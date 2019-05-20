【Google禁華為】Android的「開放」名存實亡？

據路透社報道，負責統合管理更新Android系統的Google，將會暫停與華為在軟硬體方面及技術服務上的合作。 明顯可見的影響，是新的華為產品將不能使用Google Play Store、YouTube、Chrome瀏覽器、Gmail等Google服務；不過，作為開放原始碼、任君使用的Android系統理該不受影響。

重返中國大計 被美國政府一招了？

Google此舉如若屬實，全因美國商務部上周將華為及其旗下企業加入了所謂的「實體清單」（Entity List）——任何美國企業與清單上企業的出口或轉移性的交易，也要特別得到美國政府准許。＇

因此，如果Google繼續與華為合作，又未得美國政府准許，可能會負上法律責任。企業為避風險，預先暫停合作也是可以理解之事。

特朗普對華為連施兩大辣招：一是禁止美國企業使用華為，二是禁止美國企業對華為的科技、部件輸出。（路透社）

若非美國此番對華為的打壓，Google其實也一直希望打開中國市場。雖然Google中國的搜尋服務在2010年因不滿過濾資訊的要求而離開中國，Google一直對中國用家使用其各種服務持開放態度，最近甚至傳將開發另一套名為「Dragonfly」的搜尋器，專門配合中國政府的要求，以重新打進中國市場。

其中，如果Google能與華為合作，在其手機上預載Dragonfly，當然是對前者的重大得益。不過，此時此刻，類似的盤算似乎只能告吹。

Android開放原始碼 所有持份者皆受益

其實，Google重返中國的計劃，與其企業策略完全一致，就是要為其各種服務奪取全球性的領導地位。

其中，Google開發的Android系統，更以開放原始碼的方式，供全球廠商使用，並參與開發，除了呼應了互聯網根深蒂固的開放、自由精神之外，更為Google帶來了極大的商機——諸如Google Play Store、Chrome等各種Google服務的全球擴展。

華為手機全部使用Google的Android系統，Google新措施將對全球華為用戶造成直接影響。（Getty Images）

開放原始碼的Android不止使Google獲利，更讓全球手機廠商及消費者受益：廠商不用花費高昂的手機軟體系統開發成本，使「入場門檻」大降（諸如基地設在深圳的「OnePlus」就是明顯例證），帶來競爭；而且，當絕大部份手機廠商都使用同一套基本運作系統的時候，一方面消費者在轉用其他品牌手機時不用「重新學習」，另一方面也鼓勵廠商在一套基本建構本已改善的系統上，再加上各種另類的附加設計，以突出自己的品牌，最終也讓消費者受益。

根據4月的數據，如果只計算流動電話裝置的話，Android的全球市場佔有率已超過75%，而其最大對手Apple的iOS系統遙遙落後在大約23%的水平。

更有甚者，Apple也開始走上「賣服務」而非「賣硬件」的業務轉向，未來不排除會將其服務加入Android的大家庭。由此可見，開放原始碼這套運作模式的成功。

名存實亡的「開放」？

不過，在美國政府極力打壓華為的情況下，或會使Android這種開放原始碼的運作模式名存實亡，迫使華為（或者未來美國政府有意針對的其他廠商）開發自身的運作系統，建構獨立的「服務生態環境」，將未來世界的手機市場，分裂成一家家互不合作的「Apple」。

Android的運作模式與Apple的iOS大相逕庭。不知道未來的科技產品市場，會走上哪一條路線？（Apple）

雖然美國政府的「實體列表」，不會影響華為使用開放原始碼的Android系統，以及Android系統的安全及版本更新：畢竟Android雖然由Google統籌管理發展，後者卻不是唯一的貢獻者，而且有關系統完全開放、任君使用，華為借來使用在自己的產品上，再因應自身需求再作加建，並不屬於Google與華為交易的例子。

由於目前Google與華為合作情況的細節未明，外界實在難以落下明確判斷。不過，其中確有隱憂，或使Android的開放性「名存實亡」。

Google在開發未來Android系統的版本上，多有與各大手機廠商合作，以讓新系統能適切的配合手機硬件的發展——例如，Android系統要如何處理「摺疊式屏幕」的畫面轉換等問題。這種合作之間，很難說不牽涉「服務或技術的轉移」。

如果此等合作落入「實體列表」的規管中，Google與華為就Android系統開發的配合將嚴重受阻，導致新版的Android系統未能完善搭配華為手機硬件技術的發展。其時，華為尚可使用Android系統，然而由於雙方發展路向已缺合作接軌，或許會迫使華為轉用或自行開發其他系統，使Android「名義上」對華為開放，實際上卻造成禁止華為使用的局面。

即使華為舊手機不受影響，但新手機，包括這部即將推出的可摺疊手機Mate X都會無法提供Google服務，這將嚴重影響手機在世界銷情。（Getty Images）

雖然此等情況不一定會發生，而且華為對此也似乎早有準備，不過如果美國繼續隨意運用「實體列表」這類行政手段去打壓外國企業的話，難保不會為未來科技產品市場的發展帶來結構性的分裂局面。