央視vs霍士：電視女主播挑起中美輿論前哨戰

中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣和美國霍士（FOX）新聞主播雷根（Trish Regan）就中美貿易戰的問題「隔空叫阵」，最終兩人決定進行直播辯論。這次「對決」引起了中美輿論的震蕩。

中美貿易戰正酣，全球輿論關於貿易戰因誰而起、談判為何而僵、中美接下來會怎樣、該怎麼辦的討論，也達到了沸點。

中美兩國電視台女主播「約戰」的新聞，就是在這樣的背景下，於兩國社交媒體上成為佳話。

事情緣起是中國國際電視台（CGTN）的女主播劉欣在節目中駁斥了美國福克斯新聞（Fox News）主播雷根（Trish Regan）關於對華「經濟戰」的煽動性言論。而後者在次日的節目中，對劉欣進行了長達11分鐘的回應，並且「下戰書」邀請劉欣到節目上辯論。

令外界感到的驚訝的是，劉欣爽快的同意，雙方定在5月29日在雷根的節目上現場連線「對決」。這一「應戰」決定馬上掀起輿論狂潮，人們驚呼「史上首次」中國央視vs美國新聞主播的「好戲」要開始了，甚至在有網友對雙方敲定辯論時間和地點表示「在線等」。

這場「對決」成為了中美輿論都相當關注的大事。

CGTN是中國央視品牌計劃中的一部分。（視覺中國）

包括《人民日報》、新華社、《環球時報》和中國央視在內的官媒、黨媒和官方電視台都轉載了這則消息，中國國內的社交網絡更是刷屏式的轉載，民眾對此的期待不亞於中國央視的春節晚會。

有趣的是，近來中國官媒針對中美貿易戰發表了不少強勢反擊，無數社論、社評針對美國在貿易和華為事件上的霸凌行為進行了指責，但是中國國內的網友們，似乎對兩個女主播針鋒相對的一場辯論更感到興奮。

翻看微信、微博等內地社交網站，不少網友直接點出「這種『約戰』可以成為中國國家形象的營銷，現在的世界還不夠了解中國」。劉欣的應戰，可謂是達到了一眾官媒文章都沒能達到的效果，民眾似乎在劉欣身上找到了對國家的認同和自信。

另一邊，海外也對這場辯論相當期待。

彭博社在5月24日刊文稱，中國社交網站新浪微博上有關這場辯論的貼文已被瀏覽逾2,000萬次，並引發約7,600條評論。

Twitter平台上，雖然仍有不少人藉此事件對中國官媒、中共黨媒以及中國的言論管控進行指責，但是大多數人都表示，很期待這場史無前例的辯論。

為什麼雙方民眾都對一場正面的對決翹首以盼？

很顯然，對於中國民眾，無論立場如何，都認為中國缺乏一個公平公開發言的機會，在對外宣傳的力量上不佔優勢，認為這是「中國威脅論」擴散全球的原因之一。而對於美國和其他海外人士，中國官方電視台的主播和美國主播正面辯論，衝擊了他們對於中國封閉、神秘的刻板印象，好奇心和求勝欲更讓他們想要看到這一幕。

當然，中美之間，乃至世界和中國之間的不了解、不理解甚至是衝突，不會因為一場辯論而消解，但是這恰恰是中國應該邁出的一步。

其實，類似的中美正面辯論已經在發生。如《人民日報》旗下的社交網絡公眾號「俠客島」近日刊文，介紹了5月初中美「男學者」之間在加拿大舉行的 「芒克辯論」（Munk Debates）。一邊是兩位美國鷹派代表，前國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）和哈德孫研究中心中國戰略研究主任白邦瑞（Michael Pillsbury），一邊是中國與全球化智庫（CCG）理事長王輝耀和新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長馬凱碩（Kishore Mahbubani）。

最終，現場約3000名現場觀眾中，2%的人在辯論結束後改變主意，不再視中國為「威脅」，雖然視中國為威脅的仍佔74%之高，仍算是王耀輝和馬凱碩以微弱優勢取勝。

的確，要改變外界對中國的形象很難，但是並非一點都不可能。從劉欣到中國媒體界、學界，其實都不妨更多進行這種「正面對決」，讓外界聽懂中國，也讓中國的聲音愈來愈能夠被世界接受。