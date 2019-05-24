中國威脅論缺席印度大選　新德里為何放下敵意？

當地時間5月23日，2019年度印度大選結束。該國現任總理莫迪領導的人民黨陣營已取得压倒性勝利。

在外界仍對選舉進程意猶未盡時，分析人士也從各大黨派選舉的潛臺詞中發現了一個重要資訊。2014年時印度朝野仍執著於「中國威脅」，到了2019年大選時，類似口號在政治活動中就幾乎銷聲匿跡。這其中的原因何在呢？

印度發生這種轉變，與新德里各界對中國的實際需要分不開。2017年的洞朗對峙後，新德里固然對北京有所不滿。可在經濟問題上，印度反而對中國越發倚重。印度各大黨派也在彼此攻訐中與北京建立了更親密的關係。在資本的左右之下，中國威脅論也因此成了陳詞濫調。

投資印度的實際利益

對以現任總理莫迪（Narendra Modi）為首的印度當局來說，他們可能仍在「一帶一路」等綱領性問題上與北京存在距離。中國在印、巴「反恐」代理人戰爭期間對巴基斯坦的支持，也讓新德里感到不快。

但北京已經在5月1日改口，轉而贊同印度觀點，認定巴基斯坦境內組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）確系「恐怖分子」，這就讓中印之間僅剩的一點芥蒂也得以消解。

事實上，莫迪當局自2017年12月後就全面調整了對華態勢，並壓制了當年因洞朗風波而引發的對華「鷹派」情緒。中印雖缺少戰略互信，但莫迪在此後的全面稅改與投資基建之際看到了中國的能量，加之特朗普（Donald Trump）政權2018年後屢次談及的「印太」等策略對身陷貿易戰的新德里實際幫助有限，這就讓莫迪政府逐漸將焦點轉移至中國。

在經濟界人士之間，「投資印度」尤其是其基建、建材、電子、紡織、醫療、通信等領域也早就成為中國經濟界的共識。印度市場具有規模大，經濟增長率相對較高，市場多樣，資源豐富，勞動力充足，儲備充足，居民消費意願高以及地理位置突出等優勢。

目前，印度在智能手機、太陽能電池板等領域已經完全依賴中國。高盛（GoldmanSachs）公司認為，中國手機的大量湧入甚至擴大了印度市場的規模。

對莫迪來說，贏得競選勝利早在情理之中，未來的挑戰才剛剛開始。（美聯社）

中國資本正主宰印度市場

有跡象顯示，中國企業可能已經開始在印度扮演上游知識產權供應方的角色。在印度「自行研發」的智能手機產業中，這一跡象更為突出。

2018年到2019年間，莫迪的政治合作夥伴，印度產業巨頭安巴尼家族（Ambanis）旗下信實集團推出了依託其Jio資訊通訊網絡，據稱「具有自主知識產權」的Jio手機，借此在國外巨頭間殺出了一片陣地。但該手機的操作系統仍是中國TCL公司研發的KaiOS操作系統，其晶片亦依託中國展訊公司提供的解決方案。至此，新德里產經界人士對中國資本的倚重就可見一斑。

分析認為，印度如能致力於國內改革，未來逐步縮減地區發展失衡問題，那麼該國可以儘快縮小與中國的差距，進而建立起一個體量相當於中國三分之一甚至一半的經濟體。如能有中國資本在此期間中持續加入，新德里或許可以有效加速這一進程。並使得莫迪可在2019年繼續以總理身份在新德里會見中國國家主席習近平，以此實現中印首腦2018年非正式會晤時的「約定」。

這樣一來，當中國因其經濟因素在印度變得越來越重要時，各大黨派也隨之或維持傳統良好關係，或改變方針。儘管這其中有部分政要因選舉季節不得不見風使舵，如印度最大反對黨國大黨黨首拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）曾批評過莫迪在對華態度上的虛與委蛇，但事實上，拉胡爾本人也是中國駐印度大使館的常客，他本人與中國歷任駐印度大使也維持著相對親密的私人關係。

因此，新德里和北京之間的敵意總的來說並不像想像的嚴重，如從經濟角度看去，兩國甚至還具備極高的關聯性。在中國資本已在印度扮演頗具支配性的角色時，力主拼經濟的印度政要們想必也不會冒著傷害市場的風險，對資本產生多餘的敵意。