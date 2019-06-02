王毅之後的高配駐日大使　孔鉉佑履新背後北京的考量

孔鉉佑被任命為中國駐日本大使，於5月30日赴日履新。值得注意的是，孔鉉佑是中國外交部副部長，這樣的級別在歷任駐日大使中並不多見，中國有何考量？

中國外交部副部長兼中國政府朝鮮半島事務特別代表孔鉉佑被任命為中國新的駐日本大使，於5月30日赴日履新。他的接任引起了不少輿論的關注，其中一大原因是其「高配」的級別。

從行政級別來看，孔鉉佑是現任中國外交部副部長，同時是第十三屆全國政協委員，這樣的高的級別在此前駐日大使中是並不多見。

自進入2000年之後，除了孔鉉佑之外，中國外交部共換過四任駐日大使，他們分別是：前任中國政府朝鮮半島事務特別代表、前外交部副部長武大偉；中國國務委員兼外交部部長王毅；中國駐美大使崔天凱；前駐日大使程永華。

孔鉉佑有着豐富的東北亞和朝鮮事務的經驗。（視覺中國）

值得注意的是，除了王毅和孔鉉佑在接任駐日大使一職時，身兼外交部副部長職位之外，其他的駐日大使並未有此情況。

比如崔天凱在出任駐日大使之前，擔任的是外交部部長助理。2009年1月任滿回中國後，才出任外交部副部長。

而前外交部副部長武大偉也與崔天凱的情況類似，同樣是在駐日大使職務任滿之後，回到中國接任外交部副部長一職。至於程永華，他在接任駐日大使之前曾是駐韓大使。

由此看來，孔鉉佑是自王毅之後，另一位擁有較高行政級別的駐日大使。為何孔鉉佑能成為第二位「高配版」駐日大使？北京有何考量？

中日關係自2017年開始逐漸回暖。（法新社）

首先這是中共對國際格局變化的考量。

中國外交的思路雖然近四十年來一脈相承，但是該國外交體系的升職軌跡卻不如其他體系一般「按部就班」，有更多「破例」的情況。這是因為，除了資歷以外，外交工作受國際形式變化影響，需要與中國外交工作的階段性重點結合，來做合適的人員安排。

從中國外交部此前的人事變化情況看，歷任外交部部長基本均有駐日或駐美的經驗，例如王毅、中國前外交部部長唐家璇。這足以說明中日關係在中國外交中的重要性。

而孔鉉佑在他4次駐外經歷中，有3次都是駐日，曾擔任駐大阪總領館職員、領事隨員，駐日大使館二秘、一秘，駐日公使銜參贊、公使，在日本工作達15年。日本政府人員對他的評價是：「沉穩」、「冷靜」。

孔鉉佑有着豐富的外交經驗。（視覺中國）

可以說，孔鉉佑是處理日本外交事務的「老手」，更在日本政壇內有着較高的評價。

但與王毅和唐家璇當時所處的時代背景不同，中國已經成為了世界第二大經濟體，中日實力對比和中日關係格局發生了歷史性的變化。

從中日高層恢復經濟對話，安倍主動致電中國國家主席習近平，並出訪中國，可以看出日本的對華姿態已經發生轉變。正如日本所說，中日關係進入了「協調合作」新階段。

中國外交部部長王毅在4月15日與日本外相河野太郎會晤時也表示，在中日關係持續改善發展、世界經濟形勢深刻複雜變化的大背景下，中日兩國作為世界第二、第三大經濟體加強彼此合作，有利於推動中日經貿合作，有利於世界經濟的穩定發展。

孔鉉佑（左）會見日本外交官。（新華社）

國際格局的變化，讓兩國不得不重新調適彼此間的「相處」模式，作為中日往來重要的橋樑，駐日大使的人選顯得尤為重要。

而孔鉉佑在日本事務上的豐富經驗極有可能是北京任命他的重要原因，再加上他副部級的行政級別，足以顯示出中國對中日關的重視，更符合在國際局勢變化下中日關係回暖的走勢。

其次，這極有可能是北京針對東北亞格局變化所做出的決定。

隨着國際格局的變化，世界經濟中心正在向亞洲轉移，尤其是東亞地區。從數據上看，中日韓目前的國民生產總值（GDP）總量已經基本等於美國了，佔世界的25％，再加上印度的崛起，四個國家各有長處，更同屬東亞文化圈，未來發展潛力無限。可以預想該地區將會在今後的國際格局中扮演着重要的角色。

但值得注意的是，亞洲地區的地緣政治較為複雜，尤其東北亞，領土爭端、朝核、印巴等問題讓東北亞成為了世界上存在冷戰格局的區域。

中國一直以來把周邊外交置於重要位置，希望在經濟、政治、軍事上拉近與各國之間的關係，如今南海顯然已經趨於穩定，中印關係也進入了正軌，中朝與中韓關係也在2018年後出現了緩和。在與這些周邊國家關係改善的同時，中國也希望能夠借時機推進中日關係回暖，補上東北亞格局中薄弱的一環。

孔鉉佑在擔任中國外交部副部長之前，曾擔任亞洲司司長，同時還是兼任中國政府朝鮮半島事務特別代表。基於中國政府對東北亞格局的考量，中國任命孔鉉佑這位「高配」級別的駐日大使，極有可能也是看重其豐厚的的東北亞及朝鮮事務的經驗。