魯哈尼意在歐盟

美伊在輿論場上的互不相讓，導致兩國對峙持續加劇，值得注意的是魯哈尼的強硬除了針對美國，也意在歐盟。

據美聯社5月15日報道，來自美國國會兩黨的一些議員要求白宮就中東威脅透露更多信息，他們警告美國總統特朗普，要避免與伊朗的緊張關係升級。美國國會高層5月16日將聽取特朗普政府閉門介紹有關情況。眾議院議長佩洛西說，在未經國會批准的情況下，特朗普「無權」邁向在中東的一場對峙。

美國5月15日下令美國政府非緊急僱員離開伊拉克，與此同時，特朗普（Donald Trump）發出警告說，中東的美軍有可能受到伊朗或伊朗支持的代理人的威脅。美國議員紛紛公開表示，他們擔心美國正在走向與伊朗的戰爭。

面對美國的制裁，伊朗強勢「回擊」。伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）5月15日表示，伊朗國防力量目前處於最高級別的軍事防禦狀態，已做好應對各種威脅的準備。

在特朗普宣布對伊朗新一輪的制裁之後，魯哈尼也宣布伊朗中止履行伊核協議的部分條款。（新華社）

此前5月8日，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）還宣布伊朗中止履行伊核協議部分條款，並留給歐美60天談判期。魯哈尼如此劍拔弩張的應對美國意在何處？

分析認為，魯哈尼的強硬實則意在敲打歐盟。

美國全面開啟制裁後，伊朗石油貿易受到了嚴重衝擊。據統計，伊朗2018年8月原油和凝析油出口量創新低，僅6,400萬桶，相當於日均出口206萬桶，這是自2017年4月以來月均出口量首次降至7,000萬桶以下（相當於日均出口250萬桶）。進入2019年後，伊朗石油出口情況持續惡化，2019年2月伊朗日均出口量跌至110萬桶。

不僅如此，歐盟對伊朗的石油進口也出現了「零數額」的情況。據TankerTrakers公布的數據顯示，歐盟2017年進口伊朗石油的數量約每日62萬桶，美國宣布制裁後，歐盟從2018年11月開始便停止向伊朗進口石油，2019年1月份曾一度恢復了少量進口（每日3萬桶），但在2月再次停止了對伊朗石油的進口。從以上數據判斷，歐盟在豁免期已經出現「零」進口狀態，很可能會在豁免期後長時間維持這一情況。

俄羅斯是伊朗應對美國制裁的重要石油貿易夥伴。（新華社）

魯哈尼2015年的伊核協議的初衷便是希望能夠藉此發展經濟，而伊朗經濟正支柱便是石油貿易（占其出口的80%）。美國制裁重啟不到半年，就已將伊朗石油貿易壓縮至一半。這樣的情況是魯哈尼無法接受，也是他急於想要改變的。、

值得一提的是，英法德在美國推出伊核協議時選擇留守伊核協議，還表明將着力維護歐洲方面與伊朗的合法貿易，包括推進「貿易往來支持工具」（INSTEX）結算機制的實際操作。

如今，美國對伊朗制裁日漸增多，歐盟卻遲遲未有動作，歐伊在石油貿易上還大大縮水。魯哈尼自然無法再坐以待斃，此刻與美國互相較勁，並點名歐盟，也是為了督促歐盟幫助伊朗渡過難關。

雖然在美伊對峙期間，歐盟一直在外交層面上表明了姿態支持伊核協議，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月13日在布魯塞爾訪問期間，英國外交大臣亨特（Jeremy Hunt）還警告美國和伊朗不要「意外」引發衝突；歐盟（EU）外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）也說，不允許對伊朗軍事升級發生。

但必須看到的是，歐盟在美伊「戰爭」中陷入了左右為難的境地。歐盟與美國是傳統盟友關係，在許多國際事務上，習慣於以美國馬首是瞻，在軍事和經濟上又與美國關係緊密。若歐盟不顧美國，執意向伊朗提供協助，或將美國這一層「特殊」關係，就已經決定着歐盟在貿易上可以與伊朗活動的空間並不大。