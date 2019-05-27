錯把踩線當政績　台灣須認清美鷹派的真面目

對於美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）這樣一個被美國國內警惕和唾棄的好戰分子，蔡英文政府則將其視為牽線特朗普政府的突破口，本身就是有風險的。
台灣總統蔡英文執政以來，台美關係關係似乎出現了很多「首次」，包括首次將台灣及美國並行納入官方機構名稱、首次實現美台斷交後同白宮國安顧問的會晤、首次台美共同與邦交國官員會晤。台灣也喜不自禁地將頻繁出現的「首次」標榜為自己在外交上取得突破、甚至政績。但是，如果從美國的亞洲策略以及對華博弈的大背景來看，美國給予台灣的很多「首次」的待遇，很大程度上和中美雙邊關係的各個低谷期重疊。
也就是說，每逢中美出現新摩擦、雙邊關係跌至低估時，台灣總能通過遊說等手段，在對美關係事務中取得「突破」。美國官方似乎也願意給予台灣特殊的照顧。自美國總統特朗普（Donald Trump）上台以來，除了接聽台灣總統蔡英文的電話外，特朗普政府還通過了象徵意義堪比《與台灣關係法》（TRA）的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act），並將未獲通過的《台灣安全法》條款寫入《國防授權法案》。美國國會親台派議員也藉機加大了訪台的頻率。
而博爾頓同台灣國安會議秘書長李大維本月在華盛頓的秘密會晤，又讓美台之間的這種熱絡提高了一個層級。博爾頓2018年曾計劃訪問台灣，但因特朗普政府當時忙於同朝鮮領導人金正恩會晤，在朝鮮事務上有求於中國，故而這一計劃最後被迫取消。此次博爾頓在華盛頓秘密會晤到訪的李大維，實際上是通過實際行動執行國內新通過的《台灣旅行法》。
博爾頓已經成為特朗普政府近來對外危機的代言人（圖源：美聯社）
這種正式的官方接觸，其實已經踩了北京的紅線。其中，美國國會親台派扮演一定的角色，畢竟他們一直是台灣遊說的主要對象。也有特朗普政府內部鷹派的相互配合，至於是否經由特朗普本人同意，目前不得而知。美台雙方對會晤的具體時間和地點都進行保密處理。
但是，從博爾頓的性格來看，這很有可能是他一手策劃的。之前向伊朗派兵的計劃，都是由博爾頓方面向媒體爆料，特朗普本人甚至被蒙在鼓裏或者根本沒有把派兵選項當回事。
特朗普主政下的對華關係始終充滿不平等交易的味道（圖源：路透社）
無論如何，台灣尋求的這種會晤，忽略了兩個重要現實。
其一，博爾頓的好戰性。
對於博爾頓這樣一個被美國國內警惕和唾棄的好戰分子，台灣則將其視為牽線特朗普政府的突破口，本身就是有風險的。博爾頓擔任國安顧問前後，基本上都在推行自己的理念，包括宣揚中國軍事威脅論。最重要的是，博爾頓一直質疑美國的「一個中國」政策，傾向於將台灣當做納入美國第一島鏈，在台灣駐軍，給予美軍在亞太部署的更大靈活性和機動性。
蔡英文政府一方面公開宣傳維持兩岸現狀，現在又在行動上和博爾頓這樣的好戰人士保持熱絡，並將其視為台灣在「外交」上取得的成績，只會挑動兩岸神經，為台海局勢增加不穩因素。
其二，特朗普的交易性。
對於一個喜歡把不相關的議題，加入貿易談判，以此施壓和勒索北京的美國總統，台灣自願上鈎、投其所好，充當施壓北京的籌碼，本身也是不明智的。從接聽蔡英文來電後，在美朝會晤關鍵期拒絕蔡英文再次通話的請求，到中美談判期間暫停對台軍售，都可以看出，台灣利益永遠處於次要地位，完全是可以被美國拿來交易的。
這兩個現實決定了台灣此舉的誤判。可以說，台灣之所以能夠爭取到和美國國安顧問在華盛頓的會晤待遇，一方面和特朗普政府外交架構及決策混亂有關，另一方面也離不開台灣一直以來對特朗普本人存在的幻想。特朗普對台灣在中美關係中的認識缺乏，以及對台灣地緣政治風險理解的空白，也讓台灣有了可乘之機。
但台灣通過踩線和危機處理來抬升自己，都是吃力不討好的行為，風險永遠處在自己身上。台灣借中美關係的低谷，急着對美國投懷送抱，實際上是把自己送入了大國博弈的漩渦。待到風平浪靜或中美進行再次利益分配的時候，台灣這般姿態只會暴露其投機性和被美國當做棋子的本質。