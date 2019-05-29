特朗普東京之行落幕　一場沒有聯合聲明的國事訪問

特朗普成為了日本新的令和時代第一位對日本進行國事訪問的外國元首。但在這場訪問中，美日關係似乎出現了一個微妙的變化。

當外界的輿論焦點還在華為和中美貿易戰之際，美國總統特朗普已經結束了他三日的訪日行程。

回顧特朗普（Donald Trump）這三日的行程，可謂是「國王」級的待遇。日本首相安倍晉三全程如影隨形，為他在觀看相撲比賽時「準備專座」，給他在高爾夫球場上當「司機」。安倍對特朗普的無微不至讓外界感受到了美日關係在「令和」時代的「新蜜月期」。

但事實上，美日之間似乎並未如兩國元首表面那般「牢固與融洽」。

特朗普訪日受到了極高的待遇，安倍甚至在高爾夫球場上親自給特朗普當「司機」。（路透社）

特朗普5月25日至28日對日本的國事訪問，本來是彰顯美日友好關係的大好時機，但兩國元首在5月27日會晤之後，卻沒有發表聯合聲明。

早在5月18日多名日本政府相關人士已經向日本共同社透露，由於在美日貿易談判和應對朝鮮方面日美的立場存在分歧，因此日美兩國更傾向於不發表聯合聲明。

要知道，聯合聲明雖然不具有法律效力，卻被視為規定雙方政治責任的「重要的外交文件」。按照以往的外交慣例，國家領導人之間互訪之時，都會發表聯合公報、聯合聲明是例行之舉，以示兩國「友好關係」。

2014年時任美國總統奧巴馬作為國賓訪日時，日美就共同發表了美國關於尖閣諸島（中國稱釣魚島）防衛義務的聯合聲明。

美國與日本是傳統的盟友關係，特朗普此次訪日是正式的國事訪問，還是令和時代首個受邀訪日的國賓，為何兩國元首會在如此重要的時機不發表聯合聲明？

在面對國家利益時，安倍晉三對特朗普表現出了「剛硬」。（美聯社）

關於不發表聯合聲明，日本政府準備的解釋是「由於2017年2月於美國舉行的首腦會談上已經發表了，沒有必要製作新的」。安倍身邊的人還透露，作為聯合聲明的替代，安倍準備通過首腦會談後的聯合記者會以及觀看大相撲夏季賽事最後一天「千秋樂」比賽，向國內外彰顯與特朗普的「牢固的信賴關係」。

熟悉國際政治的人自然知曉，日本政府所提到的原因顯然是外交說辭，安倍的「千秋樂」比賽也是為了安撫外界輿論和日本民眾的一個舉措。

即便特朗普成為了第一個與新天皇見面的國家元首，還與安倍連續三個月舉行會晤，但美日的同盟關係並未如外界想像的那般「堅固」，反而相當的脆弱，尤其是在面對利益的時候，日本還對美國表現出了「剛硬」。這一點從美日貿易談判的進展情況便能看出。



特朗普和安倍在美日貿易問題上存在明顯的分歧。（美聯社）

美國和日本第二輪貿易談判早已在4月開啟，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也在5月24日前往日本為特朗普訪日「打前站」，並與日本經濟大臣茂木敏充進行新一輪貿易磋商。

但從此前安倍4月26日的訪美以及此次特朗普訪日的情況看，美日的貿易談判進展似乎並不順利，雙方在雙邊貿易問題上出現了明顯分歧。

特朗普對日本農業稅十分不滿，此前一直想要以汽車關稅要挾日本。在特朗普訪日期間，他在5月26日發推特稱：「與日本的談判大有進展，尤其是在農業及牛肉方面。」

有意思的是，這一說法遭到了日本方面的否認。日本內閣官房副長官西村康稔表示，安倍晉三和特朗普並未就8月份達成貿易協議取得一致。

美日貿易談判舉辦多論，依舊還是沒有達成共識。（視覺中國）

安倍此前訪美時在貿易問題上也罕見地對特朗普展現「強硬」，回嗆特朗普稱：「自特朗普入駐白宮以來，日本商界已經向美國投資230億美元，這將在美國創造了43,000個就業崗位。至於汽車的關稅問題，日本對美國汽車沒有徵收任何關稅。相比之下，美國對日本汽車徵收2.5％的關稅。」

雙方在貿易問題上的互不退讓，為美日首腦峰會增添了火藥味。值得注意的還是，安倍訪美之時，與特朗普會晤結束後並未舉辦聯合記者會。

日本共同社當時就做出分析稱，自特朗普政府上台以來，美日領導人互訪時基本都會舉辦聯合記者會，此次沒有舉辦聯合記者會，有可能是警惕特朗普在記者會上對美日貿易談判提出「出乎預料」的要求。

另外，就在特朗普抵達東京的前一天，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）提前抵達日本，和日本經濟部長茂木敏充舉行談判，然而結果還是和前幾輪談判一樣，日本在農產品市場開放、匯率問題上都沒有向美國讓步。茂木敏充也直接表示美日峰會也不會達成貿易協議。

綜合以上看到，日本與美國在農業貿易及汽車關稅上並未談妥，安倍顯然也沒有想要在這些問題上對美國有所退讓，甚至還處處提防美國「趁火打劫」。這除了有國家利益的考量，安倍也是為了日本的2019年夏季參議院的選舉有所顧慮。畢竟在經歷森友學園和加計學園等問題後，自民黨（安倍領導的黨派）的支持率受到衝擊。因此，這讓自民黨對2019年參議院選舉抱有強烈的危機感。

基於這樣的形勢，即便特朗普此次訪日與安倍再談及貿易問題，可以確信安倍在此時機很難會對美國做出重大讓步，特朗普此次訪日談貿易的結局與安倍上次訪美的結局並無太大差異。既然雙方在商討的問題依舊存在分歧，此時發表聯合共識也並不合適，這也許就是美日不發表聯合公告的一大考量。