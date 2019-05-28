特朗普2024年聯日登月　政治幌子？軍事野心？

特朗普訪問日本期間宣布和日本合作實現登陸月球和火星的計劃。其中，登月時間表被提前至2024年。特朗普更是首次承認，自己主要是從軍事角度看問題。

美國總統特朗普5月28日結束了對日本為期三天的訪問，除了通過登上日本自衛隊艦船、強調和日本首相安倍晉三的私人關係彰顯美日同盟關係外，特朗普還在日本公開宣稱，要和日本一同完成登月和探索火星的使命。

特朗普（Donald Trump）5月27日在同日本首相安倍晉三會談後的聯合記者會上表示，美日將登上月球，兩國將把宇航員送上月球和火星的太空任務方面展開合作。特朗普還承認，從軍事角度看，現在沒有什麼比太空安全更重要的了。這也是美國總統首次公開將太空同軍事安全聯繫起來，距離美國副總統彭斯（Mike Pence）宣布將重返月球的時間點由2028年提前至2024年剛剛2個月的時間。

自1969年阿波羅號飛船首次登月之後，美國再沒有踏足月球，其使命在1972年結束。奧巴馬（Barack Obama）執政後，美國的太空飛船計劃於2011年停止。特朗普上台後，重新提出了登月計劃。從重組美國國家空間委員會、任命共和黨親信執掌美國國家航空航天局（NASA），到計劃成立「太空軍」，再到將登月計劃提前，特朗普政府似乎在太空領域想要有所作為。

鑒於中國在探月和探測火星領域取得的重大進展，美國右翼勢力不希望在太空競賽中落後於中國，所以博弈的方向不會局限於科技領域。看來，除了在陸海空、網絡、貿易、科技領域加大同中國的博弈外，特朗普背後的右翼也想加大在太空領域同中國的競賽。彭斯也明確表示，要確保太空探索的規則和價值都由美國領導，在太空方面未來世世代代都要由美國人來主導。

作為太空項目的負責人，彭斯已經把美國的太空計劃定位為軍事任務（視覺中國） 彭斯今年3月在美國國家航天委員會會議上演講時，曾明確提到中國今年1月成功登陸月背，認為美國2024年實現登月的目標絕對不可失敗。他認為，和20世紀50年代一樣，美國正處於「競賽」當中，但如今「挑戰更大」。 根據彭斯的說法，美國先登月，通過在月球建立常設點，然後再準備登陸火星的計劃。 當然，登月計劃獲得美國右翼的支持，大多數人顯得非常亢奮，認為這畢竟是一項有關太空領導權的國家工程。特朗普支持者金里奇（Newt Gingrich）那樣的保守派人士，之前在奧巴馬執政時期，不但主張美國掌握月球領導力，而且希望美國在2020年「殖民月球」。但金里奇當年的指望似乎已經落空了。 特朗普這兩年宣布的登月計劃，引發了國內有關預算問題的擔憂。彭斯此前曾呼籲國會撥款80億美元提升美軍太空安全系統。今年5月22日，美國參議院武裝部隊委員會通過7,500億美元的2020財年國防預算，其中包括向國防部撥款7,240萬美元用於「太空軍」的組建。有關登月相關的預算細節，尚不清楚。當年阿波羅計劃佔據預算的5%左右。 美國每年都會面臨預算問題，國內政治糾葛導致關鍵預算案難獲通過。此前有美國國會議員怒斥特朗普政府，「中國都已經登上月球背面了，而美國還在為修牆問題爭吵」。 另外，阿波羅計劃是美國好幾屆政府持續投資的大項目，特朗普通過重組太空委員會並勒令NASA將時間表提前，都有些操之過急的嫌疑。從彭斯提到啟用商用火箭，再到現在特朗普宣布和日本搞國際合作，美國國內的疑慮一點也不會少。《華盛頓郵報》曾評論特朗普的新太空計劃「雄心有餘，細節不足」。

從目前來看，特朗普2024年時間點的設置，主要目的還是為自己的連任競選服務，更多是一個政治幌子。一方面可以展現同中俄競爭的態勢，另一方面也可以在國內樹立領導形象。至於是不是軍備競賽，美國現在已經攤牌，明確表示要將太空軍事化。

在和中國的科技戰中，特朗普加大力度封殺中國企業華為，並將其定位為「軍事上非常危險」，是為了向選民展現對華強硬。現在，對於太空軍備競賽，特朗普明確從軍事角度看問題，也是為了向國內展現自己的領導力，至少能讓他的選民在2020年大選之際繼續對他抱有希望或幻想。