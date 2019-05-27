錯把踩線當政績　台灣須認清美鷹派的真面目

對於美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）這樣一個被美國國內警惕和唾棄的好戰分子，蔡英文政府則將其視為牽線特朗普政府的突破口，本身就是有風險的。

台灣總統蔡英文執政以來，台美關係關係似乎出現了很多「首次」，包括首次將台灣及美國並行納入官方機構名稱、首次實現美台斷交後同白宮國安顧問的會晤、首次台美共同與邦交國官員會晤。台灣也喜不自禁地將頻繁出現的「首次」標榜為自己在外交上取得突破、甚至政績。但是，如果從美國的亞洲策略以及對華博弈的大背景來看，美國給予台灣的很多「首次」的待遇，很大程度上和中美雙邊關係的各個低谷期重疊。

也就是說，每逢中美出現新摩擦、雙邊關係跌至低估時，台灣總能通過遊說等手段，在對美關係事務中取得「突破」。美國官方似乎也願意給予台灣特殊的照顧。自美國總統特朗普（Donald Trump）上台以來，除了接聽台灣總統蔡英文的電話外，特朗普政府還通過了象徵意義堪比《與台灣關係法》（TRA）的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act），並將未獲通過的《台灣安全法》條款寫入《國防授權法案》。美國國會親台派議員也藉機加大了訪台的頻率。

而博爾頓同台灣國安會議秘書長李大維本月在華盛頓的秘密會晤，又讓美台之間的這種熱絡提高了一個層級。博爾頓2018年曾計劃訪問台灣，但因特朗普政府當時忙於同朝鮮領導人金正恩會晤，在朝鮮事務上有求於中國，故而這一計劃最後被迫取消。此次博爾頓在華盛頓秘密會晤到訪的李大維，實際上是通過實際行動執行國內新通過的《台灣旅行法》。

博爾頓已經成為特朗普政府近來對外危機的代言人（圖源：美聯社）

這種正式的官方接觸，其實已經踩了北京的紅線。其中，美國國會親台派扮演一定的角色，畢竟他們一直是台灣遊說的主要對象。也有特朗普政府內部鷹派的相互配合，至於是否經由特朗普本人同意，目前不得而知。美台雙方對會晤的具體時間和地點都進行保密處理。

但是，從博爾頓的性格來看，這很有可能是他一手策劃的。之前向伊朗派兵的計劃，都是由博爾頓方面向媒體爆料，特朗普本人甚至被蒙在鼓裏或者根本沒有把派兵選項當回事。