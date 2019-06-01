忽視多個危險信號　特朗普為貿易戰「堅持到底」

中美關稅加徵正式升級，在美國媒體和學者的反對聲中，特朗普還是要為貿易戰「堅持到底」。然而，他可能忽略了美國經濟已經出現的危險信號。

6月1日，中美向對方揮起的關稅大棒還是落下。美國對中國輸美在途貨物的緩衝期結束，中國對美國600億商品加徵關稅的措施也如期生效。

「特朗普（Donald Trump）的貿易戰，正在讓美國經濟復興的前景變得暗淡。」這是美國總統特朗普最喜愛的霍士新聞在5月30日刊登文章的第一句。

然而同一天，特朗普宣布，從6月10日起，對所有墨西哥輸美產品徵收5%的關稅，直到非法移民不再通過墨西哥進入美國。當天他還表示，美國和中國的貿易談判進行的「很好」，中國很想達成協議，關稅對中國有着「毀滅性的影響」。

愛上關稅的商人總統

抬高關稅幾乎成為特朗普最愛的權力之一。貿易逆差大，加徵關稅；影響國家安全，加徵關稅；解決非法移民問題，還是加徵關稅。

中美貿易談判在美國加關稅、升級對中國科技公司華為的制裁措施之後，並沒有進行得「很好」。同時，美日之間、美歐之間的貿易談判也沒有進展。全面對墨西哥產品加徵關稅更讓情況升級。

美墨加貿易協定簽署後，特朗普用新的理由繼續對墨西哥加征關稅。（視覺中國）

或許，這正說明了特朗普作為一個商人總統的特點。特朗普愛上用關稅解決問題，無非兩個原因，其一，表現外交上的強硬態度，其二，縮減美國政府因減稅而暴增的赤字。一個是為了得到選民的支持，另一個則是減輕政府財政的負擔。

也許這就是為什麼無論美國媒體如何努力地想要「叫停」貿易戰，也無論經濟學家又作出了怎樣的警告，特朗普至少從表面上仍然認為自己的理論才是對的，也就是關稅對美國有利、對中國有害，害處很大。

中美貿易戰不可能製造成一方的損失，這是中美兩個社會和輿論早已清楚的共識，唯獨總統先生不願承認，還在試圖「催眠」自己的選民。然而貿易戰究竟對美國有怎樣的影響，還要事實來說話。

難以掩蓋的貿易戰之傷

特朗普在標榜貿易戰對美國經濟毫無損害的同時，事實顯然不是這樣。

5月29日，美股集體收跌，跌至3個月的低點，道瓊斯工業指數（Dow Jones Index）下跌逾220點，標普500指數（SPX）失守2800點關口。

貿易戰久拖不決，中共黨媒《人民日報》此前發文提到「勿謂言之不預」，以及中國國家發改委關於出口稀土的言論，和美股市場的震蕩不無關係。市場本就信心受挫，中國宣布的反制措施更讓美國企業和農場主們感到雪上加霜。

美股下跌只是一個表象，背後有更深層次的經濟問題。（新華社）

美國大豆期貨價格指數從去年4月的1068美分／蒲式耳，下降到今年最低801美分，降幅達到20%以上。今年1月中美雙方本來曾就購買更多大豆達成共識，但是由於現在的波折再度陷入不確定。

紐約聯儲經濟學家最新的預測稱，美國加徵關稅的措施將使每個美國家庭每年平均損失831美元。霍士新聞的文章則稱，關稅已令美國消費者增加每年690億美元成本。如果全面爆發可能會導致3,000億美元損失，45.5萬個就業機會將面臨風險。

美國經濟多個危險信號並發

特朗普不止一次說過，很高興看到數以億計的美金「流入我們的國家」。可是，這些關稅「收入」並不是從中國流入美國，而是從美國企業流入了白宮。特朗普認為白宮的賬面就是美國的賬面，可是即使政府拿到了關稅，也對美國經濟並無裨益。

仍然自信向墨西哥加徵關稅的特朗普，可能真的忽略了美國經濟的危險訊號。

5月29日，美國3個月與10年期國債的息差5月29日接近12個基點，創下3個月以來最大紀錄，觸及金融危機時期的紀錄，其他債券息差也縮小。美債孳息曲線發生繼2018年11月之後的又一次倒掛。

另外，美國5月製造業採購經理指數僅為50.6，創下2016年2月以來新低，不及預期的52.4。衡量工廠新訂單的指標自2009年8月以來首次出現萎縮。

美債收益率連續倒掛、市場避險情緒明顯、工業需求不振，這些信號都是在經濟衰退前的預警。這些信號讓四次加息的美聯儲甚至可能考慮在未來減息。

美聯儲副主席克拉里達（Richard Clarid）周四（30日）表示，美國目前的利率水平是「正確」的，不過如果經濟轉弱，利率水平可能會隨之變化。若美聯儲真的在今年底減息，那麼美國經濟進入衰退則不止是一個警示了。

美國經濟的這一筆賬並沒有特朗普想得那麼簡單。以上危險信號的背後，隱藏着更多美國的頑疾。只看聯邦政府流水賬的特朗普，更不會去在意美國經濟的結構性問題。貿易戰是否具有「毀滅性」打擊還不好說，但是有一點可以肯定，就是其不良影響會讓美國經濟的深層次問題更早更多地暴露出來。