英國脫歐奮身一博？　文翠珊「海明威式」的政治破產

寫文翠珊（Theresa May）脫歐新聞的最大困難是，諸如「困境」、「死局」、「四面楚歌」、「八面圍攻」、「窮途末路」之類的用詞早已用過無數次。可是，新消息一出，文翠珊處境比以前更差，下筆的人苦思良久也難逃詞窮之困。 周二（21日），在兩黨脫歐談判失敗告終後，文翠珊發表「進取且嶄新」的脫歐計劃，希望將脫歐法案在6月首周送上國會表決。 問題是：文翠珊的計劃既不進取，亦無新意。同時，無論是保守黨，還是工黨，甚至是歐盟，都大潑冷水。大家都準備好迎接「後文翠珊」時代的變局。

文翠珊的「新方案」可分為三大部分：一是北愛爾蘭問題；二是英歐未來關係問題；三是爭取工黨或留歐派支持的退讓。

針對最大爭議「愛爾蘭邊境問題」，文翠珊主張「立法」規定在2020年底前尋得「替代方案」。

同時，為爭取北愛爾蘭關鍵執政盟友民主統一黨（DUP）的支持，她承諾就算「替代方案」遍尋不獲，也不會容許英國本土（即大不列顫島）與北愛爾蘭變成「一國兩制」的分裂狀況，並將以「立法」方式，規定有關北愛爾蘭的任何改變，一定要先得到北愛爾蘭分離和統一兩派同意。

不過，民主統一黨下議院領袖多茲（Nigel Dodds）就指新方案仍有「致命性缺憾」。

法拉奇（Nigel Farage）的脫歐黨（Brexit Party）在23日歐洲議會選舉民調中遙遙領先，保守黨卻有機會變成「第四大黨」。（路透社）

在英歐未來關係之上，文翠珊則完全是老調重彈，承諾「立法」爭取歐盟修改現有脫歐協議中的「政治宣言」部份，以追求商品的自由貿易之餘，又不加入單一市場、不接受人口自由流動——這跟她去年7月提出、早被歐盟否定的「契克斯（Chequers）方案」同出一轍。

為此，她又承諾會不斷更新與歐盟一致的商品及農產品規管。此等提法，一早已被英國的脫歐派、疑歐派批為「假脫歐」。

文翠珊相對較為進取的提議，在於她對工黨及留歐派的退讓之上。除了「立法」保障脫歐後的勞工、環保標準之外，她為求國會通過其脫歐法案，承諾以「立法」手段，要求未來的英歐關係協議必須得到國會通過，並將英歐之間的「關稅關係」安排交由國會決定。

最重要的是，雖然文翠珊再次強調她不支持「二次公投」，不過如果國會通過其脫歐法案，她承諾會由國會投票決定最終是否要透過「二次公投」決定要接受脫歐協議，還是留歐。這可算是她至今對工黨或留歐派的最大讓步。

英國工黨黨魁郝爾彬，一直心懷疑歐傾向，如今在工黨黨員相迫之下，只得心不甘情不願的要將「二次公投」留在考慮之列。（路透社）

其實，以上種種提案，包括將脫歐主導權交到國會手中的做法，過去一年，已經過不同形式的討論，無論是文翠珊政府，還是歐盟，也曾對其中部份項目作出多次承諾。如今，文翠珊以此作為其脫歐路途最後的「奮身一博」，也可知其困窘。

文翠珊時日無多 路人皆知

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）聞訊後馬上指責文翠珊只是老調重彈，聲明工黨不會支持。

保守黨內超過20位在3月底曾經支持文翠珊方案的議員，如今都表明反對。由反對轉向支持的，卻是一個也沒有。

《衛報》（The Guardian）就引述歐盟消息指出：「問題的核心在於保守黨的下任黨魁。歐盟所關心的是誰會當選、會支持哪一種政策路線。其他東西——包括文翠珊的聲明——只是噪音。」

不帶任何政府職務的「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）。（視覺中國）

誠然，文翠珊早前雖已承諾會在6月初的脫歐法案投票後，無論其結果如何，也會確定其下台時間表，然而英國政壇傳言，負責黨魁去留的保守黨「1922委員會」（1922 Committee），周三（22日）將再次開會，決定是否要迫令文翠珊下台。

自知時日無多的文翠珊，為確保她的最後一博有一線生機，於是在種種提案上都以「立法」方式進行，而非單憑其政府的承諾——因為大家都擔心下任保守黨首相將會是疑歐派大老、前外相約翰遜（Boris Johnson），而他上台之後大概會把文翠珊的所有承諾一筆勾銷。

這些立法操作，在英國政壇被戲稱為「約翰遜鎖」（Boris-Lock）。不過，由於英國國會至上的憲政傳統，其實前屆國會也難有權力阻止下屆國會的決定；如果約翰遜（或者其他人）能得國會多數支持，這個「約翰遜鎖」片刻可破。

「生環者」文翠珊的突然破產

回顧過去半年的脫歐路途，呼籲文翠珊下台的聲音雖然時有響起，然而文翠珊卻是一直以「雖千萬人吾往矣」的堅毅，將反對勢力一一壓下。

約翰遜已表明有意角逐黨魁之位。（路透社）

文翠珊在去年12月中在押後脫歐投票之後，遇上黨內不信任投票，卻低空飛過，換來了12個月的豁免期。

在1月中首次脫歐協議公投迎來百年國會大敗之後，她又遇上工黨發動的不信任投票，也在黨友支持下，輕鬆過關。

及後的兩次脫歐協議投票，文翠珊更是愈戰愈勇，反對的人以倍數下降，到最後如果她能在國會639張有效票中，多爭取30票，英國就能在3月29日如期脫歐。

如期脫歐不成，英國面臨無協議脫歐之險，文翠珊在危局中，又分別兩次爭取到歐盟押後脫歐，最後將脫歐延期至10月31日，讓長期開會至半夜的國會議員，可在4月度過一個暫時忘憂的復活節假期。同時，工黨更開展了與保守黨的脫歐談判，其時甚至有人提出大聯盟政府的想法。

在復活節以前，大家都以為事情會一直拖下去，反正換上任何人當首相，脫歐困局也是無解。然後，復活節後英國政壇卻不約而同的達成共識：文翠珊已然政治破產，不得不去。因此，除了文翠珊對保守黨人盡失控制之外，連工黨也表示自己像跟一家快要陷入破產管理的公司談判——談成也沒用。

英國首相文翠珊（Theresa May）與丈夫美爾（Philip May）是牛津大學同學，梅爾比文翠珊少一歲。兩人於1980年9月結婚，至今已滿38年，人前人後表現恩愛。據說文翠珊在國會發言時，美爾都會到場靜聽支持。（路透社）

文翠珊此刻的政治末路，讓人想起美國大文豪海明威（Ernest Hemingway）在《太陽照常升起》（The Sun Also Rises）所寫的一句對白：

「你是如何破產的？」（How did you go bankrupt?） 「分兩個階段：逐漸的，然後是突如其來的。」（Two ways. Gradually, then suddenly.）

只是，在第一階段的政客，很少能看清自己的處境。