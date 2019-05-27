特朗普的「訪日觀光」　安倍的喘息機會

美國總統特朗普訪日之旅踏入最後一天，特朗普周一（27日）先後與天皇德仁會面及與安倍舉行峰會，但事前雙方表示雙方在這次會面中不會簽署協議，也不會有聯合聲明。 再看特朗普在周日（26日）與安倍進赴高爾夫、共同觀賞相撲等節目，特朗普這次的訪問，似乎是「觀光大於實務」。

特朗普這次訪4天3夜訪問日本之旅，有一天是完全的以享受活動為主，正式的會談在翌日才舉行。（路透社）

由早到晚的觀光之旅

特朗普在與安倍舉行會談前，表示美日關係現在處於「最高的狀態」。安倍亦稱希望透過特朗普的訪日，鞏固兩國同盟關係。

特朗普的周日旅程十分豐富，早上獲安倍邀請一起前往打高爾夫，期間可見安倍親自駕駛高爾夫電動車，安倍坐在一旁的景象。

下午兩人一同欣賞日本國技相撲。為顧及外國人不習慣跪坐或盤膝，安倍特意安排讓特朗普坐在土俵附近、放置坐墊的「枡席」上設置座椅，讓特朗普能近距離觀賞相撲。特朗普更成為當日的特別嘉賓，頒發特別的「美國總統盃」。

晚上，安倍再與特朗普一且前往東京的高級料理店進餐。這間位於六本木的爐端燒居酒屋，一條雞串就需要567日圓（約40港元）、一條章魚燒更需要2376日圓（約170港元）。特朗普夫婦享受着豐盛的晚餐。

在觀賞相撲比賽後，特朗普親自頌發巨型的「美國總統盃」。（路透社）

晚上特朗普與安倍前往了東京六本木一間高級居酒屋，品嘗爐端燒。（路透社）

每次款待均有目的

特朗普本人亦似乎對連串的活動感到滿意，特朗普在每個環節結束後均在個人的Twitter上投稿，感謝安倍的活動安排，並稱每一個的活動都「非常好」。在相撲環節中他對能親自頒發「美國總統盃」感到榮幸，十分高興。

這不是日本首次款待美國總統。安倍亦曾邀請過前總統奧巴馬一同觀賞相撲；前首相小泉純一郎亦曾與時任總統喬治布殊，在東京一間高級居酒屋用餐對談。1983年，前首相中曾根康弘更在私人的日出山莊別墅中，親自招待時任總統列根。

不過如此的款待都有明確目的，中曾根希望舒緩日漸緊張日美貿易磨擦（儘管最後失敗）；小泉希望透過與喬治布殊建立關係，舒緩美朝間的緊張，促成日本首次訪朝，為解決糾纏已久的朝鮮綁架日本人問題踏出重要一步。

安倍能把「親密關係」轉化成有利條件嗎？

這次特朗普的訪日，似乎並未有實務的收獲。兩國均表示不會在會談中簽署協議，會後亦不會有共同聲明。特朗普這次之行，似乎實際就是「觀光」而已，而安倍就是導遊，帶着特朗普享受日本。

日本傳媒亦承認，指出這之特朗普訪日最大目的是維繫日美間的密切關係，延續「日美蜜月期」。美國《華爾街日報》亦評價，「相信這世界沒有另一國的領導人，可以與特朗普如此親密」。

安倍上載了與特朗普打高爾夫時的合照，相信安倍應是全球唯一與特朗普建立如此友好關係的領導人。（路透社）

然而，想起這兩年安倍首相在談論特朗普時屢次引述的「君子豹變」一詞，他究竟如何看待與特朗普的關係，恐怕絕不會是那般簡單。

其次，安倍能否通過與特朗普建立私人關係，為日本換取有利的條件？

日本在特朗普此行最為關注的，是美國將如何要求日本簽署貿易協議。特朗普已不只一次表示日美貿易並不公平，亦多次威脅向進口日本汽車加稅。安倍的行為，似乎就是在不斷透過親自遊說，舒緩特朗普的猜忌，以防日本同時成為美國的貿易攻擊對象。

同時，有分析亦指安倍實際是在另一邊廂尋找出路，包括與朝鮮談判、或是為確保與伊朗關係，日本並非單純的向美國「效忠」。

但這一切能否收效仍是未知數，儘管安倍似乎通過為特朗普設宴，成功讓白宮願意把美日貿易談判延至8月，即日本參議院選舉之後，但特朗普的不確定性仍太高。

同時相比美國對日本的態度，美國對中國的態度，實際更為影響正努力與中國修復關係的日本，不論是外交還是經濟。