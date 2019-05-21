美國右翼群起反墮胎　特朗普要「拯救萬千無辜生命」

在中美貿易爭端鬧得火熱之際，美國國內政治性極重的「墮胎正反之戰」也是打得風起雲湧。 共和黨控制的密蘇里州（Missouri）州議會上周五（17日）就通過「擺明違反憲法判決」的「反墮胎法案」，禁止任何懷孕八周以後的墮胎手術，連「因姦成孕」的個案也不獲豁免，成為本年美國第8個通過類似法案的州份。 面積比廣東省還大的密蘇里州，如今已剩下一家墮胎診所，何以共和黨人要如此急切通過這般狠辣的反墮胎法案？

生命的神聖 是一個選票的問題

讀者之中，也許有人有在美國生活的經驗。跟當地人談天說地之間，若然聊起墮胎議題，有時候真的會有眼前人與你活在完全不同世界之感。

在我們的社會之中，墮胎差不多是一個完完全全的醫療議題；在美國，無論立場如何，墮胎卻是一個關乎「生命神聖」的重大爭議。

即使在對墮胎持開放態度的人（稱為「支持選擇權 （Pro-choice）」的人）之中，其出發點也是墮胎本身是有問題的，因此在各種可能情況之中，贊成墮胎是要給出理由（諸如男女平權等空泛概念，甚至是極為複雜的哲學區分），反對墮胎卻是不必理由的。

一位反對新墮胎法的人士高舉「從我的子宮滾開」的標語抗議。（路透社）

在強硬的保守派之中，任何墮胎幾乎等於謀殺。因此，不少墮胎診所外都長期駐紮反墮胎示威者（或稱為「支持生命（Pro-life）」者），趁病人或醫生進出診所之際，怒罵他們是「殺人犯」、攔阻汽車追問他們「今天是否又要殺人」等等。有些人則採取溫柔攻勢，在診所外極其友善的跟人攀談，跟你聊了一大輪之後，才進入正題，或說之以理，或訴之以情，不惜時間工本，只為求救回一個小生命。

更重要的是，在民主的美國，這些保守派手中卻是人人一張選票。如果一個政客能推動立法禁絕墮胎，將會是決定這些人投票取向的關鍵因素。

反墮胎大業 或成於特朗普？

而要禁絕墮胎，其最大挑戰就是美國最高法院在1973年「羅訴韋德案」（Roe v Wade）承認憲法保障婦女墮胎權的案例。推翻「羅訴韋德案」，正是反墮胎人士的「聖杯」（Holy Grail），而在特朗普主政之下，這個聖杯的來臨愈來愈近。

特朗普執政兩年多以來，已成功委任了兩名堅定的保守派大法官，將最高法院的保守、自由兩派比例變成5比4。如果有案件能牽起對「羅訴韋德案」的重新考慮，或能一舉推翻有關判決的先例，為各保守州份禁絕墮胎的立法打開大門——目前，有18個州份已有法律在手，當「羅訴韋德案」被駁回後，就可馬上實施。

反墮胎民眾3月時在美國最高法院門前舉行其年度示威。（路透社）

在特朗普執政之前，最高法院尚有肯尼迪（Anthony Kennedy）這一張保守「搖擺票」，而肯尼迪也曾在1992年的「計劃生育訴奇士案」（Planned Parenthood v Casey）中，再次伸張「羅訴韋德案」的判決案例。因此保守派也不得輕舉妄動。

不過「計劃生育訴奇士案」也放寬了各州對規管墮胎的要求，只要求有關規管不要給孕婦「過度負擔」（undue burden）。因此共和黨主政的各州就開始偷偷摸摸的鑽法律漏洞限制墮胎，例如規定墮胎診所的走廊寬度、規定墮胎醫生要在鄰近醫院有住院優先權等等，使得不少保守州份的墮胎診所難以經營。

例如，密蘇里州在2008年時還有5家墮胎診所，如今只剩1家。州內部分居民距離診所差不多650公里，可想而知墮胎之難。

自肯尼迪去年退休後，特朗普就親手換上保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。而這些共和黨州份的政客就裏應外合、把握機會，故意接連通過違反「羅訴韋德案」判例的法律，希望挑起法律訴訟，最終打上最高法院，給以保守派為多的最高法院一個推翻此前裁決的機會。

