沒有美國優先　只有特朗普優先

美國優先。

這是美國總統特朗普（Donald Trump）最愛掛在嘴邊的一句話。

口號喊得響亮，行動也是跟得上。為期4天（5月25日至28日）的日本行，特朗普再次詮釋了他絕非只是說說而已。

日本首相安倍晉三好吃好喝（美國牛肉雙層漢堡、居酒屋聚餐）好玩（打高爾夫、看相撲）好買（買105架F-35戰機）招待着，可依然堵不住特朗普的嘴：在聯合記者會上，他抱怨「美日之間有令人難以置信的巨大不平衡，與日本的貿易不平衡已經很多、很多年了，日本有很大的優勢」。特朗普還自顧自地宣布要在8月與日本達成貿易協議，殺了一個安倍措手不及。

安倍（右）與特朗普歡樂自拍。（路透社）

安倍場面做得再大、買的東西再多，在特朗普看來，這都是一碼歸一碼。只要美日存在巨大的貿易赤字、只要日本不多買美國的農產品和汽車產品，這就沒有實現「美國優先」。

特朗普為了實現「美國優先」，即便對方是自己的盟友，他也是嘴下毫不留情、照薅羊毛不誤。

這就是特朗普式的美國優先。

如果要談「美國優先」，那也是特朗普特色的「美國優先」。在「美國優先」之上，還有一個特朗普。與其說美國優先，倒不如說特朗普優先。

「美國優先」已經被特朗普綁架。他正打着這個旗號幹很多事情，撕毀伊核協議、退出氣候變化協議、退出《跨太平洋夥伴關係協議》、與中日歐等大打貿易戰都被冠之以「保護美國利益」。

他不在乎外界會如何跳腳，也不在乎這會讓美國如何信譽掃地，他關心的是這些動作是如何迎合了美國國內，關心的是如何用這些來證明自己是為了美國好。

通過推翻、推翻再推翻，現下的美國外交再也不是奧巴馬（Barack Obama）時代的外交，也不是政治精英的治國模式。特朗普已經烙下了自己的印記，美國已經是特朗普塑造的美國。

同理，特朗普優先也體現在如何從白宮的混亂信息中看官方表態。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）5月25日說：「朝鮮導彈試射違反聯合國決議。」結果，特朗普站出來說：「我的人可能覺得這是在違反（安理會決議），但我不這麼看。」

前段時間伊朗與美國幾乎要兵戎相見。按照《紐約時報》的說法，博爾頓計劃向中東派兵12萬。特朗普直接給出了評價：Fake News（假新聞）。他還順帶澄清了一下：他與內閣沒分歧。

特朗普有時候讓蓬佩奧也感到難以招架。（美聯社）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在委內瑞拉問題上同樣是「不嫌事大」，不斷渲染美國可能對委動武。特朗普本人則不傾向於動武。

有美國官員這樣說，特朗普那樣說，到底聽誰的？當然還是特朗普。特朗普用不斷否定下屬的過程完美詮釋了誰才是一錘定音的那個人，誰才是服眾的人。

說起來，特朗普就是一個政壇素人，靠着聳人聽聞、抓人眼球的言論才入主白宮。他身邊的這群人，哪一個不是在政壇摸爬滾打的老江湖？

美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）和美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）都說過：「特朗普不是當總統的料，不能連任2020年總統」。美國前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）罵過特朗普「白痴」，特朗普曾自己炫耀他通過十幾分鐘的歷史速成課就完成了承認戈蘭高地屬於以色列的場景，當時白宮官員目瞪口呆。

當一群政治老人遇到這樣一個政壇新人，多少人在心底裏認為特朗普能堪當大任呢？多少人在背後罵過特朗普不懂外交、不懂政治呢？

人在屋檐下不得不低頭，特朗普身邊的一群人想要在白宮混出名堂來，不得不忍受特朗普。而特朗普為了證明才是一言九鼎的那個人，也不會管下屬說了什麼、是否與之矛盾。

特朗普並不顧忌各方的疑慮，一切以他為重。（視覺中國）

特朗普的意思就是：聽我的，準沒錯。因此，在特朗普和內閣官員的話面前，優先聽取特朗普的意見就好了，不管他說得有多不靠譜。

外交、政治議題上特朗普優先，特朗普也讓美國企業體會到了什麼叫權力的厲害。中美貿易戰開徵關稅，美國企業巨頭紛紛尋求豁免，蘋果、通用、特斯拉、波音等拿着「求放過」的號碼牌等待美國貿易代表辦公室放過一馬。

這是特朗普展現決定權的時候了。手下留情，企業家會對政府「感恩戴德」，想想吧，特朗普正在謀求2020年大選，這些企業家是不是也要提供一些競選資金呢？

即使不給這些美國企業家開綠燈，特朗普也展示了自己的權力。還是說特朗普的身份，以往他是地產商、節目主持人，與那些華爾街大佬、科技巨頭不是一個圈子裏的人。想想特朗普逆襲成了三軍統帥，可以在外交、內政議題上吆五喝六，是不是有一種「昨天你對我愛答不理，今天我要你高攀不起」的心理？

這樣一個毫無經驗的領導人，就以宣揚「美國優先」的方式把自己塑造成了美國救世主般的人物。有着媒體經驗的特朗普成功地營銷了自己。但揭開這些「包裝」，你就會發現，說到底，還是特朗普優先。沒有特朗普優先，就不要提美國優先了。