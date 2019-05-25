重操舊業打華為　特朗普的「精日」派只有一招

美國總統特朗普對華為出手的一招一式，離不開周圍的「精日」幕僚們曾經對付日本的經驗。當然，此「精日」非彼「精日」，他們是「精通」日本事務的專家。

美國對中國科技企業華為的制裁，一石激起千層浪。一下是Google宣布和華為「割蓆」，一下微軟公司闢謠未對華為「斷供」，現在，日本松下、英國晶片製造商ARM，以及韓國的合作企業都成為了美國施壓的對象。

貿易戰打得難分難解，從去年的中興事件，到現在的華為，一場中美科技戰似乎已經拉開帷幕。以史為鑒，美國應對今日崛起的中國，和打壓80年代崛起的日本，套路幾乎一模一樣，如假包換。連這次的「晶片戰爭」也是如此。

對日晶片戰的重演？

美國對中國企業制裁，很大程度靠的是一塊小小的晶片。因為晶片，中國通訊製造商中興在去年差點被美國逼到絕路，中國輿論當時捶胸頓足，嘆創「芯」不足。也是因為晶片，華為旗下晶片公司海思的「備胎」更顯氣勢，華為掌門人任正非的一句「我們也能做美國一樣的晶片」才令中國人如此熱血沸騰。

而三十年前的日本，也曾發生過圍繞晶片半導體的一次廝殺。上世紀80年代，日本曾經在計算機儲存器（DRAM）的研究和生產上，讓美國感到驚慌。高峰時期日本製作的DRAM曾經佔到全球近80%的份額。日本公司在政策支持下，取得千餘專利，科技水平直逼美國。

這最終讓美國政府以國家安全為由，在1986年對日本半導體行業進行了「清洗」式的打擊。從美國認定日本的制度儲存器為傾銷，到《美日半導體》協議簽署，日本不僅開放半導體市場，而且要保證國外公司20%的市場份額，還要承受美國對3億美元晶片出口的100%懲罰性關稅，而這中間的過程不過一年。

美國對中國的科技戰，和曾經對日本的招數類似。（視覺中國）

從此，日本半導體產業的地位一落千丈，隨着日本「失落的三十年」一起跌倒至今未能爬出的低谷。

這個快刀斬亂麻、殺得對方產業「寸草不生」的效果，可能就是今天美國特朗普（Donald Trump）政府想要看到的。

無論是制裁華為還是對華貿易戰，美國步步緊逼都和三十年前的一幕幕似曾相識。同樣是以貿易逆差、「國家安全」為理由，同樣動用臭名昭著的「301」調查，同樣舉着關稅大棒作為威脅，目標也很明確——要求對方開放市場、加大進口、取消補貼和政府的介入，遏制對方高端產業的發展。

精通日本卻不懂中國的幕僚

特朗普在5月23日表示華為「從軍事安全角度來看十分危險」，和當初美國政府打壓日本晶片的理由如出一轍。他的一招一式，離不開周圍幕僚們的建言獻策。將對付中國和對付日本混作一談的，想必也是一眾白宮的「精日」分子。

當然，此「精日」非彼「精日」。他們並非「精神上的日本人」，而是「精通」日本事務，深諳如何和日本打交道，並且極具遏制日本經驗的專家。

第一位「精日」派當然是美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），親身參與美日貿易戰的老將，在當時的汽車戰、晶片戰、農產品談判上都是幕後策劃人之一。據稱，他的滿嘴髒話、極度自戀以及氣勢逼人的強硬作風，幾乎讓日本「聞風喪膽」。當年，他把談判清單折成紙飛機扔向日方代表，讓日本談判官們方寸大亂的故事，至今仍廣為流傳。

羅斯有多年在亞洲經商的經驗，特別是在日本。（新華社）

現任的美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也和日本有千絲萬縷的聯繫。曾經的金融大亨羅斯，早在1997年日本金融危機期間就曾監督大阪一間銀行的重組，2010年任美國日本協會的主席，2015年被日本政府授予「旭日章」，他更曾是特朗普大選勝利之後，牽頭日本首相安倍晉三與之會見的重要人物。

另一位對華鷹派，白宮貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro），則一向把中國視為和當初的日本一樣的威脅。他在2015年的著作《卧虎：中國軍事化對於世界意味着什麼》（Crouching Tiger: What China's Militarism Means for the World）中，談到中國可能成為當年偷襲珍珠港的日本帝國的翻版。

可是大眾看得出來：中國不是日本，不管從經濟體量、國家制度、對美國的依賴程度，還是今天全球化之下中國的地位，都和三十年前的日本不可同日而語。

何況，三十年河東，三十年河西。今天的中國不是昔日的日本，今天的日本，也和三十年前不再一樣。只是，或許這些對於71歲的萊特希澤，81歲的羅斯，69歲的納瓦羅以及72歲的特朗普來說，可能是難以理解的。他們的身體在21世紀，思維卻留在了冷戰時期。在他們的眼裏，日本才是亞洲的代表和中心，能對付日本的招數，盡可對付亞洲各國。

贏了日本又如何

可笑的還不是這些。今天以《廣場協議》為終身成就的萊特希澤，看似威風八面，但是他到底哪裏幫到了美國？

拿晶片戰的例子來說，晶片行業在日本被「打垮」後，空出的70%的市場佔有率，並沒成為美國所有，而是被韓國的三星吃掉，成就了今天享譽世界的電子品牌。

日本「失落的三十年」，並沒讓美國變得更先進，只是讓美國的霸權得以有所喘息，解決不了美國更根本的問題。今天的貿易戰也是一樣。當製造業產業鏈開始轉移，目標也絕不是美國，而是生產和人力成本更低，效率更高的其他地區。

同樣，冷戰時期美國對蘇聯「大獲全勝」，但是也讓膨脹的美國忽略了實體經濟早已存在的問題。恰恰是蘇東劇變之後，美國的金融業迅速擴張，虛擬擬濟膨脹，進而侵蝕到實體產業，造成了最終積重難返的局面。

無論是對日本、蘇聯、歐洲，美國的心態，都是要保住「老大」的位置，害怕被別人趕上、被別人超越。但是，如果自身的結構性問題沒有解決，怎麼可能霸主寶座始終無虞呢？這筆賬，特朗普沒算清楚，美國也從來沒算清楚。

美國要壓制中國的代價，遠超過日本，就算中國真的「繳械投降」，美國也不過是「到頭來，給他人做了嫁衣裳」。何況，就目前來看，讓中國「讓步」，特朗普離得還有些遠。