密蘇里州從1992年至2018年的墮胎診所數目變動；由於最近的行政規管，如今其診所數目更跌至一家。（ACLU網站）

墮胎權的保障 憲法基礎薄弱

根據「計劃生育訴奇士案」對「羅訴韋德案」的解讀，婦女在懷孕不足23或24周有憲法保障的墮胎權，因此無論是密蘇里州的8周禁令、亞拉巴馬州（Alabama）的6周禁令，還是其他保守州份的所謂「心跳法令」（Heartbeat Bill）——心跳通常在懷孕後6周出現——也明顯違反最高法院判決。

然而，如果婦女墮胎權的保障於憲法有據，即使保守派大法官想為反墮胎人士發聲，也難以曲解憲法而推翻「羅訴韋德案」。

問題是，「羅訴韋德案」的判決，客觀而言，在憲法上的理據極為薄弱。

首先，墮胎權的憲法理據竟然是出於婦女的「隱私權」（Right to Privacy）：「羅訴韋德案」的判決指出，迫使婦女去生育、撫養一個她不想要的孩子，將對她造成生理、精神健康上的影響，因此侵犯了婦女的隱私權。

卡瓦諾終獲任命為最高法院大法官，但卻遭到美國帕洛阿爾托大學（Palo Alto University）的一位女教授指控他在36年前就學時期，企圖侵犯她。（視覺中國）

這種說法本身已是十分可疑。不過，更嚴重的是，美國憲法根本沒有明文保障隱私權。根據最高法院在1965年的一項判決，隱私權保障只可在美國憲法其他條文的「半影」（penumbra）與「散射」（emanation）之中找到。

此等近乎神學的用詞，所反映出的是墮胎權根本不是一個憲法問題，而是一個道德問題。最高法院的大法官，在進行有關判決之時，基本上只從自己的道德直覺出發，最後將憲法翻來覆去，解出一個所謂的法律基礎，為其判決辯解。

由此可見，今日5位保守派對4位自由派的最高法院，其實很有可能會推翻「羅訴韋德案」，或者進一步限制婦女的墮胎權。

法院猶豫不決 成特朗普2020宣傳良機

不過，美國最高法院目前似乎沒有意願受理墮胎爭議的案件，因此在周一（20日）決定暫不處理印第安納州（Indiana）限制墮胎法律的訴訟。

由於特朗普的兩次大法官委任也甚具爭議，最高法院威信已有受損，如果在這個2020年大選將臨的時候，作出一個打擊婦女墮胎權的判決，將被美國各大自由派媒體大賣「5對4：墮胎權遭特朗普法官蹂躪」之類的新聞，使最高法院全面政治化，中立形象蕩然無存。

特朗普治下的美國最高法院，其威信與中立愈來愈受到質疑。（路透社）

最高法院的猶豫不決，卻為特朗普的2020年選戰宣傳締造良機。

目前，最高法院的兩位自由派法官已超過80歲。其中，86歲的金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）早前更曾因病而要暫停職務。如果特朗普能夠連任總統，而共和黨繼續控制參議院多數，未來的最高法院大法官比例，也許會變成7位保守派對2位自由派。

更有甚者，由於特朗普有委任年輕法官的傾向，這些人一坐上大法官之位，就是30、40年不變的事實。這，就成了特朗普的拉票利器。

雖然目前美國有七成人反對推翻「羅訴韋德案」，而且特朗普也自言反對在強姦、亂倫和危及孕婦生命的情況下禁止墮胎，不過他在今天墮胎議題鬧得沸沸揚揚之際，也加入戰團，強調自己是「強硬支持生命份子」，更不忘提醒國民他任命了多少位聯邦法官。

美國最高法官9位大法官合照。前排右二、看起來特別瘦弱的正是自由派大法官金斯伯格。（美國最高法院網站）

當選戰迫近之時，我們不難想像，在某保守派鄉郊地區的教堂中，會有牧師對其信眾如是說：「你們也許不喜歡特朗普，不喜歡他的政策，不喜歡他的風格，不喜歡他的Twitter推文，不喜歡他曾經離婚，不喜歡他不懂聖經。或者，你家門後的大豆堆積如山，也全因特朗普所害。不過，你們聽好，在全美國，只有這一個人能夠禁絕墮胎的惡行，只有他，只有他，可以救回千千萬萬被民主黨、自由派、進步派政策無辜殺害的小生命。在上帝的眼中，這不是比一切都重要嗎？」

墮胎，是一個性命攸關的議題。對要靠穩住其支持基本盤而連任的特朗普而言，也許是同樣「性命攸關」。