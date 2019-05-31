時隔八年　中國為何再次派出防長參加香格里拉對話會？

每年一度的新加坡香格里拉對話會（簡稱「香會」）5月31日開幕。今年的一大看點是中國國務委員、防長魏鳳和率團參會。按照計劃，他將在6月2日發表題為「中國在印太地區的作用」的演講。

香會2002年首次舉辦，中國最初幾年並沒有派出高級別代表團參會。2007年，時任解放軍副總參謀長康沁生與會，是中國首次派出高級別代表團參會。2011年，時任中國國務委員兼防長梁光烈參會，是中國防長首次出席。之後，中國代表團保持在總參副總長的級別。2017年和2018年，中國代表團由解放軍軍事科學院副院長何雷率領參加。

魏鳳和（右一）首次出席香會，在香會召開前，新加坡為其舉行歡迎儀式。（新加坡國防部）

時隔8年，中國為何再次派出防長出席香會？

這是中國提升在亞太地區安全話語權的表現。

香會是亞太地區規模最大、影響力最廣的防務安全論壇，它所討論的話題側重於亞太地區安全架構和熱點問題。不過，這個圍繞亞太地區安全的會議是由英國國際戰略研究所和新加坡國防部主辦，帶有明顯的西方色彩。中國最開始的幾年裡沒有派出高級別的代表團參會是顧及到了這一點。

中國是亞洲的一員。不論是中國發起的博鰲亞洲論壇還是亞信峰會，都是中國表現自己在亞洲地位和作用的表現。今年5月，中國國家主席習近平在首次舉辦的亞洲文明對話大會上強調了「今日之中國，不僅是中國之中國，而且是亞洲之中國、世界之中國」。在3月舉行的博鰲亞洲論壇上，中國總理李克強也提到「中國的發展是世界的基於，但首先是亞洲的機遇」。

這些都凸顯了中國對亞洲的重視。香會雖是西方發起的，它所關注的話題依舊是亞太地區。在這一點上，中國可以與之找到共同點，這也是為何中國從2007年開始派出高級別代表團參加的原因。中國不會完全因為這個對話會是西方的產物就與之劃清界限。

中國舉辦了亞洲文明對話大會，強調中國與亞洲的緊密關係。（新華社）

全球重心愈發東移，不少媒體喊出了「亞洲世紀」的聲音，亞洲在未來地區格局中的作用不容忽視。中國不斷強調當今世界處於大變革時，中國也要提出自己的主張。中國提升規格、派出防長出席自然是考慮到這樣的大背景，讓外界更清楚中國的看法。

另外，按照計劃，魏鳳和將與美國代理防長沙納漢（Patrick Shanahan）在香會上會面。中美防長將如何交鋒是一大看點。

隨着中國崛起，美國對中國愈發警惕，尤其是美國前總統奧巴馬（Barack Obama）2011年提出「亞太再平衡」戰略，美中博弈白熱化，美國藉著南海、朝核問題不斷抨擊中國。

如果說過去幾年美國是香會的主角的話，中國則保持了一定的低調，盡量不給外界造成「攤牌」的印象。自2011年梁光烈出席香會之後至2018年的這一段時間裏，中國不再派出防長參會是避免在這樣的平台上與美國正面對抗。

這是中國從事務層面作出的考量。但風向正在發生變化，南海問題逐漸降溫，東盟十國今年年初與中國首次舉行聯合軍演、東盟十國領導人集體出席第二屆「一帶一路」高峰論壇都說明，美國再拿南海問題說事已經難以掀起太大的浪花。

亞太地區安全的另外一個焦點話題——朝核問題也在過去一年多的時間裏出現了新動向。兩次朝美領導人會晤，雙方都展現了和談的意願，朝鮮半島以往的緊張局勢已經得以緩解。

美國在亞太安全問題上引領話題或者說炒作話題的能力已經被削弱。亞太安全局勢迎來了勢的變化，中國講究「順勢而為」，魏鳳和的參會就有着這樣的考量。