特朗普與拜登開啟全面選戰　中美關係受牽連　註定持續惡化

在保守勢力的配合下，特朗普給拜登貼上了「親華」或「中國中意的候選人」的標籤。 特朗普呼籲調查拜登家族在中國的商業聯繫，更是符合貿易戰的氛圍。

堅持和中國打貿易戰並藉此宣稱美國正贏得這場貿易戰，是特朗普2020年大選博取選民支持的一種手段，而現如今他又將矛頭轉向民主黨對手、前副總統拜登，指控拜登家族同中國的金錢聯繫，並稱中國非常希望「眼瞓鬼拜登」（Sleepy Joe Biden）贏得大選。

拜登（Joe Biden）5月18日在賓州費城舉行集會並啟動競選活動後，特朗普5月20日亦在賓州舉行政治集會，並在演講時將矛頭再次對準拜登：「不要忘記，拜登拋棄了你們。我猜他雖然出生在賓州，但他拋棄了你們，選擇了另一個州。請記住這一點」。

「拜登是中國間諜！」

分析認為，自從特朗普在接受國會山媒體Politico採訪時承認拜登是「最大競爭對手」，白宮競選團隊就加大了對拜登的指控。保守派也藉中美貿易戰之機，挖掘一切可能和貿易戰或中國有關的爆料，以此將拜登包裝為「親華」或「對中國軟弱」的候選人。

目前已有24名民主黨人宣布競逐2020年大選。民調顯示，拜登在民主黨和獨立派選民中支持率大幅領先於民主黨內其他人選。民主黨初選前的兩輪辯論將於今年6月底和7月底舉行。

最新大選民調顯示，拜登支持率超過特朗普，這或許也讓特朗普更多了些緊迫感，他通過Twitter升級了此前「拜登家族同中國有商業聯繫」的批評。特朗普認為，拜登兒子亨特（Hunter Biden）涉嫌非法收取中國巨額錢財，美國司法部等相關單位應該展開調查。

據美國保守派爆料，拜登在2013年擔任副總統訪問北京後不到兩周，他兒子亨特的公司便與中國銀行的子公司達成了10億美元的私募股權交易。之後拜登自己又說中國不是美國的競爭對手，導致保守派通過各種輿論公關，直接將拜登包裝為「在中國面前出賣美國利益的人」，甚至有極端的聲音將拜登形容為中國間諜。

不過，拜登否認了這些指控，稱這是保守派勢力的政治操弄，目的並不單純。

拜登自認為比特朗普更了解中國的發展意圖。（路透社）

特朗普想要調查拜登與中國的金融關係，但他又如何解釋自己2016年競選美國總統時，特朗普家族在中國的生意？

據美國媒體的報道，特朗普從2006年就已經開始在中國做生意，以其女兒伊萬卡（Ivanka Trump）命名的珠寶店，就是特朗普家族進入中國市場的典型代表。特朗普2008年就開始打入中國房地產市場。特朗普宣布參選總統後，很多中國企業都提到自己是特朗普的合作夥伴。

類似的商業聯繫在俄羅斯也廣泛存在。美國通俄門調查或俄羅斯干涉美國大選的調查，都涉及到特朗普及其家族在俄羅斯的商業利益問題。

所以，如果從純粹的生意角度看，特朗普對拜登及其家族的指控很難站得住腳。

對華強硬成為美國的「政治正確」

在中國角度看，拜登「中國不是美國競爭對手」就是實話，畢竟中國一直是按自己的時間表、節奏和目標發展，從未刻意把和美國的競爭放在發展議題首位。

但是，在當前貿易戰的大氛圍下，華府集體支持對中國展現強硬，官方文件更是明確將中國列為最大戰略或國安威脅，拜登此時發表這種言論就有點「政治不正確」。

拜登是一位傳統意義上的參選人，競選方式也應該傳統一些，但面臨特朗普這樣的對手，他也不能掉以輕心。在5月18日以「團結」為主的競選演說中，拜登強調了自己在國會期間跨黨派尋求共識的能力和履歷，並表達對當前華府風氣及現任總統特朗普執政風格的不滿。他都有意將自己塑造為「特朗普反面人物」，以此爭取中間選民。

但是，這種將自己包裝為「特朗普反面人物」的競選策略不一定奏效，因為前民主黨總統提名人希拉里（Hillary Clinton）已經這樣做過。拜登最大的挑戰是如何把握好平衡，避免被貼上「親華」的標籤。

從當前中美貿易戰的發展趨勢來看，雙方似乎都已經做好了繼續打下去的準備。有美國政府官員向媒體透露，在年底前，中美達成協議的可能性不大。

特朗普如今將中國企業華為拉入黑名單，其實也是為了升級同中國的技術博弈，同時以此在貿易問題上施壓北京做出讓步。但與此同時，中國政府也不甘示弱，堅持和美國「要談便談，要打便打」的態度——在這樣的背景下，不排除拜登會調整策略，也打「中國牌」，展現對中國的強硬。

2020年大選，中國議題始終是美國兩黨候選人繞不開的競選話題，甚至有可能存在被濫用的風險。若在往年，基本面平靜的中美關係並不會受到太大影響。但是而今中美關係本已緊張，美國選舉再加以挑撥，應當會令中美摩擦在未來兩年進一步激化。