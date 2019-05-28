投票率20年來最高　歐洲議會選舉讓誰尷尬？

歐洲議會選舉的結果，讓此前極力呼籲選民投票的法國總統馬克龍非常尷尬。遇見執政困難而訴諸民主選舉的，不止馬克龍，因此而陷入窘境的人大有人在。

5月26日，歐洲議會選舉投票結束。在4億已登記選民中，投票率為51%，創造20年來的新高。這出人意料的高投票背後，是怎樣的力量讓人們突然開始關心政治？

根據最新的民調預測，這次選舉的結果雖然並不如預測的那般「黑暗」，但是仍然反映了歐洲政治的整體走向——繼續分裂的左右兩派、繼續興起的民粹主義政黨、反全球化和疑歐勢力更加強勁。

目前，代表歐洲中間派、德國最大黨基民盟主導的歐洲人民黨（EPP）已經丟掉39個席位，同樣是建制派的社民盟（S&D）也失去36個席位，與此同時，極右翼黨團民族和自由歐洲（ENF）增加21個席位，疑歐黨派自由和直接民主歐洲（EFDD）增加12席，同時席位增加的是歐洲自由民主聯盟黨（ALDE）和綠黨（Greens/EFA）。

英法德執政黨紛紛慘敗

在德國，兩大建制派政黨歐洲人民黨和社民盟分別丟掉5個和11個席位。綠黨一躍成為支持率第二的大黨的同時，極右翼另類選擇黨（AfD）得票率為對比2014年增加3.7%，達到了10.8%。

在法國，總統馬克龍（Emmanuel Macron）口中「1979年以來最重要的一次」選舉，最終以勒龐（Marine Le Pen）領導的右翼政黨「國民聯盟」以23%左右的支持率領先於馬克龍領導的執政黨的結果落幕。

結果出爐後，勒龐立即呼籲馬克龍解散國會，用更民主的方式重新選舉。雖然馬克龍的支持對此次表現不俗的自由民主聯盟黨是有所幫助，但是在國內面臨如此窘境，只能說是他在法國執政中的另一次失敗。

法國極右翼政黨「國民聯盟」領導人勒龐成為了這次選舉的贏家之一 。（路透社）

最可笑的可能是英國「被迫」參加這次選舉的結果——民粹主義領袖法拉奇（Nigel Farage）帶領脫歐黨（Brexit Party）成為英國國內支持率最高、同時歐洲議會中席位最多的單獨政黨，法拉奇當即表示，脫歐黨會在英國脫歐談判中扮演角色，並敦促英國儘快脫歐。

因為未能按原計劃脫歐，英國不得不參加歐洲議會選舉，在英國首相文翠珊（Theresa May）剛剛正式宣布辭職的幾天後，脫歐黨竟然成為英國在歐洲議會最大的一股勢力，以幫助英國脫歐，這對於英國的政治真是莫大的諷刺。

訴諸選舉 弄巧成拙

這次選舉，歐洲建制派遭遇慘敗，其中顏面盡失的莫過於馬克龍。

選舉之前，馬克龍曾將這次議會選舉定義為是親歐洲的進步人士與歐洲懷疑論者、極右翼民族主義者之間的「主義」之爭，他在5月21日警告歐盟正面臨「二戰以來最危險的時刻」，呼籲選民投票，以對極右勢力進行「決鬥」。

然而選舉結果一出，勒龐立即表示，這是針對馬克龍的抗議和公投，稱這個結果是「人民的勝利」。法國此次選舉的投票率預計將達到54%之多，為35年之最，對勒龐如此說法，恐怕馬克龍都無言反駁。

脫歐黨黨魁法拉奇在選舉後再次敦促英國立即脫歐。（美聯社）

這不是歐洲領導人第一次遭遇這樣的尷尬。

英國首相文翠珊在2017年決定解散議會，重新大選，原本是因為「議會阻礙了脫歐工作的進行」，而她沒想到大選之後保守黨失去下議院多數席位，最終只讓脫歐在兩方撕扯下更為艱難。

實際上，文翠珊之前的前英國首相卡梅倫（David Cameron），同樣也是因為脫歐問題的壓力而選擇了進行脫歐公投，本以為可以用民意平息脫歐鬧劇，結果卻把英國拖入了真正的泥潭。

可見，遇見執政困難而訴諸民主選舉的，不止馬克龍，而這樣弄巧成拙的更大有人在。

建制派的治理難題

訴諸選舉反而失敗的情況只是表象，歐洲建制派的最大問題，是治理能力的低下。

英國面臨著脫歐的難題、法國「黃背心」抗議運動已經進行了28周之長，歐洲其他國家不同程度面臨著民粹主義和反全球化的衝擊。這種壓力之下，建制派沒能力挽狂瀾。

文翠珊在脫歐進程中的表現已經不必贅言，脫歐是她臨危受命的唯一理由和使命，她失敗了。

馬克龍改革的方向本沒有錯，但是沒有節奏、過於急躁的改革步伐是導致「黃背心」如此盛行的原因之一，而此後他發起的「全民大辯論」，雖然給了公眾發表意見的窗口，但是對實際問題的解決並沒立竿見影的效果。

4月底，馬克龍終於提出共享倡議公投、稅收公正、社會保障和氣候問題等方面的一系列改革措施，但是仍沒有平息民眾的憤怒，六成法國人仍然表示沒有被說服。

歐洲的政治亂象表明，歐盟乃至歐洲主要國家的確到了該進行改革的時候，新興政黨或許在短期內會給民眾希望，但是更多民粹和分裂並非好的趨勢。如果治理難題始終無法解決，民主選舉只會在這種趨勢中不斷上演建制派的失敗。