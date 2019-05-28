全球最年輕總理倒台：奧地利版極右、通俄與美人計

歐洲議會選舉剛過，年僅32歲、上任不足兩年的奧地利人民黨（OVP）總理庫爾茨（Sebastian Kurz），在周一（27日）遭國民議會通過不信任動議，推倒下台，成為二戰以來首位被罷免的奧地利總理。 作為全球最年輕國家領袖的庫爾茨，才剛在歐盟選戰中，領導人民黨以超過三分之一得票取勝，大幅拋離國內其他政黨。何以突然會遭人罷免？

「右轉搶地盤」的戰略成就

故事要說回2017年奧地利大選之時。當時歐洲極右反移民或民粹反建制勢力興起，在德國有另類選擇黨（AfD），在法國有國民陣線（FN）、在意大利則有五星運動（M5S）等等。

奧地利當然亦無例外。高舉反移民的自由黨（FPO）聲勢大盛，對老派基督教民主保守右翼政黨人民黨，造成嚴重威脅。當年尚未足31歲的人民黨外長庫爾茨臨危受命，領導人民黨進入大選，馬上右轉，希望搶奪自由黨的支持。

上周日（26日），庫爾茨與女友攜手參加歐洲議會選舉投票。（路透社）

當時，庫爾茨提倡幼稚園學生，如果德語能力不達標準，將要強制性留班；同時，他又主張要將所有非法入境者送回來源國，就算有面對生命安危的難民，也要送到第三方國家的保護中心。

此番右轉，總算成功，讓人民黨以超過三成得票成為第一大黨。不過右轉當然有其代價——那就是原本與人民黨共同執政的社會民主黨（SPO）拒絕與庫爾茨繼續合作組成大聯盟政府。

浮士德的魔鬼交易？

庫爾茨在此做了一個驚人決定，正式與由施特拉赫（Heinz-Christian Strache）領導的極右自由黨合組政府，震撼整個歐洲政壇，被視為與德國總理默克爾（Angela Merkel）的「基民盟—基社盟」（CSU-CDU）與另類選擇黨合組政府的先聲——當時德國也正身陷籌組政府的困局之中。

這種「傳統右翼」與「極右」爭地盤的操作，評價好壞參半。一般的看法是庫爾茨將極右變成建制一部份之後，使後者變得「溫馴」了一些。可是，上周的《經濟學人》（The Economist）就引用民調數據，指奧地利自由黨民意支持不減 ，並以「浮士德」式的魔鬼交易去形容此等做法。

「扮演浮士德」的庫爾茨，與自由黨副總理施特拉赫上月同台出席一場記者會。（路透社）

不過，周一出爐的歐洲議會選舉結果，似乎證實了庫爾茨其實沒有做錯：他領導的人民黨獲得接近35%選票，反而自由黨得票則跌至17%左右，比其在2017年大選的26%得票，下降近10%。

而這一次庫爾茨被「不信任動議」迫下台，其實早在他掌握之內。

通俄美人計 自由黨自投羅網

事緣本年五月中，德國媒體突然爆出自由黨副總理施特拉赫的「通俄影片」。這一段攝於2017年的影片中，可見施特拉赫隨同黨友，與一位自稱是俄國巨富繼承者的金髮女子相談「合作」。

影片中，煙不離手、酒不離口的施特拉赫，除了形容片中俄女十分「火熱」之外，更欣然接受女子購買一家奧地利媒體，將之轉為親自由黨喉舌的提議，並聲言很想學習匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban），去建立自己的媒體組織。

施特拉赫更說，如果計劃真有助自由黨成功，她應該成立一家建築公司，讓施特拉赫可以各種政府工程合約作回報。同時，施特拉赫更暗示，如果富商要捐錢給自由黨，其實可以捐給一家看似與黨無關的慈善團體。

隨後，一位伊朗裔奧地利律師就向媒體承認這是他有份策劃的美人計，是一場「民間社會主導，以調查性報道為宗的計劃」，不過卻沒有透露詳情。

施特拉赫「通俄影片」截圖（YouTube）

影片爆出後，施特拉赫無可奈何，只能承認自己「愚蠢」，指責影片的背後陰謀，並在5月18日自行辭職下台。

庫爾茨主動提前大選「降魔」？

面對此等變局，庫爾茨迅速反應，在施特拉赫辭職同日宣示「真的夠了！」（Enough is enough!），即時宣布解散與自由黨的聯盟政府、提前大選，似乎有計劃要與自由黨全面決裂。

20日，庫爾茨再下一城，將自由黨內政部長踢走，促成自由黨所有閣員的全數請辭。此時此刻，庫爾茨似乎尚在打算以其「過渡期」總理的優勢，去為人民黨打下一場選戰。

不過，在野社會民主黨則另有盤算。他們希望借機將庫爾茨打成「與魔鬼擁抱、自討苦吃」的浮士德，指出雖然施特赫德不是人民黨人，不過庫爾茨「賭輸了一局，作為總理，不得不為此負上全部責任」。於是，社會民主黨在周一（27日）提出不信任動議。

在兩周之間盡失所有閣員、又遇上歐洲議會的不利選情，自由黨當然對庫爾茨懷恨在心，於是也配合社會民主黨，一舉推翻庫爾茨的人民黨過渡政府。

誤中美人計的施特拉赫，下台之後，在歐洲議會選舉再次遭遇重挫。（路透社）

浮士德劇情能否改寫？

不過，庫爾茨就指責兩黨「在大選前幾個月推翻政府的行為，實在難以理解」。而且，才剛在歐盟選戰大勝而歸的庫爾茨更嚴詞挑戰兩黨：「國會今天是下了決定。不過，說到底，這還是要等到9月由人民以民主方式決定。」他再補充：「我很期待這次選舉。」

觀乎奧地利當下的民氣，難怪庫爾茨對自己如此有信心。不過，到底他是傳統劇本中的浮士德，還是能夠改寫劇本、殺滅魔鬼的「新浮士德」，真的還要看預計在9月舉行的大選結果才有分曉。

如果庫爾茨成功「降魔」，歐盟各國面對極右崛起的政客，大概要向這位再度成位全球最年輕國家領袖的「新浮士德」好好學習。