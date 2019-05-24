未來5年，印度還會繼續快速崛起，也將繼續是亞洲發展的代表性國家。 期待莫迪先生帶給印度的，不僅是切實可見的經濟發展，更能給印度思維帶來變革。

尊敬的莫迪先生：

您好！首先向您能夠連任印度總理表示祝賀。

今年的選舉中，印人黨在人民院獨攬300多個席位，遠超2014年的280多個席位，這是相當不容易的。

來自國大黨的人身攻擊接連不斷，有人罵您「瘋狗」、「馬騮」，甚至有人還辱罵過您的母親，就連您給掏糞工洗腳、在山洞冥想也被批是作秀。

在政壇上，可能送鮮花的不多，但倒喝彩的從來不會缺席。這樣的紛紛擾擾只是到了大選時節更為白熱化了。想必在政壇摸爬滾打這麼多年的您已經習慣了，也已經應付自如。

莫迪（Narendra Modi）在本次印度大選中又獲得了壓倒性的勝利。（AFP）

這一個多月的大選看似是考驗印人黨如何拉攏選票，其實是對您從政5年政績的一場公投。

這5年，印人黨和全國民主聯盟交出的成績單很漂亮：從2014年到2018年，GDP增速分別為7.4%、8.1%、7.1%、6.7%和7.3%。印度有望在今年超越英國成為世界第五大經濟體。印度的通貨膨脹率也在逐年降低，過去5年里，該數據分別為6.66%、4.91%、4.95%、3.33%和2.19%。

印人黨也做了一些前人所不敢之事——大規模的稅改、廢鈔令、推進「印度製造」等都是為了吸引投資、促進印度經濟發展。縱然某些政策推進過程中出現了恐慌，或者說效果仍需時間的檢驗，但您和貴政府改革的決心和力度都是值得肯定的。

國內改革進行得火熱，外交上同樣也有不少亮點：與大國關係上，美國對印度很重視，單以特朗普政府的「印太」戰略就可以看出；與中國的關係，2017年的洞朗對峙一度讓外界以為中印可能擦槍走火，最終也得以成熟地解決；兩國首腦2018年5月武漢非正式會晤，有望在2019年在印度再次上演；再到周邊外交上，印度曾邀請東盟十國領導人出席閱兵式；與老冤家巴基斯坦的關係雖有劍拔弩張，但也轉危為安——這些成績外界都看在眼裏。

但成績是過去的，新任期也該有新規劃。

在5年時間裏，您從一個地方主政的官員變成了治國理政的領導人，如何執政、如何廢舊制、立新法都是考驗。有過操之過急、有過手忙腳亂，有了這幾年的經驗教訓，想必在未來5年，印人黨更懂得如何執政。

莫迪在感受成功的喜悅時，也要想好未來5年印度將走向何方。（美聯社）

但您還需要考慮一個問題：印度要做一個什麼樣的國家？世界格局發展如此之快，有望躋身前五大經濟體的印度，又該如何定位自己呢？

以往印度是將自己定位為「區域大國」，將南亞看成是自己的後花園，對那些參與南亞事務的國家都持有警惕心理。因此，您拒絕中國的「一帶一路」倡議，甚至不惜干擾中國與斯里蘭卡、尼泊爾等國家的合作。

這樣的處事方式也是有理由的。印度深受英國殖民的影響，在看待南亞小國時自然免不了帶有門戶之見。

但現在已經是21世紀了，將某個區域看成是自己的地盤已經不太現實。在各國都已經完成國家獨立後，誰也不想變成誰的附庸，誰能助力發展誰就是合作夥伴，這是現在國與國交往的大致邏輯。

印度開國總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）曾這樣定義印度：「印度不能在世界上扮演二等角色，要麼做一個有聲有色的大國，要麼就銷聲匿跡。」

一個有聲有色的大國是什麼樣的呢？起碼不會是一個秉持殖民思維的大國，也不是一個對其他國家總是帶有對抗思維的大國，更不應該是一個在大國之間謀求平衡的大國。大國就該有大國應有的格局，拋下小心思，拋下那些陳舊的執念。

未來5年，印度還會繼續快速崛起，也將繼續是亞洲發展的代表性國家。期待莫迪先生帶給印度的不僅僅是切實可見的經濟發展，更能給印度思維帶來變革。