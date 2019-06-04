按照計劃，中國國家主席習近平將在6月底赴大阪參加G20領導人峰會期間訪問日本。 不過，兩國就該次訪問的規格仍未達成共識。日本外務省消息稱，日本希望以國事訪問規格安排習近平訪日行程，並與新天皇德仁會面。但中國官方目前還未確認習近平出席G20峰會外的訪問活動。

美國總統特朗普5月24日至28日單獨對日本進行國事訪問，並成為首位與德仁天皇會晤的國賓，這讓日本上下十分自豪。如果習近平的國事訪問行程最終能敲定，一個月內兩位大國領袖先後拜會新任天皇，無疑讓日本感覺更「有面子」。

不論習近平的「國事訪問」能否成行，有一點可以確認：中國最高領導人時隔十一年來首次訪日，必定有助改善中日關係，這也是兩國當下的共同目標。但對日本來說，想要拉近日中關係，除了力促習近平對日本的國事訪問，最好的方式還是如1992年10月明仁天皇訪華一般，盡快籌劃德仁天皇訪華。

明仁天皇1992年對華正式訪問，是中日兩千年交往史上的首次，標誌性意義不言而喻。彼時，全中國的人都密切關注着是次訪問，猜想着這位繼任兩三年而已的新天皇，會否與他發起侵華戰爭的父皇有所不同。而明仁在出席中國領導人舉辦的晚宴上就戰爭和歷史問題表態，令他在中國社會留下良好的印象：「在中日兩國關係的悠久歷史中，曾有過一段不幸的時期，當時我的國家給中國人民帶來了巨大的苦難。我對此感到深深的悲痛。」縱然這並非道歉，卻也讓中日關係得以在那之後的幾年裏保持了蜜月期

在兩國國力此消彼長及國際形勢不斷演變之下，中日關係近來逐步回溫，長遠趨勢也誠然可期，不過，日本如何解決歷史問題，依舊是日本改善與中國乃至亞洲各國關係的最大阻礙。天皇在該問題上的取態，則有舉足輕重的意義。

德仁天皇是二戰後出生的天皇，不像祖父或者父親那樣背負沉重的歷史包袱，完全可以比前人更進一步。當日本想要改善日中關係，盡快開始籌劃德仁天皇訪華一事，可謂是最好的選項。

可以想像，屆時德仁天皇甚至不需道歉，只要能夠前往盧溝橋等日本侵華史上具有象徵性的地點，說出「不再讓歷史重演」等類似的話，便足在令和時代初始，為日中關係奠定堅實而親善的基礎。

上文為刊載於第165期《香港01》周報（2019年6月3日）的《安倍欲與中國交好 何不籌劃天皇訪華》。

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