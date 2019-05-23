為什麼莫迪毫無懸念地贏得了印度大選？

當地時間5月23日至24日間，印度2019年大選終於落下帷幕。現任總理莫迪率領的人民黨陣營取得大勝，其「全國民主聯盟」贏得超過330個席位，其中人民黨獨攬超過280席。這意味著莫迪陣營仍能維持絕對多數。為此，印度各大媒體甚至打出了「莫迪輕取大選勝利」等口號。

不過，莫迪（Narendra Modi）陣營在2019年大選季節開始前也曾一度處於下風：人民黨集團在地方選舉中表現不佳，輸掉了長期佈局的北方拉賈斯坦邦、中部的中央邦和中南部的恰蒂斯加爾的統治權。在其大本營古吉拉特邦，也有不少城市青年和農民轉而選擇支持拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）領銜的國大黨陣營。但他最終仍能輕鬆取勝，其原因何在呢？

分析認為，莫迪陣營面對種種壓力，其力挽狂瀾的關鍵在於多年來放下身段，用更接地氣的方式走群眾路線採取施政與宣傳。當莫迪的政策與口號深切貼近印度7.7億貧民時，人民黨就已遠遠勝過了其政敵。莫迪「毫無懸念」的勝利也因此而來。

平民路線確保莫迪基本盤

對印度來說，該國總數7.7億，約占總人口70%的城鄉貧困人口脫貧一直都是各屆政府難以解決的。當此前歷屆政府執著於城市人口的失業率、就業率時，走基層路線的莫迪就已經從一開始選擇對占印度人口大多數的文盲、赤貧、低種姓人口展開釜底抽薪式的幫扶活動。

首先，莫迪政府在上臺不久為擴大對外開放、吸引外資，提出「印度製造」（Make in India）計畫等方案，用以改善印度基礎設施不齊全的現狀。這對立足於基層組織構建的莫迪當局來說，也是改善貧困人口生存環境的基礎。

其次，莫迪在2014年10月推出為期五年的「清潔印度行動」（Swachh Bharat）就率先展示了其「群眾路線」針對城鄉貧民的側重點。莫迪借此改善飲用水、公共衛生等問題，進而給城鄉貧民提供掏糞、清掃等配套職業。這也使得莫迪選舉季節期間為掏糞工洗腳的行動與之形成了呼應。

此後，莫迪又在2015年6月推出了分為城、鄉部分的「為所有人提供住房計劃」（Pradhan Mantri Awas Yojana，簡稱PMAY），該計畫旨在於2022年3月前為城鄉貧民建造2,000萬套經濟適用房。截至2019年，新德里方面已建造了1,000萬套鄉村貧民住房以及近400萬套城市貧民住房，這一政績無疑也是突出的。

在7.7億印度貧民的支持下，莫迪最終輕取大選勝利。（美聯社）

隨著「印度製造」帶來的基礎設施改善，以及莫迪對底層問題的深入理解，新德里方面還從2015年後推動了讓2.6億戶家庭通上電的「幸運計劃」（Saubhagya Yojana），讓8,000萬戶農村家庭用上燃氣的「光明計劃」（Ujjwala Yojana），覆蓋3億人口的「普惠金融計劃」（Jan Dhan），覆蓋印度40%人口的「國家健康保護計劃」（Ayushman Bharat）以及鼓勵民眾創業的「微型中小企業融資銀行」方案（MUDRA）。

儘管這一系列計劃的推行效果有待商榷，但印度各界已經可以發現莫迪當局的確有針對城鄉貧困人口的佈局。這較之只會批評當局的反對黨就顯出了高下，印度貧民也由此成為人民黨的基本盤。

更值得一提的是，莫迪當局面對農民問題，仍能頂住壓力，繼續實施救濟等方案。在谷賤傷農、農民自殺的風波席捲印度全境時，莫迪便在2019年2月末拿出了代號「PM Kisan」的農民補貼方案：他責成政府調撥110億美元，為1.2億耕地不足兩公頃的小農每年發放6,000盧比（約合675港幣）的補貼。儘管印度政界人士批評此舉是「為選票灑麵包屑」，但莫迪已因此進一步贏得了農民的支持。

因此，縱然莫迪可能根本沒兌現2014年的選前承諾：他承諾制造1,000萬個就業機會，這個目標截至2019年仍有較大缺口。但莫迪終究已經抓住了印度的核心問題，這也確保了人民黨陣營「毫無懸念」的勝利。

宣傳方式錦上添花

在全面推進貼近貧民的經濟、政治政策時，莫迪還採取了印度群眾喜聞樂見的宣傳方式。

進入2019年以來，印度總理莫迪本人每天除去參加各種政治活動之外，就是和各路政要一起在社交網路上一起打嘴仗，進而嘗試佔據輿論宣傳的主導權。這位首腦已經因「給掏糞工洗腳」、「河中祈福」、「雪山冥想」以及「洞中冥想」等行為讓外界大開眼界。

在印度，解決城鄉居民民生問題比解決單純就業問題更為迫切。（視覺中國）

資料顯示，人民黨在2014年推出「Achhe din aane waale hain」（好時代，到來吧）的口號後，該黨在2019年的反腐新口號「chowkidar」（更夫，一作「守望者」）就掀起了「和總理一起做守望者」的流行熱潮。一時間，全印度上至老叟，下至兒童都參與了這種狂歡。當莫迪的社交網路帳號仍掛著「守望者」的頭銜時，這個痕跡也讓外界暫時難以從2019年大選的熱烈氛圍中抽離。

莫迪的宣傳策略和手段可能會讓印度的「精英」、「高雅人士」感覺略有些不快。但對於智識有限的印度普通下層民眾來說，這種程度的宣傳反而恰到好處。

當拉胡爾·甘地為首的反對黨陣營放不開手腳時，莫迪陣營就先拔頭籌。儘管國大黨方面曾根據莫迪方面的口號多次組織反制措施，如編寫諷刺歌曲等，但他們的宣傳行動也已因此被莫迪陣營所調動。這就讓莫迪與人民黨、NDA一側取得了更多的主動權。

事實上，新德里的觀察人士早在5月21日就看到了莫迪陣營的興奮難耐。「全國民主聯盟」（NDA）已在當晚包下新德里阿育王酒店大開慶功會。包括莫迪、人民黨主席沙阿（Amit Shah）在內，NDA麾下各黨黨首悉數出席，並在會上商討未來五年的執政事宜。這種胸有成竹的局面也展示了新德里方面對未來繼續執政的信心。