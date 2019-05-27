東京之行：特朗普玩得High　安倍演得累

東京之旅，在日本首相安倍晉三盛情款待之下，美國總統特朗普仍舊口不擇言，令安倍上演的友誼戲更難繼續 。然而，安倍的隱忍背後也有着自己的盤算。

美國總統特朗普（Donald Trump）真的不得不愛上日本東京。

從5月25日到達東京開始，特朗普就開始享受着日本首相安倍晉三為他「定製」的行程，用美國媒體的話說，他將接受的是僅限「國王」才有的待遇。

眾所周知，特朗普將是日本新天皇德仁會晤的第一位外國元首，雙方將舉行國宴，然而這遠遠不是全部。

東京地標天空樹提前為特朗普亮起「星條」顏色燈；5月26日，安倍親自在高爾夫球場給特朗普當司機，帶他遊覽；接下來觀賞相撲比賽的過程中，安倍為他特別準備了最佳席位的座椅，他不必使用日本傳統的坐枕；特朗普向獲勝者頒發的獎盃，是安倍為他特別準備的「特朗普杯」，以紀念美日友誼；當晚雙方享受美味的爐端燒；此後他將登上「加賀」號直升機驅逐艦視察，安倍形影不離。

怪不得特朗普在美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）這樣紀念二戰的重要節日破例來到日本進行國事訪問，用他的話說「世界上那麼多國家，唯獨我能擁此殊榮，參加日本200年以來最大的活動。」

安倍在高爾夫球場做了特朗普的「司機」。（路透社）

口不擇言的特朗普

如此盛大的國事訪問還是掩飾不住其中的火藥味。或許因為太過激動，心情大好，又或許特朗普本就有意為之，這趟東京之行從一開始，特朗普的言論就再次拉低了外界對美日關係的期待。

5月26日，就在特朗普即將到高爾夫球場和安倍切磋球技的幾小時之前，他的一條Twitter刷屏了各大媒體，「朝鮮最近發射了一些小型武器，令我的某些官員和其他人擔心，但我沒有。我有信心金正恩會遵守對我的承諾。」

安倍對於朝鮮問題的態度顯而易見，今年2月的越南特金會無果而終，安倍曾立即稱讚特朗普表示支持。可惜，這樣無數次不厭其煩的勸說，也沒讓特朗普對金正恩更為強硬。

這還不是全部。特朗普在推特上接下來說「當我看到金正恩（朝鮮官方表態）說流浪漢拜登（Joe Biden）是一個低智商的人（Low IQ individual），我笑了。也許這是他給我的一個信號？」

特朗普看來是把2020總統選戰戰場擴散到了全世界。此前，他和民主黨的最大對手拜登已經在對華政策上展開了口水仗，現在竟然利用起朝鮮方面對拜登的批評，給自己「拉票」，而且這一切發生在他訪日期間。

對於貿易問題，特朗普也當然不會遷就安倍的感受。抵達東京後，特朗普立即表示「日本多年來在貿易上對美國有很大的優勢，但是沒關係，也許這就是為什麼你們這麼喜歡美國吧。但是未來，我們要比現在公平一點。」

在安倍的盛情款待之下，特朗普的心思卻在想着稱讚金正恩，一年以後的選舉，還有如何讓日本對美貿易「更公平」。很難想像安倍對此作何感想。

安倍甘當特朗普的配角，但是這背後他另有盤算。 （美聯社）

安倍的棉裏藏針

向來不被特朗普傾聽、重視的安倍，在美國訪問時連照相都被特朗普「擠」到了紅毯之外，在一些人看來，他對美外交的「盛大」表象之下實際上是他的失敗。

但是安倍在處處討好特朗普的同時，也沒忘記自己的利益。

特朗普抵達日本一天前，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）提前抵達日本，和日本經濟部長茂木敏充舉行談判，然而結果還是和前幾輪談判一樣，日本在農產品市場開放、匯率問題上都沒有向美國讓步。茂木敏充直接表示美日峰會也不會達成貿易協議。事實上，雙方甚至不會達成任何聯合聲明。

相反，美國將原本徵收日本汽車關稅的計劃延期6個月，反而是一種退卻。

在地緣政治上，安倍已經明確表示「不設前提」的會晤朝鮮領導人金正恩、5月24日他又表示將在下個月訪問伊朗，「調停」陷入緊張對峙的美伊關係。特朗普突然和朝鮮談和，又在伊朗挑起事端，不顧日本在安全和能源上的利益，安倍顯然也不願繼續旁觀，試圖另闢出路。

曾經對日本高官在2018年的特金會後秘密訪朝感到不滿的特朗普，對日本以上的動作並沒反對，甚至還同意給日朝之間「牽線搭橋」。

這樣看來，安倍對特朗普「國王」般的待遇，也並非毫無盤算的「效忠」。安倍正在試圖找到一個讓日本更獨立於美國的路線。

有趣的是，在特朗普訪日之前，日本官方突然要求，英文媒體今後要稱安倍晉三為「Abe Shinzo」，而不是原來的「Shinzo Abe」，因為按照亞洲的習慣，姓氏應放在前面，這樣一來就和中國、韓國、香港地區的英文叫法保持了一致。

也許，美國有一天不止是對安倍的叫法上需要改變，也會不得不去認識一個不一樣的安倍，和一個不一樣的日本。